Presa din Ungaria, reacție tranșantă după CFR Cluj – Csikszereda 3-1. Ce au scris maghiarii despre „echipa secuiască”

Presa din Ungaria a reacționat imediat după eșecul lui Csikszereda pe terenul lui CFR Cluj. Ce au scris maghiarii despre rezultatul final și pe cine au remarcat.
Mihai Dragomir
13.12.2025 | 14:08
Presa din Ungaria reactie transanta dupa CFR Cluj Csikszereda 31 Ce au scris maghiarii despre echipa secuiasca
Ce au scris maghiarii după ce Csikszereda a pierdut cu 1-3 contra lui CFR Cluj. Sursa Foto: Sport Pictures.
Etapa a 20-a din SuperLiga a însemnat pentru CFR Cluj o victorie importantă cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda. Presa din Ungaria a reacționat după eșecul „echipei secuiești”.

Presa din Ungaria a reacționat după CFR Cluj – Csikszereda 3-1

Csikszereda a cedat în deplasare cu CFR Cluj. Prestația echipei din Miercurea Ciuc a fost atent analizată de presa din Ungaria, care nu a ezitat să critice aspectele slabe remarcate în prestația ciucanilor.

Mai exact, echipa lui Robert Ilyeș, cel care a fost nemulțumit la finalul jocului, a fost criticată pentru lipsa ofensivei în prima jumătate de oră, dar și pentru faptul că prima ocazie mare a venit abia pe finalul primei reprize, când gazdele conduceau deja pe tabelă.

„Pe lângă accidentatul Janos Hegedus, Marton Eppel și Balint Szabo au fost lăsați surprinzător în afara lotului lui Csikszereda, astfel că doar Szabolcs Dusinszki, Lorand Paszka, Szabolcs Szalay și Bence Vegh au fost titulari pentru oaspeți, în timp ce Janos Ferenczi a rămas pe bancă pe tot parcursul partidei. 

În lipsa unui vârf autentic, jocul ofensiv al celor de la Csikszereda nu a existat în prima jumătate de oră, iar echipa, blocată în propria jumătate, a încercat în principal să surprindă CFR-ul cu șuturi pe contraatac, care a deschis rapid scorul prin șutul la firul ierbii, de la 18 metri, al lui Andrei Cordea, în colțul din stânga jos. 

Ulterior, pe lângă intervențiile lui Eduard Pap, bara a salvat poarta la lovitura de cap a lui Matei Ilie, iar prima șansă a gazdelor a venit abia în minutul 40, când Otto Hindrich a reținut șutul de la distanță al lui Lorand Paszka”, au scris inițial jurnaliștii din țara vecină.

Pe cine au remarcat maghiarii după CFR Cluj – Csikszereda 3-1

Remarcatul jurnaliștilor maghiari a fost nimeni altul decât Andrei Cordea, autorul unui „hattrick” contra ciucanilor. Aceștia au lăudat faptul că jucătorul a fructificat la maxim fiecare ocazie importantă avută în meci.

„După pauză, însă, oaspeții au rămas parcă în vestiar, deoarece Cordea, după ce i-a furat mingea lui Raul Palmes, a marcat din nou în doar 12 secunde. La scorul de 0–2, echipa secuiască a prins curaj și a atacat, iar în urma unei pase respinse a lui Szilard Veres, Bodo Efraim a trimis mingea în poartă din apropiere. 

Totuși, nu a existat nicio șansă reală de egalare, iar în minutele de prelungire, în urma unui fault comis de Vegh, CFR a primit un penalty, iar Cordea a avut ocazia să reușească hat-trick-ul, de care extrema clujeană a profitat. 3–1 s-a terminat meciul”, au mai notat maghiarii de la Nemzeti.

