Presa engleză a dat de pământ cu Horațiu Feșnic după Crystal Palace – Hoffenheim

ADVERTISEMENT

Horațiu Feșnic (37 de ani) a fost centralul partidei dintre . Cele două echipe au remizat, pe Selhurst Park, 1-1, iar arbitrul român a devenit ținta jurnaliștilor britanici. ”Centralul” din Cluj-Napoca a fost ajutat de asistenții Alexandru Cerei și Valentin Avram. În camera VAR s-au aflat românul Cătălin Popa și spaniolul Guillermo Cuadra Fernandez.

Horațiu Feșnic a fost criticat dur de presa din Anglia

Prestația românului a fost intens criticată după fluierul final al partidei dintre Crystal Palace și Hoffenheim. Acesta ar fi făcut trei erori majore, care au fost semnalate de jurnaliștii din Anglia. Publicația a menționat că: ”Arbitrul Horațiu Feșnic a luat câteva decizii extrem de discutabile pe parcursul meciului, inclusiv un cartonaș roșu pentru Adam Wharton în a doua repriză”.

ADVERTISEMENT

Prima greșeală care le-a sărit în ochi britanicilor a fost primul cartonaș galben pe care l-a primit Adam Wharton, jucătorul ce avea să fie eliminat. Publicația de la Londra consideră că mijlocașul defensiv nu ar fi trebuit să fie avertizat, în prima parte a reprizei secunde, din cauza unui alt fault petrecut înaintea imprudenței lui Wharton.

”Wharton a primit primul său cartonaș galben al serii în minutul 58, după o intrare evident greșită asupra lui Wouter Burger de la Hoffenheim. Cu siguranță merita un cartonaș galben pentru intrarea izolată, dar arbitrul Feșnic ar fi trebuit să fluiere mingea cu o secundă înainte pentru fault asupra vedetei echipei vulturilor, Pino”, au notat jurnaliștii publicației menționate anterior.

ADVERTISEMENT

De asemenea, contactul din minutul 78, când Adam Wharton a fost eliminat, nu ar fi fost îndeajuns de violent pentru a-i acorda cartonașul roșu: ”Feșnic a simțit că l-a lovit cu cotul pe Burger când a sărit după minge și nu a așteptat să scoată mingea roșie din buzunar. Reluările au arătat că pur și simplu nu era cazul, deoarece mijlocașul englez a făcut foarte puțin pentru a-și răni adversarul și cu siguranță nu și-a îndreptat brațul spre el”.

ADVERTISEMENT

Englezii au cerut o eliminare la Hoffenheim

Pe lângă cartonașul roșu văzut de Adam Wharton, Horațiu Feșnic a fost criticat pentru că nu a aplicat același tratament jucătorilor germani. Momentul care i-a înfuriat pe britanici a avut loc spre sfârșitul partidei. Atunci, Andrej Kramaric, avertizat pentru comportament nesportiv, ar fi atins intenționat balonul cu mâna, dar românul nu l-a sancționat cu al doilea cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

”Atacantul croat Kramaric a primit cartonaș galben în minutul 68 pentru pierderea timpului după ce a șutat mingea în altă parte și ar fi trebuit să primească al doilea cartonaș galben clar la doar opt minute înainte de final. A fost un cartonaș galben clar, cu brațul într-o poziție foarte nefirească, însă Feșnic nici măcar nu a observat ofensiva”, au conchis jurnaliștii de la .

În duelul dintre Crystal Palace și Hoffenheim a ”plouat” cu cartonașe. Nu mai puțin de nouă jucători au fost avertizați pe toată durata partidei. Echipa mai imprudentă a fost trupa din Premier League: cinci cartonașe galbene și unul roșu. În tabăra cealaltă, jucătorii lui Hoffenheim au primit trei cartonașe galbene, dintre care doar unul în actul secund al partidei.

ADVERTISEMENT

Horațiu Feșnic, la al cincilea meci european din acest sezon

Arbitrul român a devenit o prezență constantă la centrul meciurilor europene din această stagiune. Totuși, acesta nu a fost delegat în niciun duel din Liga Campionilor. Cele mai multe partide europene în care a arbitrat au fost în a doua competiție continentală. Acestea sunt meciurile pe care Horațiu Feșnic le-a condus în Europa League și Conference League: