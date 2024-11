Presa engleză a descoperit secretul din spatele evoluției stelare a lui Drăgușin împotriva Manchester City: ”L-a ghidat și l-a ajutat să-și îmbunătățească poziționarea”

În lipsa titularilor de drept, argentinianul Cristian Romero și olandezul Micky van de Ven, în centrul defensivei au fost titularizați Radu Drăgușin și Ben Davies. Analizând prestația defensivei nord-londonezilor, presa din Anglia a înțeles cum a reușit fundașul român să facă cel mai bun meci în tricoul lui Spurs.

Englezii dețin adevărul din spatele evoluției sigure a lui Radu Drăgușin din victoria cu City!

Drăgușin și Davies au fost nevoiți să dea tot ce pot mai bun din ei, pentru a suplini absențele titularilor lui Tottenham. Deși, Radu a avut o prestație mai slăbuță împotriva celor de la Ipswich Town, .

ADVERTISEMENT

”Drăgușin a părut mult mai sigur pe el și mulți suporteri au notat cum Davies îl ghida în permanență și îi spunea unde trebuie să se poziționeze pe teren, lucru care nu s-a întâmplat atunci când internaționalul român a evoluat alături de Romero.

Fără dubii acest detaliu l-a ajutat pe fostul jucător al celor de la Genoa, din moment ce a fost imens în apărarea lui Spurs și a contribuit la demolarea lui Manchester City”, au scris englezii de la

ADVERTISEMENT

Ben Davies este un veteran al lui Spurs. Mult mai experimentatul fundaș al londonezilor este la club de 10 ani, timp în care a adunat 338 de partide jucate și a contribuit la marcarea a 32 de goluri. Galezul de 31 de ani a fost folosit în acest sezon de Premier League doar de două ori, ceea ce îl face a 4-a variantă de apărător central după Romero, van de Ven și Drăgușin.

Drăgușin, interviu pentru site-ul oficial al lui Tottenham după victoria împotriva echipei lui Guardiola

pentru după victoria excepțională împotriva lui Manchester City în care vorbit despre cum au reușit să le țină piept ”granzilor” lui Pep

ADVERTISEMENT

”Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri. Poate chiar cel mai bun de când sunt eu la club. Am realizat o performanță fabuloasă. Pentru asta ne antrenăm zi de zi. Este motivul pentru care ne dăm viața la antrenament. Simțim că putem realiza ceva uimitor anul acesta și dorim să o ținem tot așa”

”Sunt de părere că sâmbătă am demonstrat că între noi este mult mai mult decât o simplă relație de colegialitate, am arătat că suntem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, datorită felului în care am suferit, modului în care am făcut față unei deplasări la City. Este unul dintre cele mai dificile meciuri pe care le poți disputa. Și, așa cum am spus, am realizat o performanță uluitoare.”

ADVERTISEMENT

”Cred că asta ne va apropia și mai mult. Și vom realiza că dacă rămânem uniți și dacă ne menține principiile, putem realiza ceva foarte, foarte important în acest an”, a declarat Radu Drăgușin.