Presa franceză, la picioarele lui Kylian Mbappe după victoria zdrobitoare cu Kazahstan: ”Colosal. Monstruos. În apogeul carierei”

obținută de elevii lui Didier Deschamps pe Parc des Princes a venit după o prestație aproape de perfecțiune.

În urma acestui succes categoric, campioana mondială en-titre pentru turneul final din Qatar, care se va desfășura la finalul anului 2022.

Prestația lui Kylian Mbappe în meciul cu Kazahstan, lăudată de presa franceză

Naționala ”cocoșului galic” nu a avut nici cea mai mică emoție în partida de la Paris împotriva Kazahstanului și asta pentru că Kylian Mbappe a prins o seară magică și a marcat de patru ori, fiind lăudat la scenă deschisă de presa franceză.

Starul de la PSG devine primul jucător al naționalei Franței care înscrie patru goluri într-un meci oficial după o pauză de 63 de ani. Ultimul care reușea o asemenea performanță era legendarul Just Fontaine într-un meci cu RFG jucat la 28 iunie 1958.

”Strălucitoare și spectaculoasă, echipa Franței a zdrobit Kazahstanul”, titrează . ”Într-o seară perfectă începută cu Marseillaise, continuată cu un vibrant omagiu adus victimelor atentatului din 13 noiembrie 2015 și cu întreaga echipă a Franței la înălțime, se va vorbi inevitabil despre un om mai mult decât ceilalţi pentru câteva zile.

Cu cele patru goluri reușite pe Parc des Princes, Kylian Mbappa a impresionat asistența la cea de-a 52-a sa selecție. A ajuns la 23 de goluri… la doar 22 de ani. Colosal. Monstruos. Prodigios. În apogeul carierei. Superlativele sunt atât de puține pentru omul care a martirizat biata apărare kazahă, incapabilă să-l reducă la tăcere”, a scris sursa citată.

Starul lui PSG scrie istorie la națională

Sub titlul ”Franța s-a calificat la Cupa Mondială după o mare victorie în fața Kazahstanului”, cotidianul l-a desemnat pe Mbappe omul meciului: ”Săptămânile trec, iar dureroasa amintire de la Euro 2020 când a ratat penalty-ul decisiv cu Elveția este tot mai departe pentru Kylian Mbappe.

Atacantul lui PSG a fost într-o seara magică în care nu a ratat nimic și a egalat recordul lui Just Fontaine. Și și-a înfrumusețat prestația cu un assist pentru Benzema”, a scris sursa citată.

”Franța merge în Qatar datorită unui Mbappe antologic”, a titrat , care a continuat: ”Purtați de un Mbappe istoric și un Benzema autor al unei duble, ‘albaștrii’ au obținut calificarea la Mondialul din 2022 după ce au învins Kazahstanul cu 8-0”.

Mbappe vrea să câștige un nou titlu mondial

La finalul jocului, Kylian Mbappe a vorbit despre cât de mult și-au dorit jucătorii să obțină calificarea pentru a putea merge în Qatar să-și apere trofeul: ”Mingea este deja în vestiarul meu. Cel mai important lucru a fost calificarea.

Am vrut să avem șansele noastre să ne apărăm titlul, am făcut spectacol, oamenii s-au distrat și noi la fel. Ieri am marcat la antrenament cu capul, e o lovitură a sorții că am făcut-o și azi. Trebuie să visăm în continuare pentru că vrem să mergm în Qatar pentru a câștiga”.