Presa internațională, cu ochii pe București. Cum văd jurnaliștii străini alegerile pentru PMB: „Prima capitală UE condusă de un primar extremist”

Presa internațională stă cu ochii pe București și lansează un avertisment dur. Potrivit jurnaliștilor străini, am putea avea prima capitală din UE cu un primar de extremă dreapta.
Mădălina Cristea
07.12.2025 | 17:05
Ce scriu jurnaliștii străini despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Sursa foto: Colaj Fanatik
Alegerile locale parțiale din Capitală sunt urmărite și de presa internațională. Jurnaliștii de la Reuters sunt de părere că miza este mult mai mare decât alegerea unui simplu primar. Potrivit acestora, Bucureștiul ar putea deveni prima capitală din Uniunea Europeană condusă de un edil de extremă dreapta, un scenariu care ar da peste cap actuala coaliție de guvernare pro-europeană.

Ce scrie presa maghiară despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Reuters a reamintit că scaunul de primar general a rămas vacant din luna mai, după ce Nicușor Dan a ajuns președintele României. Acum, sondajele arată o cursă umăr la umăr între Anca Alexandrescu, susținută de AUR, și social-democratul Daniel Băluță. Analiștii citați de Reuters spun că sondajele ar putea fi înșelătoare, fiindcă Bucureștiul nu a fost niciodată un fief al extremiștilor, dar riscul este real. O victorie a candidatei susținute de AUR ar spulbera ideea că partidele extremiste pot fi izolate și ar crea o presiune uriașă pe scena politică.

„Pe de o parte, miza pentru AUR este uriașă, câștigarea capitalului ar spulbera ideea unui cordon sanitar care izolează partidele extremiste. Pe de altă parte, dacă oricare dintre candidații coaliției de guvernământ câștigă, atunci se va schimba echilibrul de putere în coaliția de guvernământ”, a declarat Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.

Reuters a explicat și de ce s-a ajuns aici: partidele din coaliție nu s-au înțeles. PSD a insistat să aibă candidat propriu, ceea ce a slăbit șansele candidaților de centru-dreapta, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Dacă va câștiga candidatul PSD, echilibrul de putere în guvern se va schimba, iar premierul Ilie Bolojan, deja amenințat cu o moțiune de cenzură și critici după măsurile de austeritate pe care le-a luat, va avea o poziție și mai fragilă.

Presa maghiară: „PSD face cu ochiul extremiștilor”

Și jurnaliștii din Ungaria privesc cu îngrijorare spre București. Aceștia au scris că adevărata întrebare nu este cine câștigă azi, ci dacă venirea extremei drepte la putere mai poate fi oprită sau este doar o chestiune de timp, conform Nepszava.hu.

Presa din țara vecină a notat că Anca Alexandrescu a crescut spectaculos în sondaje, deși, după cum scriu ei, a fost consiliera unor politicieni corupți și condamnați, de care nu s-a dezis niciodată. Nici Daniel Băluță nu este văzut ca un salvator al democrației. Presa maghiară îl descrie pe candidatul PSD ca fiind un populist care nu oferă garanții democratice solide, acuzând partidul său că a cochetat mereu cu mesajele extremiste pentru a câștiga voturi.

