Presa internațională, elogii pentru PSG și Bayern după nebunia din Champions League: „Sunteți uimitoare!” / „Odă dedicată fotbalului!”

PSG a învins marți seară pe teren propriu Bayern Munchen cu scorul de 5-4 în turul semifinalelor din UEFA Champions League. A fost fără îndoială cel mai spectaculos meci din acest sezon la nivelul Europei, iar presa internațională a reacționat pe măsură vizavi de această chestiune. De la BBC Sport până la Gazzetta dello Sport și Marca, cele mai importante publicații de sport de pe „Bătrânul continent” au dedicat pur și simplu ode jocului de pe „Parc des Princes”.

Ce a scris presa internațională după PSG – Bayern Munchen 5-4

În primul rând, francezii de la L’Equipe au titrat imediat după încheierea partidei că „Șocul s-a transformat în irațional”. De partea cealaltă, nemții de la Bild au scos în evidență în mod special „Nebunia fotbalistică a lui Bayern la Paris” și au adăugat ulterior următoarele: „Artă fotbalistică pură! Spectacol incredibil care a prezentat cele mai bune linii ofensive din lume”. De asemenea, cei de la Kicker au catalogat meciul drept „O manșă istorică a semifinalelor Champions League”.

Britanicii de la BBC Sport s-au rezumat la a descrie ceea ce s-a întâmplat marți seară la Paris drept „Unul dintre cele mai tari meciuri pe care le veți vedea vreodată”. Spaniolii de la Marca au notat că „PSG a câștigat un meci de legendă”, iar cei de la AS au titrat: „O nebunie pentru cărțile de istorie”. În continuare, tot ei au scris: „O odă dedicată fotbalului care s-a terminat în favoarea lui PSG. O noapte istorică, toți marii jucători au strălucit sub cerul nopții pariziene”. Nu în ultimul rând, italienii de la Gazzetta dello Sport au notat scurt: „PSG și Bayern, sunteți uimitoare! Magie și nouă goluri în meciul anului”.

Ousmane Dembele, desemnat cel mai bun jucător al meciului PSG – Bayern Munchen 5-4

Chiar dacă a fost autorul unei ratări imense în prima repriză, ulterior „Balonul de Aur” s-a revanșat și a dat două goluri, , și a oferit și o pasă decisivă pentru Joao Neves. „Suntem mulțumiți de rezultat, chiar dacă la 5-2 am încetat puțin să jucăm, spre final. A fost un meci incredibil.

Acum mergem la Munchen și trebuie să câștigăm încă un meci pentru a ne califica. Trebuie să rămânem concentrați. Nu ne vom schimba filosofia, vom ataca, și ei vor ataca, deci cred că și returul va fi unul grozav”,