Presa internaţională, şocată de situaţia lui Jovo Lukic la CM 2026: „A fost umilit! Unde a dispărut?”

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Bosnia și Herțegovina a fost eliminată de la Campionatul Mondial în faza șaisprezecimilor. Naționala condusă de Sergej Barbarez a cedat în fața țării gazde, SUA, astfel că a părăsit competiția. Deși a avut un start foarte bun de turneu, Jovo Lukic a intrat într-un con de umbră, lucru care a atras atenția jurnaliștilor din străinătate.

Presa internaţională, şocată de situaţia lui Jovo Lukic la CM 2026

în primul meci al competiției, astfel că a înscris în Bosnia și Herțegovina – Canada 1-1. Ulterior, veteranul din ofensivă a revenit, astfel că Jovo Lukic a trecut, oarecum normal, pe banca de rezerve în duelul contra Elveției, meci în care a bifat câteva minute pe final.

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Surprinzător a fost faptul că selecționerul nu l-a mai introdus deloc pe Lukic în următoarele două partide. Acest aspect a fost taxat de jurnaliștii sârbi, care consideră că atacantul din Gruia a fost „umilit” de către Sergej Barbarez. Ziariștii sunt de părere că abilitățile lui Lukic în careul advers ar fi ajutat mult ofensiva Bosniei.

„Unde a dispărut Jovo Lukic? Mai întâi a fost eroul Bosniei, apoi selecționerul l-a umilit. Bosnia și Herțegovina a fost eliminată de la Cupa Mondială, iar Jovo Lukic nu a mai avut șansa să dovedească ceva.

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Lukic și-a pierdut locul de titular odată cu revenirea lui Edin Dzeko, care nu a marcat niciun gol în acest turneu și nu a avut forță mai mult de o oră la 40 de ani, iar ceea ce este absolut incredibil este că Jovo Lukic a jucat doar patru minute în următoarele trei meciuri ale Bosniei și Herțegovinei.

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Abia împotriva Elveției a intrat pe final, în timp ce împotriva Qatarului și Americii nu a avut nici măcar un minut. Impresia este că Jovo Lukic trebuia să aibă măcar o șansă în ultima jumătate de oră împotriva americanilor, din moment ce a arătat deja cât de decisiv poate fi în careu”, au scris cei de la .

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Deși nu a fost folosit în ultimele două partide de la Campionatul Mondial, Jovo Lukic se află în cea mai bună perioadă a carierei. Golgheter în SuperLiga în sezonul recent încheiat, atacantul bosniac este la mare căutare, mai ales după ce a reușit să marcheze în partida de debut de la turneul final.

, care este dorit de formația franceză Rennes și de gruparea germană Hoffenheim. Prestațiile excelente din România l-au impresionat și pe selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, care l-a numit pe atacant în lotul pentru Cupa Mondială. Cum forma sa este excelentă, sunt șanse mari ca atacantul să părăsească România în această vară.

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