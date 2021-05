Presa internațională, surprinsă de eliminarea Simonei Halep: „Sezonul de zgură începe piano piano”

Înfrângerea suferită de Simona Halep în optimile de finală ale turneului de la Madrid, scor 6-4, 5-7, 5-7, la capătul unui meci dezastruos în fața Elisei Mertens, este privită ca o surpriză de proporții în presa internațională.

„Sezonul de zgură începe piano piano”, a concluzionat L’Équipe , remarcând problemele cu care s-a confruntat sportiva noastră, în special pe propriul serviciu (n.r. a comis nu mai puțin de 10 duble greșeli și a avut un procentaj de doar 53 % pe primul serviciu).

„De altfel, o astfel de eroare i-a adus victoria Elisei Mertens, care va juca în sferturi cu Aryna Sabalenka”, au mai scris jurnaliștii spanioli, în timp ce Tennis Channel a apreciat jocul prestat de belgianca aflată pentru prima dată în această fază a competiției.

„Sezonul de zgură al Simonei Halep începe piano piano. Semifinalistă la Stuttgart unde a fost bătută sec de Aryna Sabalenka (6-3, 6-2), a treia clasată în ierarhia mondială nu a putut depăși faza optimilor la Madrid.

Românca a debutat cu dreptul și a câștigat primul meci, dar nu a putut să continue la același nivel. Ea a avut probleme în special pe propriul serviciu cu 10 duble greșeli și un procentaj de 53 % la primul serviciu.

De altfel, o astfel de eroare i-a adus victoria Elisei Mertens care va juca în sferturi cu Aryna Sabalenka”, a scris L’Équipe, după meciul pierdut de Simona Halep în optimile de finală ale turneului pe care l-a cucerit de două ori.

În schimb, Tennis Channel a remarcat jocul solid prestat de Elise Mertens de-a lungul maratonului de trei seturi, iar radioteleviziunea din Belgia a salutat victoria compatrioatei sale, care se putea lăuda cu doar un singur succes în fața Simonei Halep.

Expect the unexpected. 👀👏@elise_mertens claws her way past No. 3 seed Simona Halep in a three-set battle: 4-6, 7-5, 7-5. #MMOpen pic.twitter.com/bggwIqQ7Kt

— Tennis Channel (@TennisChannel) May 4, 2021

ADVERTISEMENT