Sport

Presa italiană îl ridică în slăvi pe Chivu după Inter – Como: „E kriptonita lui Fabregas”

Flaviu Popa
08.11.2026 | 22:30
Presa italiana il ridica in slavi pe Chivu dupa Inter Como E kriptonita lui Fabregas
SPECIAL FANATIK
Cristi Chivu, apreciat după victoria cu Como, scor 2-0. Foto: Hepta
Presa din Italia l-a lăudat pe Cristi Chivu după victoria cu Como, 2-0, din cea mai recentă etapă din Serie A. Formația pregătită de Român a ajuns la un punct de liderul Lazio.
ADVERTISEMENT

Gazzetta dello Sport a avut doar cuvinte de laudă la adresa Interului lui Cristi Chivu, după 3-0 cu Como. Milanezii au ajuns la un singur punct de liderul Lazio și au un punct avans față de AS Roma. Mai mult, au învins echipa momentului din Europa, care câștigase cu 9-1 în Champions League.

Presa din Italia a avut cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu și a Interului după 2-0 cu Como

Înaintea meciului Inter – Como, marile întrebări ale campionatului, încă fără un răspuns clar, erau în principal două. Prima: care este adevărata Inter? A doua: poate Como, echipa care tocmai administrase un incredibil 9-1 lui Lens în Liga Campionilor, să intre cu adevărat în lupta pentru titlu, alături de Inter și celelalte pretendente?

ADVERTISEMENT

„Victoria cu 2-0, prin care echipa lui Cristian Chivu a trecut fără emoții de formația lui Cesc Fabregas, a oferit toate răspunsurile. Rezultatul „examenului de maturitate”, despre care antrenorul catalan vorbise înaintea partidei, a venit prompt: Como a picat testul sau, cel puțin, mai are de așteptat până să-l promoveze.

Inter a fost senzațională! După înfrângerea din derby, echipa și-a revenit datorită celor doi atacanți principali. Cu Esposito și Thuram într-o asemenea formă, Lautaro poate să-și continue recuperarea după accidentare fără nicio grabă”, au remarcat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a...
Digi24.ro
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național

Notele obținute de jucătorii lui Inter după 2-0 cu Como. Chivu a fost remarcatul etapei

O nouă înfrângere în fața lui Inter reprezintă o lecție pentru Como și confirmă diferența de statut dintre cele două echipe, lucru remarcat și de presa din Italia. Ca de obicei, Calcio Mercato le-a acordat note jucătorilor lui Inter și antrenorului Cristi Chivo. Iată care au fost remarcații partidei, conform jurnaliștilor italieni de la Calcio Mercato: 

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Ce au putut scrie italienii, după ce Chivu l-a bătut fără drept...
Digisport.ro
Neverosimil! Ce au putut scrie italienii, după ce Chivu l-a bătut fără drept de apel pe Fabregas

Josep Martinez – 6: Nu a avut nimic de făcut în prima repriză. Și-a salvat echipa la centrarea periculoasă a lui Nico Paz, venită din partea dreaptă. A fost însă singurul moment în care și-a făcut simțită prezența.

ADVERTISEMENT

Akanji – 6,5: A contribuit la prestația excelentă a întregii defensive, reușind să neutralizeze un atacant periculos precum Douvikas.

Bastoni – 7: A închis foarte bine spațiile din careu, iar în repriza secundă a devenit un zid imposibil de trecut. O prestație de fundaș autentic, în stilul lui Acerbi.

Carlos Augusto – 6,5: A fost periculos cu o lovitură de cap la jumătatea primei reprize. A fost nevoit să primească un cartonaș galben după o acțiune excelentă a lui Nico Paz, dar, în general, a fost mereu atent să acopere incursiunile argentinianului.

ADVERTISEMENT

Spence – 7: Omul care a descuiat apărarea adversă, prin pătrunderea din partea dreaptă și centrarea care a dus la golul lui Esposito. A reprezentat permanent un pericol pentru defensiva lui Como. Este, deocamdată, transferul care convinge cel mai mult.

Barella – 6,5: Și-a impus forța la mijlocul terenului, riscând în repetate rânduri să primească un cartonaș galben. Totuși, de multe ori el a fost cel care a construit acțiunile periculoase. Un meci în care a demonstrat foarte multă energie.

Calhanoglu – 6: A ieșit prea puțin în evidență, ceea ce reprezintă o surpriză pentru un fotbalist de calibrul său, mai ales într-un meci dominat perioade lungi de echipa sa. Nu se află la nivelul fizic din zilele sale de glorie, dar își poate permite acest lucru.

Zielinski – 6,5: A adus organizare, inteligență și claritate la mijlocul terenului, coordonând foarte bine jocul ofensiv al nerazzurrilor.

Thuram și Chivu sunt remarcații presei din Italia după Inter – Como 2-0

Din minutul 73, Mkhitaryan – 5,5: A intrat cu o oarecare superficialitate și a pierdut o minge extrem de periculoasă, din care Como a reușit să creeze o ocazie.

Dimarco – 6,5: În prima repriză a arătat viteza și energia din cele mai bune zile ale sale. În repriza secundă a șutat periculos de două ori spre poartă, fiind aproape de primul său gol din acest sezon. O prestație la nivelul celei din sezonul trecut.

Pio Esposito – 7: A valorificat excelent pasa decisivă a lui Spence, comportându-se ca un atacant autentic, și a deschis scorul. O prezență impunătoare în centrul careului, a luptat și departe de poartă, primind un cartonaș galben. A ieșit de pe teren epuizat.

Thuram – 7,5: Și-a luat echipa pe umeri. Mai întâi l-a servit pe Spence la faza golului marcat de Esposito, apoi a înscris personal pentru 2-0, profitând și de greșeala lui Valle. A ajuns astfel la cinci goluri în campionat și șase împotriva lui Como. În general, a evoluat cu maturitate și spirit de lider, oferind execuții tehnice de mare clasă și contribuind inclusiv la dublarea marcajului în defensivă. În repriza secundă a fost aproape de dublă, după o greșeală a lui Ricci. Cel mai bun jucător de pe teren. În absența lui Lautaro, Thuram este liderul care trage această echipă Inter după el.

Cristian Chivu – nota 7Interul său a uitat de derby-ul dezamăgitor și a reacționat extraordinar și în Serie A, după victoria frumoasă de la Rotterdam. L-a anihilat pe Fabregas în prima repriză, printr-un pressing feroce și contraatacuri devastatoare, chiar dacă echipa Como văzută pe San Siro a fost doar o umbră a formației admirate până acum în campionat și în Liga Campionilor. Chivu confirmă că este „kriptonita” antrenorului spaniol.

Atletico Madrid – Barcelona, live în etapa 12 din La Liga. Catalanii egalează...
Fanatik
Atletico Madrid – Barcelona, live în etapa 12 din La Liga. Catalanii egalează chiar înainte de pauză!
„Are două viteze, încet și foarte încet, dar Hagi îl convoacă mereu!”. Notele...
Fanatik
„Are două viteze, încet și foarte încet, dar Hagi îl convoacă mereu!”. Notele lui Marcel Pușcaș după CFR Cluj- U Craiova 0-0
Marius Șumudică, emoționat după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0: „Mă voi ruga...
Fanatik
Marius Șumudică, emoționat după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0: „Mă voi ruga la noapte pentru tatăl lui Baiaram!”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Pintilii a plecat în Israel și a rămas șocat de ce a găsit...
iamsport.ro
Pintilii a plecat în Israel și a rămas șocat de ce a găsit în apartamentul primit: 'Se mai aruncă câte o bombă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!