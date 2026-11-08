Presa italiană îl ridică în slăvi pe Chivu după Inter – Como: „E kriptonita lui Fabregas”

ADVERTISEMENT

Gazzetta dello Sport a avut doar cuvinte de laudă la adresa Interului lui Cristi Chivu, după 3-0 cu Como. Milanezii au ajuns la un singur punct de liderul Lazio și au un punct avans față de AS Roma. Mai mult, au învins echipa momentului din Europa, care câștigase cu 9-1 în Champions League.

Presa din Italia a avut cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu și a Interului după 2-0 cu Como

Înaintea meciului Inter – Como, marile întrebări ale campionatului, încă fără un răspuns clar, erau în principal două. Prima: care este adevărata Inter? A doua: poate Como, echipa care tocmai administrase un incredibil 9-1 lui Lens în Liga Campionilor, să intre cu adevărat în lupta pentru titlu, alături de Inter și celelalte pretendente?

ADVERTISEMENT

„Victoria cu 2-0, prin care echipa lui Cristian Chivu a trecut fără emoții de formația lui Cesc Fabregas, a oferit toate răspunsurile. Rezultatul „examenului de maturitate”, despre care antrenorul catalan vorbise înaintea partidei, a venit prompt: Como a picat testul sau, cel puțin, mai are de așteptat până să-l promoveze.

Inter a fost senzațională! După înfrângerea din derby, echipa și-a revenit datorită celor doi atacanți principali. Cu Esposito și Thuram într-o asemenea formă, Lautaro poate să-și continue recuperarea după accidentare fără nicio grabă”, au remarcat jurnaliștii de la

ADVERTISEMENT

Notele obținute de jucătorii lui Inter după 2-0 cu Como. Chivu a fost remarcatul etapei

O nouă înfrângere în fața lui Inter reprezintă o lecție pentru Como și confirmă diferența de statut dintre cele două echipe, lucru remarcat și de presa din Italia. Ca de obicei, Calcio Mercato le-a acordat note jucătorilor lui Inter și antrenorului Cristi Chivo. Iată care au fost remarcații partidei, conform jurnaliștilor italieni de la

ADVERTISEMENT

Josep Martinez – 6: Nu a avut nimic de făcut în prima repriză. Și-a salvat echipa la centrarea periculoasă a lui Nico Paz, venită din partea dreaptă. A fost însă singurul moment în care și-a făcut simțită prezența.

ADVERTISEMENT

Akanji – 6,5: A contribuit la prestația excelentă a întregii defensive, reușind să neutralizeze un atacant periculos precum Douvikas.

Bastoni – 7: A închis foarte bine spațiile din careu, iar în repriza secundă a devenit un zid imposibil de trecut. O prestație de fundaș autentic, în stilul lui Acerbi.

Carlos Augusto – 6,5: A fost periculos cu o lovitură de cap la jumătatea primei reprize. A fost nevoit să primească un cartonaș galben după o acțiune excelentă a lui Nico Paz, dar, în general, a fost mereu atent să acopere incursiunile argentinianului.

ADVERTISEMENT

Spence – 7: Omul care a descuiat apărarea adversă, prin pătrunderea din partea dreaptă și centrarea care a dus la golul lui Esposito. A reprezentat permanent un pericol pentru defensiva lui Como. Este, deocamdată, transferul care convinge cel mai mult.

Barella – 6,5: , riscând în repetate rânduri să primească un cartonaș galben. Totuși, de multe ori el a fost cel care a construit acțiunile periculoase. Un meci în care a demonstrat foarte multă energie.

Calhanoglu – 6: A ieșit prea puțin în evidență, ceea ce reprezintă o surpriză pentru un fotbalist de calibrul său, mai ales într-un meci dominat perioade lungi de echipa sa. Nu se află la nivelul fizic din zilele sale de glorie, dar își poate permite acest lucru.

Zielinski – 6,5: A adus organizare, inteligență și claritate la mijlocul terenului, coordonând foarte bine jocul ofensiv al nerazzurrilor.

Thuram și Chivu sunt remarcații presei din Italia după Inter – Como 2-0

Din minutul 73, Mkhitaryan – 5,5: A intrat cu o oarecare superficialitate și a pierdut o minge extrem de periculoasă, din care Como a reușit să creeze o ocazie.

Dimarco – 6,5: În prima repriză a arătat viteza și energia din cele mai bune zile ale sale. În repriza secundă a șutat periculos de două ori spre poartă, fiind aproape de primul său gol din acest sezon. O prestație la nivelul celei din sezonul trecut.

Pio Esposito – 7: A valorificat excelent pasa decisivă a lui Spence, comportându-se ca un atacant autentic, și a deschis scorul. O prezență impunătoare în centrul careului, a luptat și departe de poartă, primind un cartonaș galben. A ieșit de pe teren epuizat.

Thuram – 7,5: Și-a luat echipa pe umeri. Mai întâi l-a servit pe Spence la faza golului marcat de Esposito, apoi a înscris personal pentru 2-0, profitând și de greșeala lui Valle. A ajuns astfel la cinci goluri în campionat și șase împotriva lui Como. În general, a evoluat cu maturitate și spirit de lider, oferind execuții tehnice de mare clasă și contribuind inclusiv la dublarea marcajului în defensivă. În repriza secundă a fost aproape de dublă, după o greșeală a lui Ricci. Cel mai bun jucător de pe teren. În absența lui Lautaro, Thuram este liderul care trage această echipă Inter după el.

Cristian Chivu – nota 7 : și a reacționat extraordinar și în Serie A, după victoria frumoasă de la Rotterdam. L-a anihilat pe Fabregas în prima repriză, printr-un pressing feroce și contraatacuri devastatoare, chiar dacă echipa Como văzută pe San Siro a fost doar o umbră a formației admirate până acum în campionat și în Liga Campionilor. Chivu confirmă că este „kriptonita” antrenorului spaniol.