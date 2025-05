Presa italiană nu-l iartă pe Cristi Chivu! Nota primită după ce Parma a pierdut cu Empoli, 1-2! Antrenorul român a reacționat imediat: „Încă nu suntem salvați”

Empoli s-a impus în fața lui Parma în etapa 36 din Seria A, scor 2-1, iar „cruciații” au în continuare emoții în lupta la retrogradare. Ce notă a primit Cristi Chivu după eșecul în fața penultimului loc.

Presa italiană nu-l iartă pe Cristi Chivu! Nota primită după ce Parma a pierdut cu Empoli, 1-2!

, cu Empoli, iar presa din Italia l-a taxat pe antrenorul român. Jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

Cu 2 etape înainte de finalul campionatului, Parma se află pe locul 16 și are nu mai puțin de 5 puncte peste primul loc direct retrogradabil. Aflat în obiectiv, .

„A fost un meci condiționat de o eliminare, apoi am fost buni să revenim. Am încasat apoi un euro-gol și ne întoarcem acasă cu o înfrângere. Am ratat ultimele două meciuri, puteam obține mai mult. Matematica spune că încă nu suntem salvați și trebuie să așteptăm rezultatele celorlalți. Eu însă nu vreau să aștept pe alții și aș vrea să încheiem socotelile cât mai repede.

ADVERTISEMENT

„Mereu am fost în luptă! Din păcate nu am reușit să facem puncte”

Încercăm mereu să ne facem jocul, să punem pe teren calitate și determinare, cu mentalitatea potrivită pentru a câștiga meciurile. Uneori reușești, alteori nu. În prima repriză păream o echipă de copii împotriva unei echipe de adulți. Apoi, în zece oameni, am valorificat puținele spații disponibile.

Meciurile sunt mereu compuse din multe dueluri, problema e că noi nu pierdem doar duelurile, ci avem și puține soluții. Sunt și absențe, dar asta nu trebuie să fie o scuză: trebuie să creștem în maturitate și să ridicăm nivelul la antrenamente. Dacă aștepți doar meciul, rezultatul nu poate fi pozitiv.

ADVERTISEMENT

Nu eram salvați nici cu patru etape înainte de final, mereu am fost în luptă. Din păcate n-am reușit să facem puncte: lipsesc rezultatele, iar eu încerc mereu să fiu onest și să descriu ce văd.” Surprins de finala atinsă de Inter? „Noi trebuie să felicităm Inter și să le urăm mult succes. Merită asta, este un obiectiv important și au nevoie de sprijinul tuturor”, a declarat Cristi Chivu după insuccesul din Seria A.