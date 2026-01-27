Sport

Presa locală din Arad, un nou derapaj grosolan după „cazul Slobozia”! Cine a fost ținta ziariștilor la finalul meciului UTA – Rapid 1-2: „Nu scăpa întreg!”

După titlul deplasat de la finalul partidei cu Unirea Slobozia, presa din Arad lovește din nou! Arbitrul Sebastian Colțescu a fost ținta de această dată
Ciprian Păvăleanu
27.01.2026 | 06:30
Presa locala din Arad un nou derapaj grosolan dupa cazul Slobozia Cine a fost tinta ziaristilor la finalul meciului UTA Rapid 12 Nu scapa intreg
Presa din Arad, derapaj la adresa lui Sebastian Colțescu după UTA - Rapid 1-2. Foto: Sportpictures.eu
Sebastian Colțescu a luat o decizie controversată în prima repriză a meciului dintre UTA Arad și Rapid, disputat pe stadionul Francisc Neuman. Penalty-ul acordat giuleștenilor i-a enervat la culme pe suporteri, iar presa locală a dat un titlu nepotrivit cronicii de meci.

Un nou derapaj în presa arădeană! Utiștii au pus ținta pe Sebastian Colțescu: „Nu scăpa întreg”

Înfrângerea „Bătrânei Doamne” de pe teren propriu în fața elevilor lui Costel Gâlcă a lăsat un gust amar atât pentru jucători, cât și pentru suporteri. Acest lucru se datorează partidei bune pe care fotbaliștii antrenați de Adrian Mihalcea au făcut-o luni seară, însă care nu a adus niciun punct în clasament.

Frustrarea nu s-a resimțit doar din declarațiile fotbaliștilor de la finalul celor 90 de minute, ci și din articolele publicate în presa din Arad. „Dacă eram în Valea Jiului, Colțescu nu mai ajungea întreg acasă!”, au titrat cei de la Aradon.ro, făcând referire la perioada în care Jiul Petroșani evolua pe prima scenă a fotbalului românesc.

Formația din Valea Jiului era cunoscută atât pentru minerii fanatici care susțineau echipa, cât și pentru fotbaliștii extrem de duri și fără prea multă răbdare în arsenal, precum regretații Andrei Stocker și Gogu Tonca, iar deciziile de arbitraj pe care ei le considerau eronate puteau avea un final nefericit.

Titlu Aradon Sebastian Colțescu
Titlul pe care presa din Arad i l-a dedicat lui Sebastian Colțescu

Presa locală din Arad îl acuză pe Colțescu de acordarea unui „penalty inventat”

Pe finalul primei reprize de la Arad, Sebastian Colțescu a dictat un penalty controversat pentru formația giuleșteană. Mingea șutată de Christensen a atins brațul lui Pospelov, care însă era lipit de corp. Cu toate acestea, „centralul” nu a ezitat să arate instant punctul cu var.

Deși arbitrii din camera VAR l-au chemat la monitor pentru a revedea faza, Colțescu a rămas la decizia din teren, iar Alex Dobre a transformat lovitura de pedeapsă, restabilind egalitatea înainte de pauză: „Meciul curgea spre pauză, dar în min. 40 arbitrul Colțescu a inventat un penalty, a fost chemat la camera VAR, nu a fost înduplecat, deși nu se vedea hențul lui Pospelov și și-a menținut decizia, una scandaloasă. După trei minute, Dobre a executat lovitura de pedeapsă și era 1-1, în huiduielile întregului stadion”, au mai notat arădenii în articolul lor.

Nu este prima abatere a presei locale din Arad. Au întrecut limita decenței după meciul cu Unirea Slobozia

În etapa precedentă, victoria împotriva Unirii Slobozia i-a adus pe culmea fericirii pe arădeni, care nu au mai fost atenți la posibilele exprimări nefericite. Titlul dat de o altă publicație locală a ajuns viral în doar câteva ore, iar ulterior a fost schimbat.

Derapajul presei din Arad după meciul cu Unirea Slobozia
Derapajul presei din Arad după meciul cu Unirea Slobozia
