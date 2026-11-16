Sport

Presa maghiară a reacționat după scandările pro-Ungaria ale fanilor Poloniei din meciul cu România

Ciprian Păvăleanu
16.11.2026 | 10:10
Presa maghiara a reactionat dupa scandarile proUngaria ale fanilor Poloniei din meciul cu Romania
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Ce a scris presa din Ungaria după scandările din România - Polonia. Foto: Sport Pictures
După scandările pro-Ungaria din meciul România - Polonia 2-1, presa maghiară a reacționat. Ce a scris despre debutul lui Marius Corbu
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Chiar dacă suporterii români au afișat bannere de susținere în urma atentatului din Cracovia, asta nu i-a împiedicat pe polonezi să scandeze „ria, ria, Ungaria” în timpul meciului de pe Arena Națională. Bineînțeles, aceste scandări i-au aprins pe „tricolori”, iar presa maghiară a comentat acest subiect.

Ce a scris presa maghiară despre scandările pro-Ungaria din meciul România – Polonia 2-1

O parte din cei 3.000 de fani polonezi prezenți pe Arena Națională au creat haos în urma scandărilor pro-Ungaria. Deși fanii „tricolori” au fost empatici în urma tragediei din Cracovia, răspunsul adversarilor nu a fost în aceeași manieră. Presa din Ungaria a comentat acest incident:

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„Momente tensionate au avut loc sâmbătă seara, în timpul meciului din Liga Națiunilor dintre România și Polonia. Suporterii polonezi au scandat ‘Ria, ria, Ungaria!’, un gest care a stârnit fluierături puternice și huiduieli din partea publicului român.

 Partida, încheiată cu victoria României cu scorul de 2–1, a marcat debutul la echipa națională a lui Marius Corbu, mijlocaș la Ferencvaros, posesor al cetățeniei maghiare. După meci, acesta a fost întrebat despre evenimentele petrecute în tribune. De remarcat este faptul că, în timpul meciului, suporterii români au afișat un banner prin care își exprimau compasiunea față de victimele unei tragedii recente din Cracovia. Deși presa poloneză a consemnat acest gest, atmosfera dintre cele două tabere de suporteri a rămas tensionată din cauza scandărilor pro-Ungaria”, a scris presa din Ungaria.

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Extrem de frustrați în urma rezultatelor slabe, suporterii Poloniei l-au tras la răspundere pe președintele Federației Poloneze de Fotbal, Cezary Kulesza. Conflictul nu a escaladat, întrucât au intervenit mai mulți membri ai staffului, printre care fostul fotbalist Piotr Swierczewski. De asemenea, organele de poliție au apărut la fața locului pentru a atenua situația. Suporterii „vulturilor albi” s-au încăierat și cu jandarmii din București, imediat după fluierul final.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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