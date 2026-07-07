Presa mondială e la picioarele lui Messi după calificarea miraculoasă a Argentinei în sferturile CM 2026: „Dumnezeu a înviat!”

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Presa mondială a pus în scenă un adevărat spectacol în ceea ce privește titlurile și epitetele pentru Lionel Messi (39 de ani) după ce Argentina a reușit să revină miraculos în meciul cu Egipt și să se califice în cele din urmă în sferturile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Ce a scris presa mondială despre Messi și Argentina după revenirea fabuloasă cu Egipt

până în minutul 79, atunci când Cristian Romero a redus din diferență din pasa lui Messi. Ulterior, în minutul 83, Golul victoriei sud-americanilor a fost marcat de Enzo Fernandez în minutul 90+2, după o centrare perfectă a lui Lautaro Martinez.

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Anterior, în minutul 21, la scorul de 1-0 pentru egipteni, De asemenea, în repriza a doua, cu puțin timp înainte să facă 2-0, în faza premergătoare recuperării mingii de către naționala Egiptului.

AS, despre Messi: „Dumnezeu a înviat”

De asemenea, au mai existat și alte controverse legate de arbitraj, în special pe final de joc. Așadar, un adevărat spectacol fotbalistic din toate punctele de vedere, iar presa mondială a reacționat pe măsură. „Inimă de campioană”, au titrat argentinienii de la , în vreme ce jurnaliștii de la , din acceași țară, au descris revenirea naționalei lor drept una „eroică”.

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Francezii de la au titrat simplu, dar cuprinzător: „Miracolul argentinian”. Iar spaniolii de la au scris, bineînțeles cu referire la Lionel Messi: „Dumnezeu a înviat”. s-a referit la această revenire ca la una „faraonică”, în mod evident cu trimitere către egipteni, dar a notat și despre acele polemici referitoare la arbitraj. Nu în ultimul rând, italienii de la au scris că „Messi zboară spre sferturile de finală de la Campionatul Mondial”.