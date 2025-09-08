Sport

Presa peninsulară, în șoc după thriller-ul Israel – Italia 4-5: ”O victorie suprarealistă, dar ce sperietură!”

Presa italiană a fost extrem de moderată după meciul Israel - Italia 4-5, considerând că echipei lui Gennaro Gattuso i-a trecut glonțul pe la ureche.
Traian Terzian
09.09.2025 | 00:38
Presa peninsulara in soc dupa thrillerul Israel Italia 45 O victorie suprarealista dar ce sperietura
Presa din Peninsulă admite că a fost vorba de noroc în Israel - Italia 4-5. Sursă foto: calciomercato.com

Multipla campioană mondială și europeană s-a chinuit teribil în meciul Israel – Italia 4-5, din preliminariile pentru CM 2026, iar presa din Peninsulă a atras atenția asupra problemelor uriașe din defensivă.

ADVERTISEMENT

Presa italiană în stare de șoc după nebunia din Israel – Italia 4-5

Imediat după încheierea duelului de la Debrecen, din Grupa I a calificărilor la Mondialul de anul viitor, jurnaliștii italieni au remarcat faptul că formația pregătită de Gennaro Gattuso a jucat cu sufletul până la ultimul fluier, însă a arătat și multe carențe.

Sub titlul ”O victorie suprarealistă, dar ce sperietură și ce greșeli!”, cotidianul Gazzetta dello Sport a scris: ”Nouă goluri și multe, prea multe emoții. Azzurri s-au chinuit, au riscat să spună adio Mondialului, dar, în final, și-au asigurat cele 3 puncte și au egalat cu Israelul în clasament.

ADVERTISEMENT

Imaginea este cea a unor jucători ai Italiei care se îmbrățișează la finalul unui meci nebun care s-a încheiat cu o victorie pe care au urmărit-o, au dorit-o și în cele din urmă au obținut-o cu o revenire, dar care a scos la iveală și fiecare defect al unei echipe naționale care a câștigat cu sufletul și cu inima”.

Italienii deplâng soarta actualei naționale

Site-ul tuttomercatoweb.com a titrat: ”Un meci incredibil la Debrecen. Cel puțin play-off-ul este acum la un pas distanță”, iar în text a notat: ”Nouă goluri, nouă mii de emoții. Italia a câștigat cu 5-4 la Debrecen împotriva Israelului, un meci pe care aproape l-au pierdut de câteva ori. Au crezut că vor amorți jocul după golul lui Raspadori, dar în schimb și-a asigurat victoria doar în prelungiri după golul lui Sandro Tonali.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

Pe stadionul din Ungaria s-a întâmplat de toate, dar cel mai important lucru este că Azzurri au luat acasă cele trei puncte. Și-au asigurat practic locul doi în Grupa I, împotriva unui adversar care este cu siguranță o provocare pentru echipa națională din aceste vremuri”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Minunea" de la Priștina: Kosovo a răpus naționala de 445.000.000 de euro! Surpriză de proporții

”După debutul reușit al lui Gennaro Gattuso ca antrenor al Italiei, victoria cu 5-0 împotriva Estoniei, testul din această seară a fost mult mai complicat pentru Azzurri. A fost un meci senzațional, cu o serie incredibilă de reveniri”, a scris și calciomercato.com.

Antrenor demis după înfrângerea cu Universitatea Craiova! Clubul a făcut anunțul oficial
Fanatik
Antrenor demis după înfrângerea cu Universitatea Craiova! Clubul a făcut anunțul oficial
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Italia învinge Israelul la...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Italia învinge Israelul la capătul unui meci nebun, cu nouă goluri! Toate rezultatele serii
Pus pe liber de Dinamo, a făcut spectacol în preliminariile Cupei Mondiale! A...
Fanatik
Pus pe liber de Dinamo, a făcut spectacol în preliminariile Cupei Mondiale! A înscris după 40 de secunde de la intrarea de pe teren. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
L-a distrus pe Mircea Lucescu în direct: 'Același securist pe care nu l-a...
iamsport.ro
L-a distrus pe Mircea Lucescu în direct: 'Același securist pe care nu l-a sancționat nimeni niciodată! Un om învechit venit dintr-o lume care trebuia să dispară de mult'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!