Presa peninsulară, în șoc după thriller-ul Israel – Italia 4-5: ”O victorie suprarealistă, dar ce sperietură!”

în meciul Israel – Italia 4-5, din preliminariile pentru CM 2026, iar presa din Peninsulă a atras atenția asupra problemelor uriașe din defensivă.

Presa italiană în stare de șoc după nebunia din Israel – Italia 4-5

Imediat după încheierea duelului de la Debrecen, din Grupa I a calificărilor la Mondialul de anul viitor, jurnaliștii italieni au remarcat faptul că a jucat cu sufletul până la ultimul fluier, însă a arătat și multe carențe.

Sub titlul ”O victorie suprarealistă, dar ce sperietură și ce greșeli!”, cotidianul Gazzetta dello Sport a scris: ”Nouă goluri și multe, prea multe emoții. Azzurri s-au chinuit, au riscat să spună adio Mondialului, dar, în final, și-au asigurat cele 3 puncte și au egalat cu Israelul în clasament.

Imaginea este cea a unor jucători ai Italiei care se îmbrățișează la finalul unui meci nebun care s-a încheiat cu o victorie pe care au urmărit-o, au dorit-o și în cele din urmă au obținut-o cu o revenire, dar care a scos la iveală și fiecare defect al unei echipe naționale care a câștigat cu sufletul și cu inima”.

Italienii deplâng soarta actualei naționale

Site-ul tuttomercatoweb.com a titrat: ”Un meci incredibil la Debrecen. Cel puțin play-off-ul este acum la un pas distanță”, iar în text a notat: ”Nouă goluri, nouă mii de emoții. Italia a câștigat cu 5-4 la Debrecen împotriva Israelului, un meci pe care aproape l-au pierdut de câteva ori. Au crezut că vor amorți jocul după golul lui Raspadori, dar în schimb și-a asigurat victoria doar în prelungiri după golul lui Sandro Tonali.

Pe stadionul din Ungaria s-a întâmplat de toate, dar cel mai important lucru este că Azzurri au luat acasă cele trei puncte. Și-au asigurat practic locul doi în Grupa I, împotriva unui adversar care este cu siguranță o provocare pentru echipa națională din aceste vremuri”.

”După debutul reușit al lui Gennaro Gattuso ca antrenor al Italiei, victoria cu 5-0 împotriva Estoniei, testul din această seară a fost mult mai complicat pentru Azzurri. A fost un meci senzațional, cu o serie incredibilă de reveniri”, a scris și calciomercato.com.