Presa spaniolă critică Barcelona după remiza cu Benfica: ”Xavi are un carnet, dar nu poate înscrie goluri”

Pe Camp Nou , iar echipa lui Xavi are nevoie de o victorie pe terenul lui Bayern Munchen, în ultima etapă, pentru a ajunge în fazele eliminatorii.

După ce portughezii au avut un gol refuzat în prima repriză, Barca s-a aflat în aceeași situație în finalul partidei, când reușita lui Araujo a fost anulată după consultarea VAR pe motiv de ofsaid.

Jucătorii Barcelonei puși la zid de presa spaniolă după egalul cu Benfica

Presa spaniolă, în special cea care apare la Madrid, nu a ratat ocazia de a critica Barcelona pentru remiza de pe Camp Nou cu Benfica, în urma căreia calculele calificării s-au complicat extrem de mult pentru echipa lui .

Sub titlul ”Xavi are un carnet, dar nu poate înscrie goluri”, cotidianul scrie că noul tehnician a reușit să schimbe în bine multe lucruri la Barcelona, dar nu poate face nimic în fața porții adverse. ”Nimeni nu are ce să-i reproșeze lui Xavi după primele două meciuri.

Echipa s-a îmbunătățit în multe momente ale jocului, urmează toate principiile care identifică Barca din epoca modernă… până ajunge în ultima treime a terenului. Acolo deficiențele apasă o echipă care va trebui să-și caute marcatorul la Munchen sau să aștepte o minune ucraineană la Lisabona.

Poate că este timpul să spunem că Depay nu poate fi principalul responsabil pentru gol într-o echipă precum Barca. Suarez și Messi au plecat și odată cu ei a dispărut măiestria Barcelonei din ultimii zece ani”, a scris sursa citată.

Benfica, favorită la locul 2

”Situație limită pentru Barca”, este titlul dat de , celălalt ziar important din capitala Spaniei, care notează ”Barca va juca la Munchen împotriva lui Bayern pentru a ajunge în optimi. Oamenii lui Xavi au avut ocazii clare, dar Benfica a reușit să reziste”.

În schimb, publicațiile care apar în Catalunya încearcă să găsească scuze pentru semieșecul Barcelonei care se poate dovedi fatal în încercarea de a ajunge în fazele eliminatorii. ”Va trebui să câștigăm la Munchen”, este titlul dat de , care scrie că echipa lui Xavi a dat totul pe teren și merita să câștige.

”Barca a făcut o primă repriză foarte bună, cu ocazii de gol, dar i-a lipsit golul și apoi adversarul a speculat această ineficiență, considerând că un egal îi avantajează înaintea ultimei etape în care Xavi merge la Munchen, în timp ce Benfica o primește pe Dinamo Kiev, care este deja în afara Europei”, a mai scris sursa citată.

Barcelona caută jocul de altădată

”Doar ‘Odyssea’ a oprit Barcelona”, este titlul dat de publicația , care face referire la portarul grec al celor de la Benfica Lisabona, Odysseas Vlachodimos, care a înschis poarta la ocaziile lui Demir, Dembele, Araujo și Gavi.

”Barca a fost superioară la toate capitolele, dar s-a lovit de un zid grecesc. Barca își va juca viitorul în Champions League pe Allianz Arena, cu un Bayern Munchen care și-a asigurat deja primul loc.

Oamenii lui Xavi au revenit să domine jocul și să genereze mult mai mult decât rivalul lor, dar de data acesta a fost doar 0-0 pe un Camp Nou care a fluierat din toate puterile imnul Champions League la începutul partidei”, a mai notat ziarul catalan.