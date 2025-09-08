Sport

Presa spaniolă jubilează după succesul istoric obținut de echipa națională, 6-0 cu Turcia: „Recital!” Cine au fost remarcații

Spania s-a impus cu 6-0 pe terenul Turciei în preliminariile CM, iar rezultatul istoric a fost analizat în presa internațională.
08.09.2025 | 06:00
Spania a spulberat Turcia cu 6-0 în preliminariile Cupei Mondiale. FOTO: X

Campioana europeană Spania a debutat cu un succes în preliminariile Cupei Mondiale, 3-0 cu Bulgaria, dar ibericii au făcut spectacol în al doilea meci din grupă. Trupa pregătită de Luis de la Fuente s-a impus cu un uluitor 6-0 la Konya împotriva Turciei, iar rezultatul a fost unul istoric.

Cum au reacționat jurnaliștii spanioli după victoria istorică a naționalei, 6-0 cu Turcia

Spania a marcat toate cele șase goluri în primele 62 de minute ale meciului cu Turcia. Mikel Merino a înscris un hat-trick, însă și Pedri a ieșit în evidență, atât cu „dubla” marcată, cât și cu modul în care a controlat jocul. Jurnaliștii din Spania au analizat succesul istoric al echipei naționale.

„Un recital de epocă. Spania uimește și înspăimântă întreaga lume a fotbalului”, au titrat cei de la Marca, care au notat următoarele: „Turcia nu a putut face nimic în fața unui asalt de ocazii și a unui joc minunat prestat de Spania, cu un Pedri fantastic și un Merino care a marcat trei goluri”.

Și cei de la Mundo Deportivo au fost extrem de încântaţi după succesul obţinut de echipa naţională: „A fost o noapte istorică pentru naționala Spaniei, care a devenit lider solitar în grupa E și a făcut un pas imens spre Cupa Mondială. Pedri, cu două reușite, un hat-trick al lui Merino și un gol al lui Ferran au asigurat victoria”.

Eșec istoric pentru Turcia

Dacă pentru Spania a fost un succes memorabil, pentru naționala Turciei eșecul este unul extrem de dureros. Dincolo de faptul că șansele la o calificare directă la Cupa Mondială sunt aproape inexistente în acest moment, înfrângerea a reprezentat și o lovitură puternică din punct de vedere moral.

„O noapte neplăcută în Konya” au titrat cei de la fanatik.com.tr, care au subliniat și faptul că această înfrângere este cea mai dură suferită de naționala Turciei în ultimii 60 de ani: „Ultimul meci pe care naționala Turciei l-a pierdut cu 0-6 a fost în 1965, la Istanbul contra Cehoslovaciei în preliminariile Cupei Mondiale”.

Şi cei de la BBC s-au pronunțat cu privire la rezultatul înregistrat în Turcia. Britanicii au scos în evidență prestația lui Mikel Merino, care evoluează pentru Arsenal, în Premier League: „Mikel Merino a marcat un hat-trick, iar Spania a demolat Turcia în preliminariile Cupei Mondiale”.

