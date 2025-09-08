Presa spaniolă jubilează după succesul istoric obținut de echipa națională, 6-0 cu Turcia: „Recital!” Cine au fost remarcații

Campioana europeană Spania a debutat cu un succes în , 3-0 cu Bulgaria, dar ibericii au făcut spectacol în al doilea meci din grupă. Trupa pregătită de Luis de la Fuente s-a impus cu un uluitor 6-0 la Konya împotriva Turciei, iar rezultatul a fost unul istoric.

Cum au reacționat jurnaliștii spanioli după victoria istorică a naționalei, 6-0 cu Turcia

Spania a marcat toate cele șase goluri în primele 62 de minute ale meciului cu Turcia. Mikel Merino a înscris un hat-trick, însă și Pedri a ieșit în evidență, atât cu „dubla” marcată, cât și cu modul în care a controlat jocul. Jurnaliștii din Spania au analizat succesul istoric al echipei naționale.

„Un recital de epocă. Spania uimește și înspăimântă întreaga lume a fotbalului”, au titrat cei de la , care au notat următoarele: „Turcia nu a putut face nimic în fața unui asalt de ocazii și a unui joc minunat prestat de Spania, cu un Pedri fantastic și un Merino care a marcat trei goluri”.

Și cei de la au fost extrem de încântaţi după succesul obţinut de echipa naţională: „A fost o noapte istorică pentru naționala Spaniei, care a devenit lider solitar în grupa E și a făcut un pas imens spre Cupa Mondială. Pedri, cu două reușite, un hat-trick al lui Merino și un gol al lui Ferran au asigurat victoria”.

Eșec istoric pentru Turcia

Dacă pentru Spania a fost un succes memorabil, pentru naționala Turciei eșecul este unul extrem de dureros. Dincolo de faptul că șansele la o calificare directă la Cupa Mondială sunt aproape inexistente în acest moment, înfrângerea a reprezentat și o lovitură puternică din punct de vedere moral.

„O noapte neplăcută în Konya” au titrat cei de la , care au subliniat și faptul că această înfrângere este cea mai dură suferită de naționala Turciei în ultimii 60 de ani: „Ultimul meci pe care naționala Turciei l-a pierdut cu 0-6 a fost în 1965, la Istanbul contra Cehoslovaciei în preliminariile Cupei Mondiale”.

Şi cei de la s-au pronunțat cu privire la rezultatul înregistrat în Turcia. Britanicii au scos în evidență prestația lui Mikel Merino, care evoluează pentru Arsenal, în : „Mikel Merino a marcat un hat-trick, iar Spania a demolat Turcia în preliminariile Cupei Mondiale”.