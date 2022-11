Presa ucraineană scrie despre posibila prezență pe front a blindatelor TAB-71M, produse în România

Transportoarele blindate TAB-71M s-au aflat în serviciul Forțelor Armate Române până în anul 2017, atunci când autoritățile de la București au decis înlocuirea acestora cu modele mai moderne.

a scris vineri, citând grupul de analiză militară Oryx, că un lot de transportoare TAB-71M a fost introdus în dotarea Forțelor Armate ale Ucrainei.

În prezent, nu se știe câte echipamente a primit armata ucraineană și de la cine anume. Înainte de începerea invaziei la scară largă, acest vehicul blindat nu se afla în serviciul Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Publicația DefenseRomânia scrie că Republica Moldova avea în serviciu 110 transportoare de acest tip, România deținea 247, iar alte circa 40 de unități au fost livrate armatei iugoslave și nu se știe ce s-a întâmplat cu acestea după destrămarea Iugoslaviei.

Autoritățile de la , susținând că țara noastră nu a oferit decât muniție ușoară, pentru infanterie. Pe de altă parte, oficialii ucraineni au mulțumit țării noastre pentru sprijinul acordat, fără însă a oferi detalii în ce a constant acesta. Totuși, de-a lungul acestui conflict pe rețelele de socializare au mai apărut imagini cu muniție produsă în România.

Portalul rusesc topwar.ru, care a preluat știrile din presa ucraineană pe această temă, a scris că după declanșarea războiului din Ucraina, fostele țări ale Tratatului de la Varșovia au început să transfere statului ucrainean în principal echipamente sovietice, pentru a scăpa de ele și a se reechipa cu modele occidentale, dar și pentru faptul că acestea pot intra ușor în serviciul armatei ucrainene.

Transportorul , produsă sub licență.

TAB-71M poate fi distins vizual de BTR-60PB prin compartimentul caracteristic pentru motor-transmisie din pupa mașinii. În originalul transportor blindat de trupe sovietic, acesta are o configurație înclinată, iar în versiunea românească, partea din spate a mașinii seamănă cu un pătrat datorită dimensiunii mai mari a motorului. De asemenea, modelul românesc are o amplasare schimbată a trapei de aterizare și a trapei tehnice.

: Ukrainian army received 9M22U 122mm Grad HE artillery rockets manufactured in 🇷🇴 Romania. The rockets seen in the video were manufactured in 1989 meaning they could have changed owners many times and may have been sold to Ukraine by both Romania or private companies.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)