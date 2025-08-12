Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov

Iuliana Feclistov a fost numită, pe 23 martie 2022, în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, la Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Ea exercită atribuții de organizare și coordonare a activității curente a Agenției. În același timp reprezintă interesele instituției şi ale statului în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate.

Contractul pentru servicii de pază și protecție era de aproximativ 3 milioane lei

Agenția elaborează politicile şi legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, în concordanţă cu legislaţia europeană, elaborează şi asigură funcţionarea mecanismelor de cooperare interinstituţională între actorii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în vederea emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor legislative în acest domeniu. Numele Iulianei Feclistov apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 16 decembrie 2024 la Tribunalul București, în care reclamanți figurează Primarul Sectorului 1 și Sectorul 1 al Municipiului București prin primar, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Pârât mai este F.C.M., un fost coleg al Iulianei Feclistov. Înainte să fie numită președinte la Agenție, Iuliana Feclistov a a ocupat funcția de Şef Serviciu – . Reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor la plata, în solidar, a sumei de 10.000 lei, reprezentând contravaloarea amenzii contravenţionale aplicate reclamanţilor în baza procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor emis de Curtea de Conturi a României, ca urmare a încălcării de către pârâţi a prevederilor art. 2 alin. 2 lit. d din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

De asemenea, au solicitat plata obligarea pârâţilor la plata dobânzii legale de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi a penalităţilor de 0.01% pentru fiecare zi de întârziere aferente sumei de 10.000 lei, calculate de la data de 26.11.2020 şi până la data achitării integrale. În motivare, reclamanţii au arătat că sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a pârâţilor, deoarece aceştia, în calitate de funcţionari publici cu funcţii de conducere, şi-au îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei precum şi în fişa postului a persoanelor de conducere, precum şi că au implementat parţial standardele de control intern/managerial, în calitatea acestora de Director executiv – Direcţia Investiţii (dl. F.C.M.), respectiv Şef Serviciu – Serviciul de Achiziţii Publice (dna. Iuliana Feclistov).

Se arată că, astfel, sunt îndeplinite condiţiile necesare atragerii răspunderii pârâţilor, aspect ce a condus la aplicarea unei sancţiuni în cuantum de 10.000 lei, reclamanţilor Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti de către Curtea de Conturi a României, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 2/4118/09.11.2020. Reclamanţii au menţionat că amenda a fost achitată la data de 26.11.2020. Ei au mai arătat că, cu referire la existența unei fapte ilicite, aceasta a fost stabilită prin actele întocmite de Curtea de Conturi a României — Camera de Conturi București, respectiv achiziționarea la nivelul anului 2019 a unor servicii de pază și protecție în valoare de 2.539.250 lei fără TVA (2.986.777 lei cu TVA), fără întocmirea propriei proceduri de achiziție și fără încheierea unui contract legal în vederea asigurării principiului transparenței și a unei bune gestiuni financiare conform legii privind achizițiile publice.

Iuliana Feclistov a fost numită temporar în funcţia de șef serviciu Achiziţii publice la Primăria Sectorului 1

În dosar se arată că, conform procesului-verbal de constatare întocmit de Curtea de Conturi, caracterul ilicit al faptei a constat în exercitarea atribuțiilor/competențelor de către pârâți cu încălcarea legii achizițiilor publice. Așa cum s-a reținut și în Raportul de Control din 29.03.2021 întocmit de Biroul Corp Control, fapta ilicită a fost săvârșită de pârâți în legătură cu serviciul acestora. Reclamanţii au menţionat că, potrivit constatărilor echipei de audit, acțiunile pârâților au constat în semnarea mai multor note justificative, a referatelor de necesitate și a actelor adiționale la contractul de Servicii de pază cu încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. d), art. 20 și art. 68 din Legea nr. 98/2016. În ceea ce privește prejudiciul cauzat, reclamanţii au arătat că la data de 26.11.2020 s-a efectuat plata amenzii contravenționale în valoare de 10.000 lei, plata sumei constituind prejudiciu adus bugetului local al Sectorului l, imputabil pârâților, prejudiciul fiind cert/sigur, actual, prezent, direct și personal.

Referitor la vinovăția pârâților, reclamanții au indicat faptul că la data săvârşirii faptei reţinute de Curtea de Conturi pentru aplicarea amenzii a căror contravaloare o solicită, aceștia au avut calitatea de funcţionari publici cu funcţii de conducere în domeniul în care s-a constatat abaterea, subliniind că ar fi fost săvârşită de pârâţi în legătură cu serviciul, în baza atribuţiilor şi competenţelor acestora, stabilite prin fişele postului. În dosar se arată că, prin dispoziţia nr. 2212/28.06.2019, pârâtul Iuliana Feclistov a fost împuternicit cu drept de semnătură pe documentele emise de către Directorul Executiv al Direcţiei de Investiţii, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu 01.07.2019, exercitând atribuţiile corespunzătoare funcţiei de conducere.

Conform fişei postului, acesta avea printre altele obligaţia de a verifica şi semna documentele emise la nivelul Direcţiei de Investiţii, de a asigura respectarea cadrului legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor legate de achiziţiile publice ale Sectorului 1 al Mun. Bucureşti, precum şi de a asigura respectarea cadrului legal privind derularea contractelor încheiate în vederea realizării investiţiilor Sectorului 1 al Mun. Bucureşti. Prin dispoziţia din 18.09.2019 emisă de Primarul Sectorului 1 al Mun. Bucureşti, pârâta Feclistov Iuliana a fost împuternicită cu drept de semnătură pe documentele emise de şeful Serviciului Achiziţii Publice de la nivelul Direcţiei de Investiţii, iar prin dispoziţia din 07.10.2019, aceasta a fost numită temporar în funcţia de conducere vacantă de șef serviciu Achiziţii publice.

Iuliana Feclistov a formulat recurs

Conform fişei postului, aceasta avea obligaţia de a planifica, organiza şi coordoona parcurgerea etapelor aferente procesului de achiziţie publică conform prevederilor legale aplicabile, de a asigura competenţa profesională în domeniul achiziţiilor publice la nivelul autorităţii contractante şi de a colabora cu celelalte compartimente ale aautorităţii contractante în vederea derulării tuturor etapelor aferente procesului de achiziţie publică şi atribuirii contractului de achiziţie publică/acordului cadru, inclusiv în ceea ce priveşte realizarea achiziţiilor directe, în conformitate cu toate dispoziţiile legale aplicabile, precum şi reglementările interne, respectiv propune conducătorului realizarea activităţilor necesare parcurgerii etapelor afente proceselor de achiziţie publică (..) şi în măsura în care acestea nu există, prin elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică/şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiilor publice.

Prin notele justificative semnate de pârâţii din prezenta cauză în calitate de responsabili ai Direcţiei de Investiţii din cadrul Sectorului 1 al Mun. Bucureşti s-a solicitat încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractului de servicii de pază, fiind încheiate în mod subsecvent actele adiţionale nr. 34/30.09.2019, 35/31.10.2019, 36/29.11.2019 şi 37/30.12.2019 semnate de către pârâţi. Subsecvent efectuării unui control de către Curtea de Conturi, reclamantul Sectorul 1 al Mun. Bucureşti prin Primar a fost amendat cu suma de 10.000 lei, iar fapta reţinută de agentul constatator este reprezentată de faptul că în anul 2019 au fost achiziţionate de către entitatea audiată, servicii de pază şi protecţie în valoare de 2.539.250 lei fără TVA, fără ca entitatea să întocmească o procedură de achiziţie şi fără încheierea unui contract legal în vederea asigurării principiului transparenţei şi a bunei gestiuni financiare, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Actul sancţionator nu a fost contestat, iar Sectorul 1 al Mun. Bucureşti nr. 5285/26.11.2020, comunicând fiecăruia dintre pârâţii din prezenta cauză o notificare prin care se solicită achitarea unei sume de 5.000 lei, solicitare ce are la bază raportul de control nr.226/29.03.2021 întocmit de Biroul Corpului de Control al Sectorului 1 al Mun. Bucureşti. Pe 29 mai 2025, Tribunalul București i-a obligat pe Iuliana Feclistov și F.C.M. la plata către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a sumei de 10.000 lei, cu titlu de despăgubiri. Cei doi pârâți au formulat recurs, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel, unde a fost înregistrat pe 7 iulie 2025. Nu a fost stabilit, încă, următorul termen din dosar.