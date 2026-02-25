Sport

Președinta Mexicului a făcut anunțul cu privire la meciurile de la Cupa Mondială! Ce se va întâmpla după nebunia declanșată odată cu decesul traficantului „El Mencho”

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a oferit o primă reacție cu privire la Cupa Mondială din 2026 după ce în ţara nord-americană s-a declanșat un haos de nedescris odată cu uciderea traficantului „El Mencho”.
Bogdan Mariș
25.02.2026 | 12:50
Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, a oferit o primă reacție cu privire la modul în care meciurile de la Cupa Mondială ar putea fi afectate de haosul care s-a declanșat după uciderea traficantului „El Mencho”. FOTO: Hepta
Liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut și ca „El Mencho”, a decedat duminică în timpul unei acțiuni militare, iar moartea sa a declanșat un haos de nedescris în Mexic, dar în special în statul Jalisco. Evenimentele pot avea un impact și asupra Cupei Mondiale din 2026, deoarece Estadio Akron, arenă aflată în statul Jalisco, va găzdui mai multe partide. În acest context, președinta Claudia Sheinbaum a oferit o primă reacție.

Președinta Mexicului a făcut anunțul cu privire la Cupa Mondială

Claudia Sheinbaum a precizat că nu se pune problema ca statul Jalisco să nu poată găzdui partidele de la Cupa Mondială, afirmând că există „toate garanțiile” în acest sens. De asemenea, președinta Mexicului a confirmat că nu există „niciun risc” pentru fanii care vor dori să fie prezenți la aceste meciuri.

„Cel mai important lucru este că, așa cum am spus și ieri, obiectivul nostru este siguranța și pacea, pentru asta lucrăm”, a adăugat Claudia Sheinbaum, conform The Athletic. Președinta Mexicului a fost prezentă în decembrie la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, alături de liderul Statelor Unite, Donald Trump, și de prim-ministrul Canadei, Mark Carney. Decesul lui „El Mencho” a avut un impact puternic asupra lumii sportului, turneele de tenis programate în această perioadă în Mexic fiind anulate.

Prima reacție din partea FIFA după evenimentele din Mexic

Un purtător de cuvânt al FIFA a oferit la rândul său o primă reacție cu privire la situația din Mexic, țară care va găzdui meciuri de la Cupa Mondială din acest an. „FIFA monitorizează cu atenție situația din Jalisco și comunică în mod constant cu autoritățile.

Vom urmări în continuare acțiunile agențiilor guvernamentale, care au ca scop menținerea siguranței publice și revenirea la normalitate, și ne reiterăm strânsa colaborare cu autoritățile federale, statale și locale”, a precizat acesta.

Ce meciuri va găzdui stadionul din Jalisco la Cupa Mondială

Estadio Akron, arenă cu o capacitate de peste 49.000 de locuri situată în statul Jalisco, aproape de Guadalajara, va găzdui 4 meciuri din grupele Cupei Mondiale. Primele două vor fi din grupa A, Coreea de Sud contra câștigătoarei barajului D din Europa (Cehia, Danemarca, Irlanda sau Macedonia de Nord) și Mexic – Coreea de Sud.

Apoi, pe stadion ar urma să se dispute partida dintre Columbia și învingătoarea barajului intercontinental 1, dar și duelul dintre Uruguay și Spania. În martie, pe Estadio Akron ar trebui să se joace meciurile din barajul intercontinental 1, semifinala Noua Caledonie – Jamaica și finala, în care învingătoarea din acel joc va întâlni Republica Democratică Congo.

