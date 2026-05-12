„Președintele anticipează ceva”. Ce urmărește imparțialul Nicușor Dan în căutarea noului premier: „Va supăra pe mulți”

Nicușor Dan urmează politica rabinului, dând dreptate tuturor și nimănui concret în criza politică din România. În urma dărâmării guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, șeful statului a produs stupoare în rândul celor mai frenetici susținători, care se așteptau să spună un cuvânt de sprijin pentru premierul interimar.

Imparțialitatea lui Nicușor Dan, interpretată în fel și chip în criza politică

Nicușor Dan a avut o cu totul abordare, complet diferită față de Traian Băsescu sau Klaus Iohannis, care făceau și jocuri politice. Băsescu s-a remarcat ca președinte jucător, iar Iohannis a vrut să se asigure mereu că în fruntea PNL ajunge cineva care să îi asigure liniștea, mai ales în cel de-al doilea mandat în care i s-a pus eticheta de ”dulap”. Nicușor Dan își asumă un risc uriaș prin imparțialitatea de care dă dovadă, una cel puțin declarativă, reușind să îi supere pe cei care aveau alte așteptări de la el, apropiindu-se ușor de publicul conservator.

Suveraniștii din social media au început să îl laude pe președinte pentru criticile constructive aduse Uniunii Europene cu ocazia zilei de 9 mai, când s-a sărbătorit Ziua Europei, însă remarcile făcute nu au fost pe placul tuturor, unii considerând că Dan se adresează mai curând votanților AUR prin felul în care s-a exprimat.

De la președintele jucător la președintele gânditor

Va avea de câștigat ca imagine Nicușor Dan pentru faptul că se menține în afara jocului politic sau acesta e un joc de politic mult mai subtil care scapă multor persoane din vedere? Consultantul politic Adrian Zăbavă a analizat recentele ieșiri publice ale președintelui, în cea de la summitul B9 din 12 mai 2026 spunând că în și are vina sa, lucru care i-a supărat din nou pe o parte din români.

„Nicușor Dan a devenit președintele României existând niște așteptări cu privire la profilul următorului președinte. Klaus Iohannis a fost văzut, perceput drept neimplicat mai ales în a doua parte a mandatului său, așa că așteptarea a fost a unui președinte mult mai implicat, nu știu dacă sub forma unui președinte jucător, așa cum a fost Traian Băsescu, dar cu siguranță mult mai implicat.

Deocamdată, există implicare într-o oarecare măsură în comparație cu activitatea predecesorului, dar nu neapărat la nivel politic, nu a devenit un actor politic mult mai asumat. Această mediere sau poziție de mijloc, neimplicare în conflictele și relațiile din partide, s-ar putea să fie văzută de electorat drept o neimplicare politică și să contravină unei bune părți din societate care exista în momentul alegerii lui Nicușor Dan”, analizează Zăbavă, pentru FANATIK.

Consultant politic: „Va supăra pe mulți”

În opinia consultantului, nici contextul nu e unul prielnic pentru Nicușor Dan, care e nevoit să își croiască un drum uitându-se la așteptările tuturor românilor căci „societatea are și așteptări sociale, economice, culturale”.

Cu alte cuvinte, președintele e pus în fața unui balet care s-ar putea să fie definitoriu pentru mandatul său. „E în continuare în etapa definirii modului de a fi ca președinte. În această etapă va împăca pe unii, va supăra pe mulți din perspectiva poziționării sale”, punctează Zăbavă.

La alegerile prezidențiale viitoare Nicușor Dan s-ar putea să nu se mai bazeze pe un singur electorat, dacă va candida

Va lua Nicușor Dan puncte din zona suveranistă pe viitor sau va avea mai degrabă de pierdut? Adrian Zăbavă declară că, dacă ne raportăm la ciclul electoral următor, aici Nicușor Dan s-ar putea să miroasă ceva. Este, însă, prea devreme pentru a da un verdict, dar ce e sigur e că Nicușor Dan nu are un mandat deloc ușor, iar dacă după doar un an a început să își dezamăgească electoratul, întrebarea e ce va urma de acum înainte.

„E posibil ca în următorul ciclu electoral 2028-2030 să nu ne mai raportăm la electorate așa cum am făcut-o până de curând. Poate că președintele anticipează ceva în sensul ăsta. Nu cred că poziționările îi îmbunătățesc neapărat în rândul electoratului care nu l-a votat în 2025 tocmai pentru că aș spune că nu se face primăvară cu o floare. În ciuda unor mesaje repetate, e nevoie de mult mai mult pentru a schimba percepții extrem de împământenite în rândul anumitor electorate. Imaginea unui politician se construiește greu și se pierde foarte repede.

Credibilitatea personajului e extrem de importantă. Lipsa de credibilitate percepută în cazul lui Nicușor Dan în rândul electoratului suveranist, conservator, revoluționar, cum vrem să îi spunem, nu se transformă în încredere doar pentru că transmite câteva mesaje care le spun acestor oameni ce cred. Dacă Nicușor Dan intră pe drumul repoziționării în rândul anumitor electorate va fi cu siguranță un drum lung, greu de estimat dacă va fi cu succes total sau parțial”, a completat Zăbavă, pentru FANATIK.