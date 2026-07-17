Președintele Argentinei amenință Anglia după scandalul de la CM: ”Vom recupera Insulele Malvine!”

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Javier Milei (55 de ani) i-a apărat pe jucători pentru bannerul afișat în urma victoriei lor asupra Angliei de la CM 2026. Președintele Argentinei a încercat să minimalizeze conflictul și a îndemnat lumea să nu amestece fotbalul cu politica.

Scandalul de la semifinala CM 2026, continuat de președintele Argentinei

În bucuria declanșată pe teren după victoria în fața marii rivale Anglia și calificarea în finala Mondialului, jucătorii Argentinei au afișat un steag pe care scria ”Las Malvinas son Argentinas” (n.r. – Malvinele sunt ale Argentinei). Cum nu este permisă afișarea sloganurilor politice, .

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Președintele Argentinei, Javier Milei, a încercat să aplaneze conflictul, dar parcă a pus și mai mult gaz pe foc după ce a anunțat că va face tot posibilul ca Insulele Malvine să fie recuperate de țara sa de la englezi.

”Este un sentiment împărtășit de toți argentinienii și este perfect legitim și valid că vor să-l exprime și o fac. Totuși, nu cred că acest lucru ar trebui să dea naștere la interpretări greșite sau neînțelegeri cu privire la anumite probleme. Un meci de fotbal este un meci de fotbal.

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De fapt, Insulele Falkland (n.r. – numite și Insulele Malvine) sunt argentiniene și le vom recupera, dar o vom face diplomatic, acționând inteligent”, a declarat Milei, conform .

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Șeful statului argentinian a mai subliniat, de asemenea, ”progresele enorme” realizate de diplomația sa, care ”a reușit să determine ONU să oblige Anglia să se așeze la masa tratativelor pentru a discuta această chestiune”.

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Englezii cer intervenția FIFA în acest caz

Pe lângă eliminarea frustrantă din semifinalele Cupei Mondiale, englezilor nu le-a picat deloc bine nici banner-ul afișat de jucătorii argentinieni. Iar Guvernul britanic a cerut FIFA să analizeze acest caz și să ia măsurile necesare.

”Cupa Mondială poate să nu fie a noastră, dar Insulele Falkland cu siguranță sunt”, a spus un purtător de cuvânt al Guvernului britanic. De asemenea, Secretarul de stat pentru afaceri, comerț și industrie, Peter Kyle, a afirmat că a fost o ”încălcare flagrantă” a regulamentului FIFA și că organizația ar trebui să efectueze o anchetă ”amănunțită” asupra incidentului.

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Președintele Argentinei nu vine la finala CM 2026

În ciuda faptului că echipa națională are șansa de a-și apăra titlul câștigat în urmă cu patru ani la ediția din Qatar, președintele Argentinei a anunțat că din cauza superstiției nu va fi prezent pe stadion la finala cu Spania.

”Absolut nu. Voi urmări meciul de la Olivos (n.r. – reședința prezidențială), la fel ca în prima zi. Este o tradiție. Urmăresc meciurile la cinematograful de la Olivos cu sora mea”, a afirmat Javier Milei.

Donald Trump va fi prezent la finală

În schimb, în tribunele MetLife Stadium din New York/New Jersey la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00.

”Prin prezența sa, Donald Trump va încununa ceea ce a fost cea mai urmărită, cea mai sigură și cea mai reușită Cupă Mondială din istoria Statelor Unite ale Americii”, a precizat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Mai mult, Trump va urca pe podium și va oferi trofeul câștigătoarei Cupei Mondiale 2026, așa cum a făcut și în urmă cu un an la Campionatul Mondial al Cluburilor, când a sărbătorit victoria alături de fotbaliștii lui Chelsea.