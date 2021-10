Președintele Braziliei, interzis la un meci de fotbal. Motivul pentru care șeful statului a ratat întâlnirea

Șeful statului sud-american este un personaj extrem de controversat, el având mai multe apariții criticate vehement în lumea politică și nu numai.

Bolsonaro a declarat în nenumărate rânduri că , fiindu-i frică de reacțiile adverse ale serului. Acesta a lansat ipoteze incredibile, menționând ”femei cu barbă” și ”transformări în crocodil”.

Acces interzis la un meci de fotbal pentru președintele Braziliei

Aflat într-o scurtă vacanță în Sao Paulo, președintele Braziliei a vrut să meargă la meciul de fotbal Santos – Gremio Porto Alegre, însă i-a fost interzis accesul tocmai din cauza faptului că nu este vaccinat.

ADVERTISEMENT

Conform site-ului , cu puțin timp înainte de a încerca să ajungă pe stadionul Urbano Caldeira, Jair Bolsonaro a fost amendat pentru că nu purta masca de protecție într-o zonă în care oamenii sunt obligați să-și acopere nasul și gura.

Dezamăgit de faptul că nu a putut intra pe stadion pentru a vedea unul dintre marile derby-uri ale fotbalului brazilian, șeful statului a protestat vehement într-o declarație de presă.

ADVERTISEMENT

Fanii, reprimiți pe stadioane în Brazilia doar cu vaccin

”De ce ar trebui să am un card, un pașaport pentru vaccinări? Am vrut doar să mă uit la meci și mi s-a spus că trebuie să mă vaccinez, de ce? Am mai mulți anticorpi decât cei care au primit vaccinurile”, a exclamat el referindu-se la faptul că a avut Covid-19 în vara anului trecut.

Întrucât Brazilia tocmai a început să-i reprimească pe fani înapoi pe stadioanele de fotbal, majoritatea cluburilor și statelor cer în continuare mai multe măsuri de siguranță a sănătății. Una dintre regulile impuse pentru a ajunge în tribune este ca spectatorii să aibă schema de vaccinare completă.

ADVERTISEMENT

Jair Bolsonaro, în vârstă de 65 de ani, este pentru pozițiile sale împotriva vaccinului și a izolarii în timpul pandemiei, chiar dacă Brazilia a trecut de 600.000 de decese din cauza Covid-19.

Scolari, dat afară de la Gremio

Santos și Gremio sunt două formații de tradiție din Brazilia, dar care în acest sezon se zbat în subsolul clasamentului. Gazdele au câștigat meciul disputat în noaptea de duminică spre luni, scor 1-0, cu un gol marcat de Wagner, în minutul 90+2.

ADVERTISEMENT

Cu acest succes, Santos a urcat pe locul 16, primul deasupra liniei de retrogradare, cu 28 de puncte, două mai multe decât formațiile aflate în spatele său, Bahia și Sport Recife. În schimb, Gremio se află pe un dezamăgitor loc 19, cu 23 de puncte.

În urma aceste noi înfrângeri, prin care a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie, oficialii celor de la Gremio au decis să-l demită pe antrenorul Luiz Felipe Scolari, cel care în vară își începuse al patrulea mandat la formația din Porto Alegre.