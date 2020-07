Președintele Braziliei și-a dat masca jos în timpul unei discuții cu jurnaliștii, cu toate că a aflat că e infectat cu Covid-19

Președintele brazilian Jair Bolsonaro nu a scăpat de infectarea cu noul coronavirus, într-o țară care a scăpat de sub control pandemia.

Cu toate acestea, politicianul rămâne sfidător atunci când vine vorba de Covid-19 și a refuzat să poarte mască de protecție atunci când s-a adresat poporului.

Președintele Braziliei neagă în continuare faptul că pandemia de Covid-19 ar fi o problemă reală și compară boala cu o simplă răceală.

Președintele Braziliei a refuzat să poarte mască de protecție, cu toate că e bolnav de Covid-19

Bolsonaro a început să aibă simptome asociate Covid-19 în urmă cu câteva zile, în special o febră persistentă de 38 de grade și o stare generală de răceală puternică. Oficialul brazilian a fost testat și rezultatul oficial nu a lăsat loc de interpretări: președintele Braziliei e infectat cu noul coronavirus.

Cu toate acestea, Bolsonaro a bravat și i-a asigurat pe cetățeni că această boală este doar o exagerare.

„Virusul va trece rapid. Trebuie să ne menținem joburile, să ne păstrăm viața și traiul familiilor. Trebuie să revenim la normalitate. Eu, fiind atlet, mă voi recupera de această boală ca și după o simplă răceală. Nu există niciun motiv de griji”, a bravat Bolsonaro.

În fața jurnaliștilor, Bolsonaro s-a enervat când a fost nevoit să poarte masca de protecție în timpul unui interviu și a renunțat la „accesoriu”. Cu toate acestea, i-a asigurat pe ziariști că nu au motive de îngrijorare.

CLICK AICI PENTRU VIDEO CU MOMENTUL ÎN CARE BOLSONARO ÎȘI DĂ MASCA JOS

„Totul e în regulă, le mulțumesc tuturor celor care se roagă pentru mine. Am fost depistat pozitiv. Cum s-a întâmplat asta? M-am simțit puțin rău, aveam dureri musculare și eram obosit. Seara am observat că am febră 38 de grade.

Știind că aceste simptome pot să fie asociate cu Covid-19, m-am dus la spital și am făcut o radiografie. Plămânii mei sunt în regulă, am primit hidroxiclorochină și alte medicamente.

M-am trezit mult în timpul nopții, după care m-am simțit mai bine. Sincer, mă simt perfect acum”, s-a lăudat Bolsonaro, potrivit BBC.

La nivel mondial, aproape 12 milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus, în timp ce 540.000 au murit.

Dintre aceștia, Brazilia a înregistrat 1.65 milioane de cazuri și 66.868 de decese. Brazilienii ocupă locul secund în clasamentul infectării la nivel mondial, după Statele Unite ale Americii, țară care a depășit 3 milioane de cazuri.