Președintele care l-a luat pe Bănel Nicoliță la St. Etienne, acuzat de hărțuire sexuală: “Trăgea angajatele de decolteu”

Scandal sexual în fotbalul francez. Potrivit L’Équipe, Parchetul din Saint-Étienne a deschis o anchetă preliminară împotriva lui Roland Romeyer, fostul președinte al clubului “verzilor”, la care a activat și Bănel Nicoliță, între 2011 și 2014.

Roland Romeyer este anchetat de Parchetul din St. Etienne

Potrivit informațiilor, Romeyer, în vârstă de 80 de ani, este investigat pentru presupuse hărțuiri sexuale și comentarii sexiste la adresa angajatelor clubului, efectuate în timpul mandatului ca președinte al Saint-Étienne, derulat între 2006 și 2024.

Parchetul din Saint-Étienne consideră că este o circumstanță agravantă faptul că faptele ar fi fost comise de un superior ierarhic, președintele de atunci Romeyer, față de angajații clubului francez menționat.

Clubul Saint-Étienne a declarat, la rândul său, că condamnă “toate formele de violență și comportamentul inadecvat, atât pe teren, cât și în afara terenului” și cooperează cu Parchetul în ancheta judiciară.

Fostul oficial neagă acuzațiile

Gruparea franceză a transmis informațiile Parchetului, cooperând pe deplin cu ancheta judiciară. Romeyer a negat însă acuzațiile prin intermediul lui Jean-Félix Luciani, avocatul său. “El neagă orice faptă greșită și neagă orice hărțuire sexuală. Este dureros de toate aceste acuzații, dar calm. Se va apăra cu fermitatea necesară când va veni timpul să facă acest lucru”, a precizat apărătorul fostului președinte.

Ziarul L’Équipe a analizat documente care dezvăluie un model de comportament inadecvat și gesturi de natură sexuală ale lui Romeyer față de angajatele clubului. Un comportament care ar fi avut loc ani de zile.

Printre acuzațiile aduse fostului președinte al Saint-Étienne se numără îmbrățișarea nedorită și sărutarea colțurilor buzelor angajaților, care încercau să evite acest lucru. Apoi, el ar fi încercat să le atingă fesele pe coridoare. De asemenea, acuzatul obișnuia să le tragă decolteul cu un deget și să facă comentarii despre dimensiunea sânilor lor și, în general, despre fizicul lor.

Martin Pradel, avocatul responsabil cu investigația internă, a dezvăluit că “majoritatea victimelor hărțuirii au ales să minimalizeze situația, pentru a-și proteja carierele profesionale”.

L-a transferat pe Nicoliță pentru 700.000 de euro

Roland Romeyer a fost întotdeauna o figură controversată. El a devenit acționar minoritar la St. Etienne în 2003, apoi prin modificarea structurii organizatorice a clubului a ajuns și președinte. Sub conducerea lui, echipa a avut o periodă bună între 2009 și 2017, când antrenor a fost Christoph Gaultier. Atunci a jucat și Nicoliță la fosta echipă a lui Platini, de zece ori campioană a Franței.

a fost transferat pentru 700.000 de dolari și a avut un salariu anual de 400.000 de euro. În 2013, clubul l-a împrumutat pentru un sezon la FC Nantes. Apoi, fotbalistul s-a întors în țară și a semnat cu Viitorul Constanța.

St. Etienne a retrogradat în 2022, după o serie înfiorătoare de 12 meciuri fără victorie. Atunci, după un meci cu Reims, pe care echipa l-a pierdut cu 1-2, Roland Romeyer a găsit poarta casei sale un mesaj. “Traversează strada”, au scris fanii exasperați. Trimiterea nu mai necesită detalii, deoarece Romeyer locuiește vizavi de un cimitir. Anul trecut, el a părăsit clubul.