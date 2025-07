Președintele clubului din SuperLiga a luat legătura cu Gigi Becali pentru transferul jucătorului de la FCSB: „Pare interesat”. Când are loc următoarea rundă de negocieri

Gigi Becali este gata să se despartă de un alt jucător la FCSB, după ce . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , iar informația a fost confirmată de Claudiu Tudor, președintele clubului prahovean.

Petrolul a pornit negocierile cu FCSB pentru Gheorghiță

a patronului FCSB, după ce campioana României a pierdut cu Farul, scor 1-2, în etapa cu numărul 3 din SuperLiga. De altfel, jucătorul adus de FCSB de la Poli Iași nu a mai înscris de pe 13 februarie, când marca împotriva lui PAOK Salonic.

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a declarat cu subiect și predicat că îl vrea pe Andrei Gheorghiță de la FCSB. Mai mult decât atât, oficialul clubului a luatdeja legătura cu Gigi Becali.

„Da, este adevărat că îl vrem pe Andrei Gheorghiță. Am discutat puțin cu patronul clubului FCSB, dar și cu jucătorul. Vom vedea în zilele următoare dacă se va face transferul sau nu.

(n.r. dacă vine sub formă de împrumut) Asta rămâne de văzut, vedem care sunt condițiile. Acum urmează să mai aibă meciul de astăzi și apoi vedem. Nu am intrat în mai multe detalii.

Ni-l dorim pe jucător, patronul a fost ok, iar jucătorul pare interesat. A rămas că ne auzim după dubla acesta pe care o au cei de la FCSB”, a declarat Claudiu Tudor, conform .

Andrei Gheorghiță, pe lista neagră a lui Gigi Becali la FCSB: „Încet-încet, îmi dau seama”

Gigi Becali a fost un car de nervi după înfrângerea suferită de FCSB, scor 1-2 în Ghencea împotriva celor de la Farul. Pe lista neagră cu jucători a patronului și-a făcut loc și Andrei Gheorghiță.

„Nu am avut jucători deloc, nu am avut în atac. Dacă noi am jucat la mijloc cu Lixandru, care nu și-a revenit… Am avut în dreapta, în atac, pe Gheorghiță, care nu este…

Încet-încet îmi dau seama că nu e un jucător care poate să facă față la FCSB. A pierdut toate mingile. L-au schimbat, dar dacă ai 4-5 jucători și nu funcționează nici cei de pe teren, asta se întâmplă”, a fost o parte din declarația lui Gigi Becali, după FCSB – Farul 1-2.