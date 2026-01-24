Președintele clubului din Superliga a reacționat după anunțul lui Gigi Becali: „Suntem interesați de Denis Alibec. Este binevenit”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec are șanse mici să evolueze în continuare la FCSB, Gigi Becali fiind dispus să îl cedeze pe fotbalist în schimbul sumei de 200.000 de euro. O variantă pentru atacantul de 35 de ani ar putea fi fosta sa echipă, Farul, iar Gică Popescu a anunțat că gruparea de la malul mării este interesată de fotbalist.

Revine Denis Alibec la Farul? Ce a declarat Gică Popescu

Președintele Farului a confirmat faptul că „marinarii” l-ar dori pe Denis Alibec înapoi la echipă, singurul aspect care ar putea să împiedice mutarea fiind cel financiar. „Noi suntem interesați de Denis. Este binevenit întotdeauna. Dacă vine la Constanța, vine acasă.

ADVERTISEMENT

Întotdeauna s-a simțit bine cât a fost la Farul. Dar, din păcate, noi nu avem sume de bani care să ne permită să facem o astfel de investiție. Pentru noi e o sumă mare 200.000 de euro. Indiferent cât de mult ni l-am dori pe Denis, din păcate nu putem să facem o astfel de plată.

Noi pe Denis întotdeauna l-am luat liber de contract și am făcut eforturi uriașe pentru a-l putea plăti. Singura variantă ar fi să vină liber de contract, dar și să negociem cu el legat de salariu. Dar deja mergem prea departe. Suma cerută de FCSB noi nu o avem. Nu știu care este salariul lui Denis la FCSB”, a declarat Gică Popescu pentru . .

ADVERTISEMENT

În ce perioade a evoluat Denis Alibec la Farul

Denis Alibec și-a făcut debutul la nivel de seniori în tricoul celor de la Farul, în septembrie 2008, iar mai apoi a evoluat pentru Viitorul Constanța, sub formă de împrumut de la Inter, în sezonul 2011-2012. Atacantul a revenit la Farul în 2022, după fuziunea dintre cele două entități.

ADVERTISEMENT

Un an mai târziu, Alibec pleca în Qatar, la Muaither, însă după doar un sezon avea să revină la Farul, pentru care a evoluat în stagiunea 2024-2025, înainte de a pleca la FCSB. Atacantul a punctat de 32 de ori în cele 93 de meciuri disputate pentru Viitorul/Farul, oferind și 26 de pase decisive.

Ce a declarat Gheorghe Mustață despre Denis Alibec după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

. Acesta a vorbit și despre situația lui Denis Alibec: „Nu ne băgăm la transferuri, dar am sperat în Alibec. Nu este o dezamăgire numai pentru mine, e pentru toată lumea. Nu știu ce se întâmplă, e problema lui unde va juca sau ce va face, dar dacă nu pune osul la treabă s-a încheiat fotbalul”.

ADVERTISEMENT