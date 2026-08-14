Președintele clubului din SuperLiga, acuze uluitoare la adresa sistemului VAR: „Nu a funcționat! Arbitrii parcă ascundeau ceva!”

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Valeriu Iftime e convins că a fost viciere de rezultat la FC Botoșani – Corvinul Hunedoara. Patronul moldovenilor nu înțelege de ce VAR nu a intervenit la două faze litigioase care s-au petrecut în careul nou promovatei. Iftime a vorbit și despre locul de disputare al duelului cu FCSB.

FCSB – FC Botoșani se joacă pe Arcul de Triumf! Părerea lui Valeriu Iftime

Roș-albaștrii au vrut să schimbe arena pentru această partidă din cauza calității proaste a gazonului. FCSB ar fi vrut ca meciul din etapa a 5-a a SuperLigii să se joace la Botoșani sau la Târgoviște.

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„Eu nu sunt foarte la curent, dar știu eu. Pe mine m-a sunat președintele clubului. Ne-a solicitat FCSB să jucăm meciul acesta la Botoșani deoarece pe Arcul de Triumf e un teren prost, iar la Târgoviște nu au VAR. Eu am zis că sunt de acord. Nu contează unde jucăm eu sunt de acord. Ar fi extraordinar să jucăm la Botoșani pentru că e vacanță, sunt foarte mulți botoșăneni acasă, mi-ar face o mare bucurie. Chiar dacă ne bate, măcar văd ei FCSB și fac o bucurie oamenilor.

Am fost de acord. LPF, FRF sau cine gestioneză nu au fost de acord. Cică nu e un motiv suficient de puternic ca să facem acest schimb. Nu mă afectează mult, dar era important pentru oameni să jucăm la Botoșani un meci important, cum a fost cu Rapid. Acum e o dorință de fotbal și mai ales cu echipele mari pe care toată lumea le vrea”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Acuzații grave la adresa sistemului VAR

Valeriu Iftime și-a amintit de ce s-a întâmplat în etapa a 4-a, atunci când Patronul moldovenilor a acuzat brigada lui Radu Petrescu, care nu ar fi dictat două lovituri de la 11 metri în favoarea echipei sale.

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„Eu cred că la meciul de acasă cu cei de la Corvinul, VAR-ul nu a funcționat. Sunt câteva faze în care arbitrul părerea că ascultă ceva în cască și apoi acționează altfel. E o fază în care e împins categoric în careu Dumiter. Te uiți acolo un pic. Nu poți spune nu. Acolo a fost ceva. E împins în careu. Se spune că nu a fost. Noi spunem că a fost fault.

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Mai e o fază cu Dumiter în careu, la care fundașul lor atinge mingea cu mâna. Acolo poate nu poți să îți dai seama din prima, trebuie să te uiți un pic. Arbitrii parcă ascundeau ceva”, a declarat patronul lui FC Botoșani.