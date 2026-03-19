Președintele CNCD, reacție după incidentele de la Rapid – Dinamo: „Am primit deja trei plângeri”. Exclusiv

Cătălin Raiu, președintele interimar al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a acordat, în exclusivitate pentru FANATIK, o primă reacție după evenimentele petrecute în Giulești la meciul disputat recent între Rapid și Dinamo, în prima etapă a play-off-ului din actuala ediție de SuperLiga.

Ce a spus președintele interimar al CNCD despre incidentele de la meciul Rapid – Dinamo

După cum se știe deja destul de bine, fanii „câinilor” au apelat din nou la tradiționalele scandări cu tentă rasistă. În plus, au afișat și mai multe bannere în această zonă. Astfel, au fost deja înregistrate la CNCD , dar și împotriva suporterilor acestei echipe.

Una dintre aceste sesizări a fost formulată chiar de către o persoană publică, conform spuselor lui Cătălin Raicu, cel care însă nu a dorit să furnizeze mai multe detalii în acest sens. Pe de altă parte, el a explicat pe larg cu această ocazie care este procedura care urmează să se desfășoare în viitorul apropiat vizavi de această speță, respectiv când ar putea să fie audiate părțile vizate de anchetă.

„Am primit deja cel puțin trei plângeri. Urmează procedura: invitarea părților la audieri printr-o citație cu toată petiția și dovezile. Apoi vor veni la audieri, unde își expun punctul de vedere și ulterior vor avea timp să contextualizeze și mai mult dacă din dezbatere reies anumite elemente necesare într-o direcție sau alta.

Dosarul rămâne în dezbatere și intră în Consiliul Director, care votează o soluție, adică dacă se constată discriminare sau nu. Asta este întreaga procedură. Una dintre plângeri vine din partea unei persoane publice în aceste zile. Noi ca instituție colaborăm bine cu Jandarmeria și chiar am avut reprezentanți de multe ori la meciuri la invitația lor.

Și ei au oameni pregătiți pe subiectul ăsta. Dacă apar scandări sau mesaje rasiste ori cu incitare la ură, se solicită pe loc un punct de vedere. Decizia de suspendare a meciului aparține însă doar arbitrului sau observatorului. Petenții și părțile reclamante care vor primi citația prin poștă vor avea un timp rezonabil pentru audieri, adică măcar două săptămâni.

Unii nu au avocat și vor să își angajeze unul, ceea ce durează câteva zile. Sunt și alte dosare în fața lor și estimez că va mai dura undeva la o lună și jumătate până la audieri”, a spus Cătălin Raiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Care sunt planurile lui Cătălin Raiu în cadrul CNCD

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele interimar al a transmis și că nu își dorește neapărat să devină președinte cu puteri depline pe viitor și, în plus, a explicat și care este procedura pentru numirea unei noi echipe de conducere în fruntea acestei instituții:

„Sincer, nu e neapărat planul meu de carieră să rămân președinte. Aș prefera să rămân doar în Consiliu. Eu sunt președinte interimar până când Parlamentul va vota încă 6 membri. Momentan suntem doar 5 în Colegiu. Cei 11 vor alege apoi un președinte și un vicepreședinte.

A fost pe ordinea de zi în Parlament, dar a fost amânat votul. Având în vedere contextul politic, nu pot să intuiesc când se va întâmpla asta, mai ales că e vorba despre bugetul României care trebuie votat și de alte problematici prioritare”.