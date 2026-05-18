Preşedintele Craiovei, săgeţi către Chipciu şi Nistor: “Spre surprinderea lor, n-am pus picătură de alcool în gură, deşi am luat titlul!” Ce spune de Aurel Ţicleanu

Sorin Cârţu nu i-a uitat nici pe Nistor şi Chipciu, cu care a intrat într-un conflict anul trecut. După câştigarea titlului, Cârţu a dezvăluit că nu a consumat nicio picătură de alcool la petrecerea de titlu a oltenilor.
Marian Popovici
18.05.2026 | 16:00
Sorin Cârţu cu Nistor şi Chipciu. Sursa: colaj Fanatik
Universitatea Craiova a câştigat eventul. A fost nebunie în Bănie după 5-0 cu U Cluj, victorie care a adus în oraş primul titlu după o pauză de 35 de ani. Jucătorii şi staff-ul au petrecut până dimineaţa, iar în aceste zile fiesta va continua la Craiova.

Sorin Cârţu, săgeţi către Nistor şi Chipciu: „Spre surprinderea lor, n-am pus picătură de alcool în gură”

Sorin Cârţu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu a pus o picătură de alcool în gură la petrecerea de titlu. Iar cu această ocazie, preşedintele Universităţii Craiova a trimis săgeţi către Nistor şi Chipciu, jucătorii numindu-l „legendă beată” după un conflict izbucnit în 2025:

„Spre surprinderea lui Nistor şi Chipciu nu am pus picătură de alcool în gură aseară. Am stat la petrecere, dar nu am băut absolut nimic. Nici atunci când spuneau ei (n.r. la conflictul de anul trecut) nu eram într-o altă stare. Să vă spun ceva, după opt ani de zile am apelat la Xanax pentru meci. Ca să fiu sincer, când a fost 2-0 am plecat şi am stat la maşină până la pauză. La repriza a doua m-am întors şi am văzut-o toată. 

Nu ştiu dacă în ultimul timp am stat până la finalul unui meci cum am stat aseară. Nu mai aveam aşa mari emoţii. Erau până la 2-0. Evoluţia echipei a fost senzaţională. Am dansat, am un dans a la Borcea. Am dus greu de tot săptămâna asta. A fost şi finala de la Sibiu, am avut nişte extra sistole înainte de meci. Şi am zis că trebuie să iau Xanax”, a spus Cârţu.

”Un circ total, o mascaradă ce s-a întâmplat aici. Am fost luptători, niște eroi sau a fost Craiova slabă. Ar fi culmea să spunem că a ratat Nistor penalty și asta a fost problema. Per total, cred ne-a lipsit un antrenor meschin sau care nu are educație. În România așa funcționează lucrurile, poți să fii o legendă beată pe aici sau sub alte influențe și să-ți iei de gât foștii jucători”, Alexandru Chipciu după conflictul cu Cârţu din 2025

Cârţu, dezamăgit de Ţicleanu: „Îmi displace modul în care îşi exprimă părerea”

Preşedintele Universităţii Craiova s-a arătat dezamăgit de declaraţiile fostului său coleg din Craiova Maxima, Aurel Ţicleanu, care a spus înaintea meciului că ar fi primul titlu din istoria acestei echipe. Sorin Cârţu a dezvăluit că nu înţelege atitudinea fostului său coleg:

M-a surprins şi îmi displace modul în care îşi exprimă părerea. Este un fost coleg de-ai mei… Pe mine şi dacă un fost coleg mă atacă îl las în pace cu ale lui. Nu vreau să intru în astfel de polemici. Mi-a displăcut ce vorbeşte el despre noi în timp, aşa. Nu ştiu dacă i-ar fi plăcut sau nu să fie pe stadion. Întrebaţi-l pe el. 

Cât de insensibil să fii să nu participi la o asemenea atmosferă, mai ales că eşti şi insider. Toţi din Craiova Maxima sunt participanţi la acest eveniment. Pentru mine este o mare dezamăgire. El nu s-a exprimat cu reticenţă faţă de mine, dar nu îl înţeleg. Ştii cum e? Şi într-o familie, nu toţi mergem la aceeaşi direcţie. Dar din Craiova Maxima toţi suntem foarte apropiaţi. Vorbim, ne bucurăm. Comportamentul lui… e treaba lui. Că e Cami, că e Ungureanu, Negrilă, Lung… Ne strângem la meciuri. Ne bucurăm când e succes, ne supărăm când pierdem”, a spus Aurel Ţicleanu.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
