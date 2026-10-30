Sport

Preşedintele CS Dinamo a stabilit obiectivul din Champions League după performanţa fabuloasă: „E o victorie pentru România şi asta îmi doresc!”

Marian Popovici
30.10.2026 | 16:14
Presedintele CS Dinamo a stabilit obiectivul din Champions League dupa performanta fabuloasa E o victorie pentru Romania si asta imi doresc
EXCLUSIV FANATIK
Preşedintele CS Dinamo a stabilit obiectivul din Champions League după performanţa fabuloasă: "E o victorie pentru România şi asta îmi doresc!". Sursa: colaj Fanatik
Dinamo a câştigat cu 36-26 meciul cu Montpellier şi merge în grupele principale din Liga Campionilor. Preşedintele Ionuţ Popa a vorbit pentru Fanatik după performanţa fabuloasă a echipei de handbal.
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Dinamo s-a califcat între cele mai bune 12 echipe de handbal din Europa, după 36-26 cu Montpellier. „Dulăii” merg la braţ cu Barcelona în grupele principale, acolo unde vor întâlni alte patru forţe ale continentului. Ionuţ Popa a vorbit pentru FANATIK şi a stabilit obiectivul echipei în Liga Campionilor.

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Preşedintele CS Dinamo susţine că victoria este pentru România, iar performanţa reprezintă şi o reţetă financiară importantă pentru clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare, care urmează să mai joace cel puţin opt meciuri tari în Champions League:

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„O victorie frumoasă, o victorie pentru România, pentru sportul românesc, pentru brandul Dinamo. Am reușit să realizăm obiectivul pe care ni l-am setat la începutul sezonului, de a accede în grupele principale Champions League.

Pe lângă planul sportiv, de performanță, reprezintă și o rețetă financiară, întrucât sunt opt meciuri suplimentare care vor genera venituri, reprezintă vizibilitate pentru suporteri, reprezintă o oportunitate a suporterilor de a vedea noi meciuri, de a fi alături de Dinamo și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor suporterilor care au fost alături de noi și care vor fi în grupele principale”, a spus Ionuţ Popa.

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Preşedintele clubului a trasat viitorul obiectiv: „Să ducem Dinamo în primele opt echipe ale Europei”

Oficialul dinamovist a trasat viitorul obiectiv al echipei, calificarea în sferturile de finală din Champions League. De acolo, Dinamo ar avea doar două meciuri până la Final Four, dar adversarii vor fi infernali pentru „dulăi”:

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„Vreau să mulțumesc întregului colectiv tehnic al echipei, vreau să mulțumesc colegilor mei din club și, pentru că rezultatul este al tuturor, este o muncă imensă făcută atât la nivel administrativ, cât și tehnic și cred că doar împreună am reușit să ajungem în acest punct.

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Îmi doresc ca în grupele principale să ne calificăm în sferturile de finală și să ducem Dinamo în primele opt echipe din Europa, iar de acolo vom avea două meciuri pentru Final Four. Dar să le luăm pas cu pas”, a spus Ionuţ Popa pentru FANATIK.

Dinamo va debuta în grupele principale din EHF Champions League pe data de 18 noiembrie, pe terenul lui Sporting Lisabona. „Dulăii” vor intra cu zero puncte, la fel ca Industria Kielce şi GOG. În sferturi se califică primele patru clasate din grupele principale.

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Programul lui Dinamo în grupele principale:

  • 18.11.2026: Sporting CP – Dinamo
  • 25.11.2026: Dinamo – Industria Kielce
  • 02.12.2026: SC Magdeburg – Dinamo
  • 10.12.2026: Dinamo – GOG
  • 11.02.2027: Kielce – Dinamo
  • 17.02.2027: Dinamo – SC Magdeburg
  • 25.02.2027: Dinamo – Sporting CP
  • 03/04.03.2027: GOG – Dinamo

Clasament: 

  1. Barcelona – 4 puncte
  2. Magdeburg – 4 puncte
  3. Sporting Lisabona – 4 puncte
  4. GOG – 0 puncte
  5. Industria Kielce – 0 puncte
  6. Dinamo – 0 puncte

“Două meciuri perfecte, cel disputat împotriva lui Skanderborg și cel de la Montpellier, ne-au asigurat calificarea în Main Round. La începutul sezonului, acest obiectiv părea aproape un vis pentru noi. Însă acum putem spune că ne-am trezit la realitate și că reușim să obținem performanțe fără să mai fie nevoie să visăm la ele. Dedic această performanță tuturor suporterilor lui Dinamo”, Paulo Pereira după victoria cu Montpellier

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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