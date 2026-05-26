Președintele CS Universitatea Craiova anunță întăriri pentru sezonul viitor: “Pretențiile au crescut!” Replică după acuzele lui Mititelu: “Am sărit de la scandaluri la un proiect serios”

ADVERTISEMENT

Oltenii sunt încă în sărbătoare după câștigarea titlului și a Cupei României, dar conducerea a început deja să lucreze pentru sezonul viitor. În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele de la CS Universitatea Craiova a spus clar de câte întăriri e nevoie.

Președinte CS Universitatea Craiova vrea întăriri la echipă

Fostul mijlocaș al Universității Craiova, Pavel Badea, a explicat că prioritățile clubului pentru această vară sunt păstrarea celor mai importanți jucători din actualul lot și realizarea a 2-3 transferuri care să aducă un plus. ”Echipa are nevoie de continuitate din punct de vedere al grupului. Important e ca jucătorii reprezentativi care au dus greul acestui sezon să rămână.

ADVERTISEMENT

Totodată ai nevoie de încă 2-3 transferuri care să ridice și mai mult gradul de concurență pe posturi. Și nu în ultimul rând, aspectul financiar este extrem de important. Avem un buget mare care poate fi un imbold pentru cei care vor duce mai departe activitatea.

(n.r. – Este vreun jucător în SuperLiga pe care l-ați dori la Craiova?) Nu vreau să fiu rău, cred că echipa are nevoie de jucători care să vină cu plus peste ce avem. Iar în momentul actual sunt puțini jucători care ar putea să aducă un plus grupului actual. Nu pot să dau un nume. Sunt jucători în campionatul românesc care sunt competitivi și ar putea să facă obiectul unui transfer. Ar fi incorect să dau eu soluții sau să promovez un anumit jucător”, a declarat Badea, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Atena, momentul negru al sezonului pentru Universitatea Craiova

Oficialul din Bănie consideră că unica nereușită a acestui sezon a fost înfrângerea dureroasă cu AEK Atena care a pus punct traseului în Conference League și a numit cele două momente de cotitură trecute cu brio. ”Este clar că pretențiile sunt mari pentru sezonul următor în contextul în care din puncte de vedere al jocului echipa a arătat un mare plus față de sezoanele trecute. Cred că este generația din ultimii 13 ani care a arătat cel mai mult. Nu neapărat din punct de vedere al rezultatelor, ci al jocului, al coeziunii dintre jucători.

ADVERTISEMENT

Poți să ai jucători foarte buni și puși în teren să nu formeze o echipă și poți să ai invers, jucători cu valori care împreună pot depăși cu mult ceea ce ar spune individual. Am avut la început de sezon o echipă care nu spunea foarte mult din punct de vedere al numelor, dar care din punct de vedere al jocului a demonstrat că formează o echipă competitivă.

ADVERTISEMENT

Singura nereușită este momentul Atena, când o neșansă incredibilă a făcut să nu ne calificăm în primăvara europeană. Însă, sperăm să reușim în acest an într-un dintre competițiile europene. Am avut două momente definitorii. Momentul Atena și momentul Cluj, meciul din play-off, când în urma unei înfrângeri drastice (n.r. – scor 0-4 cu U Cluj) echipa a reușit să se remonteze și să demonstreze că are caracter. Prin asta vezi valoarea unei echipe, prin caracterul jucătorilor în momente grele. Și ei au depășit cu brio aceste momente”, a spus el.

Ce așteaptă Badea de la suporterii olteni

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă poate exista o hegemonie a Craiovei după acest sezon extraordinar, Pavel Badea este conștient de faptul că adversarii vor fi mult mai îndârjiți în sezonul următor.

ADVERTISEMENT

”Ne dorim să continuăm panta ascendentă a rezultatelor și a trofeelor, însă este clar că adversarii noștri tradiționali din campionat se vor organiza la anul și ne vor pune mari probleme. Așa cum noi avem mândrie și orgoliu și alți competitori au aceleași sentimente. Este clar că va fi un campionat viu disputat în care cel mai bun va câștiga. Și aceea să fim noi.

Este o vară fierbinte pentru că vin meciurile din cupele europene, așteptările sunt imense, numărul de spectatori la stadion va fi din ce în ce mai mare, cred că numărul de abonamente se va dubla. Emulația în jurul proiectului, aportul pe care suporterii îl au la performanțele echipei sunt considerabile. Să joci pe Ion Oblemenco cu peste 25.000 de spectatori este ceea ce ne dorim meci de meci. Și nu este numai galeria, ci și celelalte părți ale stadionul care ajută echipa.

(n.r. – Cât ar fi meritul lui Coelho la acest titlu?) Are un merit foarte mare. Este adevărat că a preluat un grup de la Mirel Rădoi, dar grupul era la acel moment destul de lovit din punct de vedere psihic. Este clar că a reușit să găsească echilibrul în cadrul grupului, a transmis liniște și determinare și a reușit prin performanța obținută să intre în istorie. Este a treia generație care obține eventul, după Craiova Maxima și Craiova echipa Revoluției, din 1990-1991, din care făceam și eu parte”, a afirmat Badea.

Laude pentru primul jucător care pleacă de la Craiova

Președintele CS Universitatea Craiova a comentat și gestul făcut de căpitanul Nicușor Bancu la meciul din ultima etapă cu Rapid când i-a lăsat banderola lui Vasile Mogoș, jucător aflat la .

”Asta arată caracterul și modul în care Bancu privește lucrurile în cadrul echipei. Totodată, Mogoș a fost unul dintre cei care au stabilizat vestiarul prin experiența, prin modul lui de comportament, prin atitudinea pe care a avut-o. A fost tot timpul pozitiv. El, Crețu, mi s-au părut mereu jucători care deși nu au fost în prim-planul echipei din punct de vedere al participării la jocuri, au fost cei care au dat un echilibru și buna înțelegere în grup.

Trebuie să fim realiști, Universitatea Craiova nu a jucat în 11, a avut tot timpul rezerve care s-au ridicat la nivelul titularilor, ba chiar uneori au fost mai buni decât cei care au intrat în primul 11. Tocmai de aceea grupul este valoros când are concurență pe posturi, când are reușite prin cei care intră pe parcursul jocului”, a precizat el, la FANATIK SUPERLIGA.

Răspuns elegant pentru Adrian Mititelu

În final, Pavel Badea a vorbit și despre . Cum a comentat președintele CS Universitatea Craiova faptul că Adrian Mititelu a spus că este primul titlu al clubului condus de Mihai Rotaru.

”Nu vreau să par lipsit de modestie, vă spun că sunt legitimat de 40 de ani în cadrul clubului Universitatea Craiova, în poziții de jucător, antrenor sau conducător, și știu exact care este istoria acestui club. Spun cu certitudine că în momentul actual Universitatea Craiova este cea pe care o vedeți la televizor, cea pe care o iubim și care a făcut eventul în acest an.

Spun asta pentru că Universitatea Craiova este echipa care joacă pe Ion Oblemenco, este susținută de comunitate prin Consiliul Local și joacă cu titulatura de Universitatea Craiova, club care aparține de Ministerul Educației, nu este clubul lui Badea, al lui Rotaru sau la primarului Olguța Vasilescu. Este clubul comunității, este clubul statului indirect.

Nu putem să luăm de bun ce spune domnul Mititelu. Să fie sănătos, îi dorim să reușească și el în fotbal ce a reușit actualul proiect, ce a dat mândrie și onoare oltenilor. Până la urmă s-a făcut un salt major de la lupta la retrogradare și scandalurile eterne la un proiect serios, bine organizat, bine structurat și cu performanțe notabile”, a declarat Badea.