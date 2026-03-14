Bancu și Baiaram, puși la zid: „Ne așteptam să facă mult mai mult!”. Oltenii, nemulțumiți de programare!

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Pavel Badea a fost ferm și a recunoscut jocul modest al ”alb-albaștrilor”. Președintele CS Universitatea Craiova a mărturisit că se aștepta mai mult de la Bancu și Baiaram.

Bancu și Baiaram, criticați de președintele CS Universitatea Craiova

Președintele Pavel Badea a mărturisit faptul că trupa lui Filipe Coelho a făcut un joc modest în prima etapă a play-off-ului SuperLigii și a nominalizat câțiva jucători de la care se aștepta mai mult.

”Suntem triști, este clar că e o nereușită. Sincer, nu ne așteptam să luăm bătaie. Știam că va fi un meci greu având în vedere modul de organizare al jocului al celor de la Argeș, însă nu mă așteptam la o înfrângere. Este clar că absențele de la mijlocul terenului ale lui Anzor, Băluță și Matei au lăsat o gaură.

Din nefericire, Crețu, Cicâldău într-o oarecare măsură, nu au reușit să suplinească lipsa celor absenți. Campionatul este și mai spectaculos acum, va trebui să trecem peste această nereușită și să arătăm că a fost un accident.

Nu ne-am fi dorit să facem campionatul mai spectaculos, dar de aceea este fotbalul frumos, pentru că arată neprevăzut mult, arată că nimeni în momentul actual al campionatului nu este favorit cert. Să sperăm că vom reuși din punct de vedere al jocului să ne ridicăm nivelul și să confirmăm ce cred mulți despre noi.

A fost un meci slab și cred că mulți dintre jucători au fost la minimum din capacitatea lor, pentru că în general sunt obișnuit ca Bancu, ca Baiaram, ca Mora să aibă alt aport. Chiar au prins o zi slabă.

În momentul actual trebuie să punem capul jos și să muncim mai mult, să ne implicăm mai mult ca să reușim să concretizăm această șansă pe care o avem în acest campionat. Însă, ultimul joc a fost nereușit”, a declarat Badea, la .

Mesaj pentru fanii care l-au huiduit pe Baiaram

În ciuda faptului că a avut așteptări mult mai mari de la Ștefan Baiaram în jocul cu FC Argeș, fostul fotbalist al Universității Craiova a recunoscut că nu înțelege , mai ales că acesta este oltean de-al locului.

”Optimismul nu a fost doar pe teren, ci și în tribună. Am tot sperat că se va schimba cursul jocului, că vom reuși printr-o realizare individuală să egalăm, am fost aproape, au lipsit 15-20 de centimetri la ofsaidul acela să nu egalăm, însă acesta este fotbalul.

Tuturor ne pare rău, în primul rând pentru suporterii noștri care au venit în număr mare la meci și care sunt extrem de implicați și apropiați de echipă. După meci nu am văzut apostrofări și contestări, dar dacă vom continua printr-un joc neconvingător se poate întâmpla această situație.

(n.r. – Au fost apostrofări la schimbarea lui Baiaram) Toată lumea așteaptă foarte mult de la Baiaram. Trebuie să fim echilibrați și să înțelegem că nu totdeauna îți iese ceea ce îți propui. Există posibilitatea să nu reușești tot timpul. Din nefericire, ieri, lui Baiaram nu i-au ieșit prea multe.

Însă, nu trebuie să uităm că în prima repriză i-a dat o pasă de gol lui Assad, care a dat pe lângă minge din 4 metri. A reușit să creeze o ocazie clară de gol. Lumea așteaptă mai mult de la Baiaram și fiind de-al nostru lumea este mai dură cu el. Este incorect să-l tratezi pe Baiaram cu răutate când el este al nostru”, a spus el.

Oltenii, deranjați de programarea duelului cu FC Argeș

Deși așteptau un stadion plin la meciul cu FC Argeș, în tribunele arenei din Bănie nu au fost decât 15.000 de spectatori, iar președintele CS Universitatea Craiova a dat vina la FANATIK SUPERLIGA și pe programul făcut de LPF.

”Au fost 15.000, dar, din nefericire, în această perioadă sunt foarte multe activități care ocupă timpul oamenilor. Mulți pleacă în zonele exterioare ale orașului, ora de disputare era destul de târzie. Am fost și dezavantajați de faptul că echipa de pe primul loc trebuie să joace vineri.

Nu ne legăm de acest alibi pentru nereușita noastră, dar mi s-ar fi părut corect ca Universitatea Craiova să joace sâmbătă, la o oră care să permită accesul a cât mai multor suporteri, având în vedere că avem cea mai mare medie de spectatori din campionat.

Fotbalul se joacă pentru spectatori, dacă nu creezi premisele pentru a da șansa să participe cât mai mulți, nu te poți aștepta să ai mai mult de 15.000, vineri seara, la ora 20:30”, a afirmat Badea.

Oltenii, suspicioși după ce au avut trei mijlocași suspendați

Antrenorul Filipe Coelho nu i-a avut la dispoziție pentru acest joc pe Anzor Mekhvabișvili, Tudor Băluță și David Matei, toți suspendați, iar fost jucător al Universității nu a exclus varianta să fi fost premeditate cartonașele galbene încasate de aceștia la duelul cu Rapid.

”Avem această suspiciune că am fost vânați, dar ea trebuie să fie argumentată logic. Noi suntem suspicioși pentru că așa suntem născuți, dar până la urmă e sport, e fotbal. Să suplinești unul, doi din echipă pe compartimente diferite, e o diferență cu să suplinești trei mijlocași. Este o neșansă, dar nu poți să nu te gândești că poate fi și un motiv intenționat în spate.

Matei este un jucător tânăr, care are o calitate deosebită la mijlocul terenului și care din nefericire a avut la momentul respectiv (n.r. – la cartonașul galben primit în meciul cu Rapid) neinspirația de a face un lucru, și pe fondul oboselii, pe care apoi să-l regrete. Adversarul mai avea 60-70 de metri până la poartă, putea fi evitat acel galben”, a precizat Pavel Badea, la FANATIK SUPERLIGA.