Preşedintele CS Universitatea Craiova, reacţie dură după demisia lui Mirel Rădoi: “Deja e o situaţie penibilă! Sunt cimitirele pline de oameni de neînlocuit”

Universitatea Craiova trece printr-un nou șoc. Oltenii au cedat acasă cu 1-2 în fața celor de la UTA, iar Mirel Rădoi și-a prezentat la final demisia în fața conducerii clubului. Președintele Clubului Sportiv a reacționat vehement.

Pavel Badea, prima reacție după ce Mirel Rădoi și-a prezentat demisia de la Universitatea Craiova

„Fierbe” Bănia după un nou episod plin de tensiune între tehnicianul Mirel Rădoi și conducerea echipei. Antrenorul își dorește să plece după ce Universitatea Craiova pierdut cu UTA și a rămas, momentan, pe locul 4 în SuperLiga.

Pavel Badea, președintele clubului, a reacționat după ce Oficialul oltenilor consideră că nu era cazul pentru un astfel de episod acum.

„Deocamdată nu avem o cerere scrisă și ceva care să fie clar. Este adevărat că probabil Mirel trece printr-o perioadă de stres intens și există anumite declarații la cald. Acum vom vedea în următoarele ore dacă se concretizează ceea ce spuneți dumneavoastră sau nu. Este clar că nu este un moment fericit pentru noi, pentru că din punctul meu de vedere totuși trebuie să fim realiști. Mirel Rădoi este încă în toate obiectivele pe care și le-a propus. Chiar nu înțeleg, nu avem nevoie de astfel de discuții în cadrul clubului nostru. Condițiile sunt la superlativ, ai un grup bun, astfel de informații destabilizează lucruri construite cu greu.

E adevărat că presiunea este imensă. Este clar un moment pe care nici eu și mulți dintre cei care iubim acest proiect nu îl înțelegem. Nu era, să zicem, necesar acest scandal acum. Avem totuși participare în cupe europene, avem șansa să mergem în primăvara europeană. Cu o victorie suntem acolo la limită. Avem 3 meciuri în care o victorie te poate duce în primăvara europeană. Cred că nu era necesar să avem această situație în momentul actual”, a spus inițial Pavel Badea.

Pavel Badea, iritat de comportamentul lui Mirel Rădoi

Ulterior, președintele Universității Craiova a mărturisit că toate discuțiile în urma episodului neplăcut cu Mirel Rădoi, , îi creează doar disconfort.

„Însă trebuie să fim realiști. Universitatea Craiova va merge înainte fără oricare dintre cei care sunt acum în club. Echipa va merge mai departe și credem noi că există toate premisele necesare pentru a merge foarte bine. Sunt cimitirele pline de oameni de neînlocuit!

Nu îmi creează o stare de confort, vă spun sincer. Iarăși apărem în mass media, ceea ce urăsc cel mai rău, să apărem în prim plan noi, oltenii, cu negativ. Sunt sătul în acești zeci de ani de când sunt la clubul Universitatea, când se vinde negativul de la noi. Deci vă rog să mă credeți, urăsc asta”, a mai spus oficialul oltenilor.

De ce crede Pavel Padea că Mirel Rădoi a recurs din nou la cererea demisiei

Pavel Badea a vorbit apoi și despre aspectele care l-au făcut pe Mirel Rădoi să își forțeze din nou plecarea de la Craiova. Președintele oltenilor a spus ferm convins că echipa va merge înainte indiferent de deznodământ.

„Este clar că presiunea își pune amprenta asupra lui. Este clar că această instabilitate pe care o transmite nu e de bun augur. Nici pentru el, nici pentru echipă, nici pentru imaginea clubului. Deci trebuie luată o decizie care să dea posibilitatea acestui club să fie în prim plan cu lucrurile pozitive pe care le vedea.

Clubul din totdeauna a fost mai important decât oricare dintre noi. Este o istorie în spatele acestui club. Sunt 77 de ani în acest an de la înființare și a mers fără antrenori și fără jucători care au spus mult în istoria acestui club. Deci, încă o dată nimeni nu e de neînlocuit. Aceste declarații nu fac bine.

Îmi pare rău pentru Mirel Rădoi că clachează în astfel de momente. Până la urmă, caracterul oamenilor se vede în momentele grele. Asta e viața, mergem mai departe, nu stăm acum în Mirel Rădoi sau în oricare altul care își dorește să plece de aici”, a mai comentat Badea.

Cum vede Pavel Badea situația din perspectiva patronului Mihai Rotaru și ce crede despre viitorul echipei

Pavel Padea a susținut că Mihai Rotaru a avut răbdare mai mult decât suficientă cu Mirel Rădoi până acum și admite că un restart nu ar dăuna echipei, dacă tehnicianul român chiar va pleca.

„Cred că Rotaru a dat dovadă de foarte multă maleabilitate și înțelegere. Sincer vorbind, cred că oricare ar fi fost în locul nostru nu ar fi avut răbdarea pe care a avut-o Mihai Rotaru, cu Rădoi!

Este clar că, din punct de vedere a credibilității, se pierde. Se pierde o mare parte din ea. Totodată această stare de tensiune, de incertitudine, creează jucătorului alibi. Nu ai nevoie de alibi.

Totodată grupul este echilibrat, compartimentul este valoros. De aceea, cred că un eventual restart nu este de ocolit. Până la urmă, noi ne dorim să îndeplinim obiectivele pe care echipa asta le are la îndemână!”, a concluzionat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.