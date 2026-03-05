Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”. Culisele plecării lui Rădoi. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se află în fața unui sezon pe care îl poate încheia cu două trofee majore: Cupa și campionatul. Oltenii nu au mai reușit eventul din anul 1991, iar conducerea are mare încredere acum că „seceta” se va încheia. Pavel Badea a oferit în direct toate detaliile de la echipa din Bănie.

Pavel Badea a spus motivele pentru care Universitatea Craiova arată de neoprit în acest sezon

Bănia „fierbe” în acest sezon și așteaptă ca Universitatea Craiova să cucerească Cupa și campionatul. Oltenii merg foarte bine pe ambele fronturi și au șanse să încheie acest sezon cu două noi trofee în vitrină.

, Pavel Badea a intrat a doua zi în direct și a enumerat motivele pentru care echipa zburdă în acest sezon. Președintele clubului ar fi vrut însă un parcurs european mai lung.

„Grupul este foarte bun, valoric, bine structurat pe compartimente. Chiar suntem încrezători. Avem publicul alături de noi, este o emulație fantastică în jurul echipei în acest sezon. Deci, putem spune că este o situație fericită. Păcat că n-am reușit să ne calificăm în primăvara europeană, unde am fost foarte aproape că ar fi fost un sezon cu adevărat perfect până acum.

Cei care, să zicem, nu țin cu Craiova, ar putea spune că vulpea, când nu ajunge la struguri, spune că sunt acrii. Mi-aș fi dorit să fim acolo. De ce să ascundem acest lucru? Însă, eliminarea din cupele europene poate fi un argument în ceea ce vom reuși în viitor”, a spus Pavel Badea.

Cum îl vede președintele oltenilor pe antrenorul Filipe Coelho. „Și-a disimulat foarte bine trăirile!”

Ulterior, Pavel Badea a vorbit despre Filipe Coelho. Oficialul oltenilor l-a lăudat pe antrenorul portughez pentru echilibrul pe care l-a adus la echipă și a spus despre el că, deși este o fire calmă, este implicat din plin sentimental.

„Să știți că este un plus, având în vedere că până acum și-a disimulat foarte bine trăirile. Aseară l-am văzut cum nu l-am văzut până acum, implicat efectiv, afectiv. Deci este o surpriză pentru mine plăcută. Arată că are trăiri imense pe care nu totdeauna poate să și le stăpânească.

La golul de 3-1 era pe teren cu jucătorii la vreo 80 de metri de bancă. . Deci e clar că este și sentimental implicat maxim. Ne bucură acest lucru, să vedem un antrenor care are pe lângă alte calități și această calitate de implicare emoțională la maxim.

Eram surprins, nu știam cine intrase pe teren, că la 80-90 de metri cât aveam până la locul unde el se îmbrățișa cu jucătorii, e o distanță de lungă și am fost surprins să văd că la final era antrenorul principal. Deci nu l-am mai văzut până acum. Cred că arbitrul ar fi trebuit să fie un pic mai echilibrat și el și mai indulgent, cu atât mai mult cu cât nu era o încălcare flagrantă a regulamentului prin afectarea competitorilor”, a mai spus Badea.

Culisele plecării lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat, de fapt

Un alt subiect comentat de Pavel Badea în cadrul intervenției sale telefonice a fost cel al plecării lui Mirel Rădoi. Deși au trecut câteva luni bune de la despărțirea de tehnicianul român, oficialul oltenilor regretă că cele două părți au mers pe drumuri diferite, însă nu îi ia din meritele pe care le are în ceea ce este acum Universitatea Craiova.

„Este un sezon în care cei care s-au ocupat de transferuri au reușit, comparativ cu alți ani, să aducă jucători competitivi, jucători care să ridice gradul și de concurență în cadrul echipei și al performanțelor echipei. Nu trebuie să luăm ce este al lui Mirel. Mirel este cel care a format acest grup și sistemul de joc. Coelho reușește să se ducă mai departe munca lui Rădoi.

, pentru că, până la urmă, el este artizanul formării acestui grup. Însă decizia lui m-a întristat și cred că l-a privat și pe el de o performanță personală importantă, pentru că la ora actuală Craiova arată că poate fi, să zicem, o pretendentă la titlu îndreptățită

Este la fel de posibil ca Universitatea Craiova să nu fi fost aici cu Rădoi, pentru că venirea lui Coelho a dat liniște echipei, a dat siguranță, a dat încredere și se vede prin rezultatele pe care le-a obținut. De aceea nu trebuie să găsim acuze sau vinovați. Am ținut mult la el, iar decizia lui de a pleca ne-a surprins pe toți. Fără să exagerez, cred că Rotaru n-a participat nici măcar 5% la decizia lui. Nu mai mult. Și 5% le iau așa ca să nu cumva să îl încarc pe Mirel cu 100%”, a mai spus președintele clubului.

Președintele Universității Craiova vrea eventul în acest sezon. Ce a spus despre lipsa FCSB-ului din play-off

Pe final, Pavel Badea a catalogat scenariul eventului în acest sezon drept „o performanță fantastică”, subliniind că Universitatea Craiova nu a mai fost în această postură de mai bine de trei decenii. El a mai spus că regretă că FCSB nu a ajuns în play-off, pentru că bucureștenii dădeau un alt farmec meciurilor.

„Ar suna ca o performanță fantastică în contextul în care de 35 de ani n-am mai reușit acest lucru. Ultima oară s-a întâmplat în 1991, când eram jucător și iată că după 35 de ani avem această șansă. Să sperăm că vom reuși.

Din punctul meu de vedere, mi-aș fi dorit, sincer, să fie FCSB în play-off. Asta ar fi dat o și mai mare spectaculozitate acestui campionat. De ce spun FCSB? Pentru că este echipa care aduce peste 25.000 de spectatori la Craiova, indiferent de pe ce poziție se află.

Cea mai mare afluență de public, am avut-o la meciul cu FCSB-ul la Craiova și ei aduc public. Însă, faptul că nu sunt, este vina lor, este modul lor de organizare, de decizie, nu e treaba noastră. Noi ne dorim să câștigăm cu celelalte cinci echipe care sunt angrenate în competiția de play-off!”