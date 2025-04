Președintele Daniel Niculae face lumină în cazul scandalului din vestiarul lui Hermannstadt: „Nu poți să mulțumești pe toată lumea!”

Președintele Daniel Niculae a venit cu detalii importante legate de situația actuală de la echipa condusă de Marius Măldărășanu.

Ce se întâmplă la Hermannstadt după eșecul cu Gloria Buzău

Gloria Buzău, ultima clasată din play-out, a produs o mare surpriză prin victoria cu 2-0 pe terenul celor de la Hermannstadt. Eșecul greu de digerat s-a lăsat cu scandal în tabăra sibienilor.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Niculae a intervenit telefonic și a fost întrebat punctual despre starea actuală din vestiarul echipei. Președintele echipei de pe primul loc din play-out a asigurat faptul că apele s-au calmat.

„Nu este o atmosferă tensionată”

„Care e atmosfera în acest moment în vestiar? E o situație tensionată?”, a fost întrebarea moderatorului Cristi Coste. „Am văzut că toată lumea vorbește despre o atmosferă tensionată.

Nu, nu este o atmosferă tensionată. Este o atmosferă neplăcută pentru că n-am reușit să câștigăm și că am pierdut acasă contra unei echipe pe care am dominat-o. Ne-am fi dorit trei puncte. Ne-am fi pus puțin la adăpost pe prima poziție din play-out cu o victorie contra Buzăului, dar nu mai putem începe soarta jocului și trebuie să ne concentrăm de acum înainte pe ceea ce avem de făcut.

Ne așteaptă un meci vineri acasă. Trebuie să intrăm foarte concentrați pe teren și să reușim să câștigăm dacă se poate, pentru că suntem într-o luptă directă acum. E o diferență de doar un punct față de Petrolul, dar și celelalte echipe din spatele lor s-au apropiat ca număr de puncte”, a spus Daniel Niculae.

„E normal că nu poți să mulțumești pe toată lumea”

„Spune-mi, te rog, au fost ceva discuții în contradictoriu între jucători și Măldărășanu? Am văzut apărând numai lui Găman, am văzut reacția lui Neguț când a ieșit de pe teren? Am văzut nemulțumirea neexprimată a lui Ianis Stoica, de aia vreau să lămurim lucrurile ca să fie totul clar”, a insistat moderatorul.

„Da, sunt lucruri normale care se întâmplă într-un vestiar sau la un meci. E normal că nu poți să mulțumești pe toată lumea, jucătorii. Mi-e îmi place când îi văd că sunt supărați că nu joacă, că nu intră de la început sau că nu joacă pe toată durata meciului.

Asta înseamnă că își doresc foarte mult să joace și să ajute echipa și să facă treabă. Apoi discuții… A fost o ședință imediat după meciul contra Reșiței, după victoria și calificarea din Cupă. O ședință normală de după meci. Au fost… scoase în evidență lucrurile pozitive, dar și lucrurile mai puțin pozitive.

Cam asta a fost tot. Deci lucruri tensionate nu. Din păcate n-am reușit să câștigăm meciul contra Buzăului. Ne-am fi dorit foarte mult să stăm puțin mai liniștiți, dar în fotbal niciodată nu ai liniște”, a mai spus președintele sibienilor.

„Încă nu suntem salvați nici noi matematic”

„Cum comentezi declarația lui Marius Măldărășanu după meciul cu Buzăul? Declarație care a deranjat undeva mai sus, că Hermannstadt se bate la retrogradare”, a mai spus moderatorul Cristi Coste.

„Păi, cred că poate a fost și puțin scoasă din context. Toate echipele din play-out se bat pentru evitarea retrogradării, iar echipele din play-off se bat pentru câștigarea campionatului. Apoi, odată cu trecerea… etapelor, cu scurgerea meciurilor, e clar că se face o diferență între echipele care sunt în față și echipele din subsolul fiecărui clasament, pentru că sunt două clasamente destul de diferite.

Momentan, încă nu suntem salvați nici noi matematic, de la retrogradare și noi ne dorim ca să acumulăm cât mai multe puncte. Am spus. Cred că anul acesta putem să realizăm niște lucruri care nu au fost realizate până acum în istoria scurtă a acestui club. Suntem în continuare angrenați pentru Cupa României. Putem să terminăm chiar pe locul șapte, ceea ce Sibiu nu a terminat niciodată pe locul șapte.

Putem să intrăm practic în istoria clubului. Deci putem să realizăm lucruri mărețe. Atâta timp cât sunt foarte multe puncte puse în joc, trebuie să rămânem cu picioarele pe uns și să ne îndreptăm atenția către fiecare meci în parte. Și vedeți, fiecare meci este important, iar echipele care poate nu erau considerate așa de apropiate, nu știu, valoric sau în momentul respectiv să poată pună probleme altora, fie că e vorba de play-out sau de play-off, au pus probleme”, a explicat Daniel Niculae.

„Vrem locul 7 și să câștigăm finala Cupei”

Oficialul lui Hermannstadt a mărturisit că echipa sa țintește o clasare finală pe locul 7 și câștigarea Cupei,

„Da, uite, declarația lui Marius Măldărșanu, că apropo de ce ți-am citit eu, cert este că ne batem la retrogradare. Acum nu se știe nici măcar o echipă retrogradată sigur, ca să nu mai vorbim de context. Adică asta a fost declarația completă apropo de acest lucru”, a mai precizat moderatorul Cristi Coste.

„Păi asta spun. Cred că și declarația lui este puțin imediat după meci, după efectul rezultatului negativ. Asta cred că a încercat să-ți spună și el. Ne dorim să terminăm pe locul șapte, dar în continuare avem nevoie de puncte. Cam ăsta este mesajul.

Eu sper să terminăm pe locul șapte și să intrăm în istoria clubului cu o clasare cum niciodată n-a fost la Hermannstadt și Doamne ajută să jucăm și să câștigăm finala Cupei”, a spus pe final Daniel Niculae la FANATIK SUPERLIGA.