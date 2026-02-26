Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gabi Matei a fost reținut pentru 24 de ore după ce numele său a fost legat de scandalul pariurilor de la CS Păulești. Președintele de la CSO Vălenii de Munte, club la care este legitimat fostul jucător de la FCSB, a oferit primele declarații.

Gabi Matei (36 de ani) evoluează în prezent pentru Teleajenul Vălenii de Munte, după ce CS Păulești a hotărât să se despartă de întregul lot și să mizeze pe o echipă formată în mare parte din juniori și jucători tineri, de perspectivă. În urmă cu aproximativ o lună, fostul jucător de la FCSB se afla în lotul formației care este acum anchetată pentru presupusa implicare în trucarea unor partide din Liga a III-a, motiv pentru care a intrat și el în vizorul autorităților. Miercuri dimineață, oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții și au audiat 21 de persoane în acest caz, inclusiv finanțatorul clubului.

În urma controalelor efectuate, . În același dosar au mai fost emise alte trei mandate, pe numele fostului său coleg de la Păulești, Marius Sanda, al finanțatorului echipei din perioada vizată de anchetă, Claudiu Braga, precum și al unui apropiat al acestuia, Alexandru Cristescu.

Președintele de la CSO Vălenii de Munte, primele declarații după reținerea lui Gabi Matei

FANATIK a stat de vorbă cu Mugurel Bârziloiu, președintele de la CSO Vălenii de Munte. . În ciuda faptului că Gabi Matei este reținut de polițiști, contractul acestuia nu va fi reziliat și este așteptat în continuare la antrenamente.

„Noi îl așteptăm în seara asta la antrenament. Suntem și noi șocați de ce s-a întâmplat. Nu am putut să îl contactăm pentru că i-a fost luat telefonul mobil. Acum este sub control judiciar, i-au dat drumul, în schimb pe ceilalți doi i-au oprit. Deci, până la proba contrarie, considerăm că băiatul e nevinovat.

În orice caz, nu iese fum fără foc. Noi l-am adus pentru partea sportivă, pentru că se pregătește exemplar la antrenamente și chiar eu cred că mai are de spus un cuvânt în fotbal. Noi nu avem nimic cu el și sperăm că nu o să mai fie niciodată în situația asta. A venit ca un trăsnet pentru toți și îmi imaginez prin ce trece. Mai multe nu am ce să vă spun.

Sunt chiar curios dacă o să vină. Noi îl așteptăm, pentru că avem meci sâmbătă, avem meci cu Breaza. Am discutat și cu antrenorul și așteptăm să vedem dacă e vinovat sau nu”, a declarat Mugurel Bârziloiu, președinte CSO Vălenii de Munte, pentru FANATIK.

Poate participa Gabi Matei la antrenamentele de la CSO Vălenii de Munte?

Gabi Matei ar putea să vină la antrenamente și la meciuri doar în cazul în care primește în scris dreptul de la judecător. Situația în care se află fostul jucător de la FCSB este una specială și are doar două opțiuni în momentul de față, asta în cazul în care vrea să continue la CSO Vălenii de Munte.

Variantele lui Gabi Matei: