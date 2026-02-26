Sport

Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv

Președintele clubului la care este legitimat Gabi Matei a rupt tăcerea după ce jucătorul s-a prezentat în cătușe la tribunal. Ce se întâmplă cu fostul fotbalist de la FCSB.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
26.02.2026 | 18:00
Presedintele echipei lui Gabi Matei a rupt tacerea dupa scandalul pariurilor Sunt curios daca o sa vina la antrenament Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Președintele clubului la care activează Gabi Matei, prima reacție după scandalul pariurilor de la CS Păulești. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gabi Matei a fost reținut pentru 24 de ore după ce numele său a fost legat de scandalul pariurilor de la CS Păulești. Președintele de la CSO Vălenii de Munte, club la care este legitimat fostul jucător de la FCSB, a oferit primele declarații.

Gabi Matei, reținut după scandalul pariurilor de la CS Păulești

Gabi Matei (36 de ani) evoluează în prezent pentru Teleajenul Vălenii de Munte, după ce CS Păulești a hotărât să se despartă de întregul lot și să mizeze pe o echipă formată în mare parte din juniori și jucători tineri, de perspectivă. În urmă cu aproximativ o lună, fostul jucător de la FCSB se afla în lotul formației care este acum anchetată pentru presupusa implicare în trucarea unor partide din Liga a III-a, motiv pentru care a intrat și el în vizorul autorităților. Miercuri dimineață, oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții și au audiat 21 de persoane în acest caz, inclusiv finanțatorul clubului.

ADVERTISEMENT

În urma controalelor efectuate, Gabi Matei a fost reținut pentru 24 de ore. În același dosar au mai fost emise alte trei mandate, pe numele fostului său coleg de la Păulești, Marius Sanda, al finanțatorului echipei din perioada vizată de anchetă, Claudiu Braga, precum și al unui apropiat al acestuia, Alexandru Cristescu.

Președintele de la CSO Vălenii de Munte, primele declarații după reținerea lui Gabi Matei

FANATIK a stat de vorbă cu Mugurel Bârziloiu, președintele de la CSO Vălenii de Munte. Oficialul clubului a mărturisit că a rămas șocat după cele întâmplate la CS Păulești. În ciuda faptului că Gabi Matei este reținut de polițiști, contractul acestuia nu va fi reziliat și este așteptat în continuare la antrenamente.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

„Noi îl așteptăm în seara asta la antrenament. Suntem și noi șocați de ce s-a întâmplat. Nu am putut să îl contactăm pentru că i-a fost luat telefonul mobil. Acum este sub control judiciar, i-au dat drumul, în schimb pe ceilalți doi i-au oprit. Deci, până la proba contrarie, considerăm că băiatul e nevinovat.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digisport.ro
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€

În orice caz, nu iese fum fără foc. Noi l-am adus pentru partea sportivă, pentru că se pregătește exemplar la antrenamente și chiar eu cred că mai are de spus un cuvânt în fotbal. Noi nu avem nimic cu el și sperăm că nu o să mai fie niciodată în situația asta. A venit ca un trăsnet pentru toți și îmi imaginez prin ce trece. Mai multe nu am ce să vă spun.

Sunt chiar curios dacă o să vină. Noi îl așteptăm, pentru că avem meci sâmbătă, avem meci cu Breaza. Am discutat și cu antrenorul și așteptăm să vedem dacă e vinovat sau nu”, a declarat Mugurel Bârziloiu, președinte CSO Vălenii de Munte, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Poate participa Gabi Matei la antrenamentele de la CSO Vălenii de Munte?

Gabi Matei ar putea să vină la antrenamente și la meciuri doar în cazul în care primește în scris dreptul de la judecător. Situația în care se află fostul jucător de la FCSB este una specială și are doar două opțiuni în momentul de față, asta în cazul în care vrea să continue la CSO Vălenii de Munte.

Variantele lui Gabi Matei:

  • Aprobare prealabilă: Trebuie să soliciți încuviințarea procurorului sau a instanței de judecată pentru a părăsi limita teritorială stabilită.
  • Excepții justificate: Poți primi permisiunea dacă ai motive întemeiate (ex: probleme medicale, urgențe familiale).
Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina se joacă acum....
Fanatik
Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina se joacă acum. Final încins de meci în Ghencea
De nicăieri! S-a înțeles cu Rapid, iar președintele clubului a făcut imediat anunțul:...
Fanatik
De nicăieri! S-a înțeles cu Rapid, iar președintele clubului a făcut imediat anunțul: „Îi mulțumim domnului primar pentru susținere!”
Andrei Vochin, editorial dur despre dosarul pariurilor: „FRF a impus toleranță zero! Cătușele,...
Fanatik
Andrei Vochin, editorial dur despre dosarul pariurilor: „FRF a impus toleranță zero! Cătușele, ultimul material didactic”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
'Trăiesc ca noi în epoca lui Ceaușescu!'. Țara importantă din Europa unde 'se...
iamsport.ro
'Trăiesc ca noi în epoca lui Ceaușescu!'. Țara importantă din Europa unde 'se moare de foame'. Banciu: 'Salariile sunt mai mari în București, e o catastrofă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!