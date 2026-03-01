Președintele Federației de Fotbal din Iran a făcut anunțul cu privire la Cupa Mondială după atacul Statelor Unite: „E puțin probabil”

ADVERTISEMENT

Naționala Iranului a obținut calificarea la Cupa Mondială din 2026, însă ar putea să rateze participarea la turneul final din cauza unor aspecte care nu au legătură cu sportul. Orașele importante din Iran au fost atacate sâmbătă, 28 februarie, de Israel și Statele Unite, iar președintele Federației a declarat că situația privind Cupa Mondială nu este una deloc pozitivă.

Președintele Federației de Fotbal din Iran a făcut anunțul cu privire la Cupa Mondială

Naționala Iranului ar trebui să joace cele trei meciuri din grupa de la Cupa Mondială pe tărâm american. Partidele cu Noua Zeelandă și Belgia ar urma să se dispute la Los Angeles, iar disputa cu Egipul este programată la Seattle. Mehdi Taj, președintele Federației de Fotbal din Iran, a vorbit despre situația echipei naționale.

„Ținând cont de ce s-a întâmplat astăzi (n.r. sâmbătă) și de atacul Statelor Unite, e puțin probabil să ne uităm spre Cupa Mondială cu speranță, dar șefii acestui sport vor fi cei care vor decide”, a anunțat oficialul în presa din Iran, conform . Reacția acestuia a venit la câteva ore după ce .

În cazul în care Iranul ar participa la Cupa Mondială, există posibilitatea ca naționala antrenată de Amir Ghalenoei să întâlnească reprezentativa Statelor Unite în faza 16-imilor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, cele două formații ar trebui să își încheie grupele pe locul 2. SUA face parte din grupa D, alături de Australia, Paraguay și câștigătoarea .

Care este cea mai bună performanță a Iranului la Cupa Mondială

Naționala Iranului a fost prezentă la 6 turnee finale de Cupă Mondială, fiind eliminată de fiecare dată în faza grupelor. După debutul din 1978, țara asiatică a revenit la turneul final în 1998, fiind prezentă mai apoi și în 2006, 2014, 2018 și 2022. În cele 18 meciuri disputate la turneul final, Iranul are un bilanț de 3 victorii, 4 remize și 11 eșecuri.

Cea mai bună prestație a Iranului la o Cupă Mondială a fost în 2018, când gruparea asiatică a strâns 4 puncte într-o grupă dificilă, cu Spania, Portugalia și Maroc. După o victorie cu 1-0 contra africanilor, Iranul a cedat cu același scor contra Spaniei, iar în ultima rundă a remizat, 1-1, cu Portugalia. Gruparea pregătită la acel moment de portughezul Carlos Queiroz a încheiat grupa pe locul 3, în urma celor două „forțe” din Europa.