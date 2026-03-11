Sport

Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald Trump”

Gianni Infantino, președintele FIFA, a dezvăluit că a discutat cu Donald Trump despre participarea Iranului la Cupa Mondială, după ce SUA a atacat țara asiatică alături de Israel.
Bogdan Mariș
11.03.2026 | 11:07
Presedintele FIFA a facut anuntul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondiala Am vorbit cu Donald Trump
ULTIMA ORĂ
Președintele FIFA Gianni Infantino a vorbit cu Donald Trump despre participarea Iranului la Cupa Mondială. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Naționala Iranului s-a calificat la Cupa Mondială, însă prezența echipei la turneul final a devenit incertă după ce țara asiatică a fost atacată de una dintre gazdele turneului, SUA. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a dezvăluit că liderul Statelor Unite, Donald Trump, nu are nicio problemă cu participarea naționalei din Iran la turneul final.

Gianni Infantino, anunț important despre participarea Iranului la Cupa Mondială. Ce a spus Donald Trump

Infantino, cunoscut pentru relația apropiată pe care o are cu Donald Trump, a fost prezent marți în SUA pentru a discuta cu acesta despre Cupa Mondială, care va începe în iunie. Elvețianul a vorbit cu președintele Statelor Unite inclusiv despre situația naționalei din Iran, care ar urma să participe la turneul final.

„În această seară (n.r. marți seară în SUA) m-am întâlnit cu președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, pentru a discuta despre stadiul pregătirilor pentru viitoarea Cupă Mondială și despre entuziasmul tot mai mare, având în vedere că urmează să începem în doar 93 de zile. Am vorbit și despre situația actuală din Iran și despre faptul că echipa națională a Iranului este calificată la Cupa Mondială.

În timpul discuțiilor, președintele Trump a reiterat faptul că echipa Iranului este, bineînțeles, binevenită la turneul din SUA. Cu toții avem nevoie ca un eveniment precum Cupa Mondială să aducă oamenii împreună, acum mai mult ca niciodată, și îi mulțumesc sincer președintelui Statelor Unite pentru sprijinul său, deoarece demonstrează încă o dată că fotbalul unește lumea”, a transmis președintele FIFA pe contul său de Instagram. În urmă cu aproximativ o săptămână, Donald Trump declara că „nu îi pasă” dacă naționala Iranului participă la Cupa Mondială.

Președintele Federației Iraniene, atac la Donald Trump

Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal, l-a atacat pe Donald Trump după ce președintele SUA a afirmat că va oferi azil politic jucătoarelor din naționala feminină a Iranului, iar acesta a dat de înțeles că prima reprezentativă masculină nu va participa la Cupa Mondială. „Preşedintele american a scris două tweet-uri cerând să se acorde azil politic jucătoarelor noastre.

A făcut 160 de martiri ucigându-ne fetele în Minab şi acum le ia ostatice pe fetele noastre. Cum poate cineva să fie optimist în privinţa Cupei Mondiale din Statele Unite în aceste condiţii? Dacă are loc Cupa Mondială în aceste condiţii, ce persoană sănătoasă la minte şi-ar trimite echipa naţională într-un astfel de loc?”, a declarat oficialul.

Unde ar urma să joace Iranul partidele de la Cupa Mondială

Naționala Iranului a fost repartizată în grupa G a Cupei Mondiale, alături de Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Naționala asiatică ar trebui să joace toate cele trei partide pe tărâm american. Duelurile cu Noua Zeelandă și Belgia ar urma să fie găzduite de SoFi Stadium din Inglewood, California, iar partida cu Egipt ar trebui să se joace pe Lumen Field din Seattle.

