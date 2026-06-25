Sport

Președintele FIFA a rupt tăcerea despre controversate pauze de hidratare: „Nu aduc venituri suplimentare!”

Gianni Infantino a rupt tăcerea în cazul controversatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Iulian Stoica
25.06.2026 | 09:30
Presedintele FIFA a rupt tacerea despre controversate pauze de hidratare Nu aduc venituri suplimentare
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Președintele FIFA a rupt tăcerea despre controversate pauze de hidratare. Foto: Profi Media
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Campionatul Mondial se îndreaptă cu pași repezi către fazele eliminatorii, iar majoritatea spectatorilor s-au obișnuit deja cu pauzele de hidratare. Mai exact, la jumătatea fiecărei reprize arbitrul oprește partida preț de câteva minute, pentru ca jucătorii ambelor formații să poată bea apă.

Președintele FIFA a rupt tăcerea despre controversate pauze de hidratare

Pauzele de hidratare au fost criticate dur de publicul larg, în condițiile în care multe meciuri s-au desfășurat la temperaturi optime, însă arbitrii opreau în continuare partida. Valul de nemulțumiri a apărut deoarece fanii fotbalului au considerat că această măsură a fost introdusă din rațiuni financiare, pentru ca agențiile de publicitate să poată difuza spoturi în momentele de maximă audiență.

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Gianni Infantino a abordat acest subiect și a transmis că pauzele au fost introduse doar din raționamentul temperaturilor ridicate. Președintele FIFA a scos în evidență că acordurile comerciale au fost semnate cu mult înainte de startul turneului final, astfel că nu există venituri suplimentare obținute din pauzele de hidratare.

„Nu există venituri suplimentare pentru FIFA, deoarece toate acordurile comerciale au fost semnate cu mult timp înainte. Nu este o chestiune financiară pentru noi, este pur și simplu o chestiune sportivă.

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Principalul motiv al pauzelor este căldura, dar trebuie să înțelegem și că într-o competiție precum Cupa Mondială, care se desfășoară pe parcursul a 39 de zile, cu echipe care pot juca opt meciuri în acele 39 de zile, un moment de odihnă este extrem de important”, a declarat Gianni Infantino, potrivit bbc.com.

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De ce au fost pauze de hidratare indiferent de temperatură

În continuarea intervenției, președintele FIFA a transmis că pauzele de hidratare sunt implementate la fiecare partidă din dorința de a crea egalitate între naționalele participante. Gianni Infantino e de părere că șansele ca un antrenor să-și schimbe abordarea în funcție de temperatură sunt minime.

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„Ceea ce contează și mai mult pentru noi este să ne asigurăm că toate echipele joacă fiecare meci în aceleași condiții. Este foarte greu de acceptat că un antrenor ar putea avea oportunitatea de a influența un meci făcând ajustări la pauza de hidratare doar pentru că este mai cald, în timp ce într-un alt meci, unde temperatura este puțin mai scăzută, același antrenor nu ar avea aceeași oportunitate. Dorim să asigurăm condiții egale pentru toată lumea și de aceea aceste pauze sunt implementate în fiecare meci”, a conchis președintele FIFA.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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