Președintele FIFA, apariție șocantă la evenimentul organizat de Donald Trump, unde este prezent și Nicușor Dan! Ce a făcut Gianni Infantino. Video

Gianni Infantino, președintele FIFA, a fost prezent la Washington pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. La eveniment a luat parte și președintele României, Nicușor Dan.
Bogdan Mariș
19.02.2026 | 17:34
Gianni Infantino a fost prezent la un nou eveniment organizat de Donald Trump. FOTO: colaj Fanatik
Prietenia dintre șeful FIFA Gianni Infantino și președintele SUA, Donald Trump, este binecunoscută de mai mult timp, iar liderul fotbalului mondial a fost din nou alături de controversatul politician la un eveniment organizat la Washington. Este vorba despre prima reuniune a Consiliului pentru Pace, unde a fost prezent și președintele României, Nicușor Dan.

Gianni Infantino, apariție șocantă la evenimentul organizat de Donald Trump

Gianni Infantino a stat alături de liderii politici din mai multe țări și a ascultat discursul lui Donald Trump. Înainte de startul evenimentului, Infantino a fost surprins în timp ce purta pe cap o șapcă roșie, culoarea partidului republican, cu textul „USA” pe față, steagul Statelor Unite pe partea stângă și numerele 45-47, cele două mandate de președinte ale lui Donald Trump, pe partea dreaptă.

Elvețianul râdea în hohote în timp ce a fost surprins de camere. Mai apoi, în timpul discursului său, Donald Trump a vorbit chiar despre Gianni Infantino. „Aproape toți cei prezenți sunt liderii unor țări, mai puțin Gianni, dar el e șeful fotbalului, nu e atât de rău, nu, Gianni? Cred că job-ul tău îmi place cel mai mult”, a spus președintele SUA.

Gianni Infantino l-a premiat pe Donald Trump

În decembrie, la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic, Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace, acordat în premieră de către forul mondial. Gianni Infantino a fost criticat pentru această decizie, însă elvețianul a afirmat recent că președintele SUA a meritat premiul.

„Ar trebui să facem orice putem pentru a ajuta pacea. Ne gândeam de mai mult timp să oferim un premiu oamenilor care fac ceva. Obiectiv, el (n.r. Donald Trump) îl merită. Nu doar Gianni Infantino a spus asta… există o câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace (n.r. Maria Corina Machado) care a spus asta. A jucat un rol esențial în rezolvarea conflictelor și în salvarea a mii de vieți”, a spus Infantino, care a făcut mai multe declarații șocante despre situația în care se află Rusia și Israelul din punct de vedere fotbalistic.

