Președintele Franței, pălmuit în timp ce saluta mulțimea. Două persoane au fost reținute. Video

Șefulse afla într-o vizită în regiunea Drome din sud-estul Franței. Incidentul s-a petrecut după ce Macron s-a gândit să coboare din mașină pentru a saluta oamenii.

Liderul de la Élysée se pregătea să plece, după ce vizitase un liceu. Presa franceză anunță că două persoane au fost reținute.

JUST IN – President slapped in the face during tour.

