Sport

Președintele în fața căruia Giovanni Becali a căzut în genunchi: „Gică Popescu a răsuflat liniștit”

Giovanni Becali a rememorat la „Don Giovanni” un moment fabulos din cariera sa de agent. De ce a căzut în genunchi impresarul în fața unui președinte de club.
Bogdan Mariș
10.01.2026 | 20:01
Giovanni Becali a rememorat la emisiunea „Don Giovanni” un moment fabulos cu fostul președinte al Barcelonei, Joan Gaspart. FOTO: colaj Fanatik
Giovanni Becali a vorbit la emisiunea „Don Giovanni” despre gestul incredibil pe care a fost nevoit să îl facă pentru a finaliza un transfer important în cariera sa de impresar. Agentul a căzut în genunchi în fața unui președinte de club.

Giovanni Becali a căzut în genunchi în fața unui președinte de club

Giovanni Becali a dezvăluit modul incredibil în care s-a semnat contractul lui Gică Popescu cu Barcelona în 1995. Impresarul a rememorat un moment fabulos, în care a reușit să-l convingă pe vicepreședintele de la acel moment al clubului catalan, Joan Gaspart.

„E adevărat că ai stat în genunchi în fața președintelui de la Barcelona?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, iar răspunsul lui Giovanni Becali a fost pozitiv. „Doamne ferește, a lui Gaspart. Popescu era acolo. Eram la Princesa Sofia, hotelul de lângă Nou Camp.

La 20 de metri, lipit de hotel, era biroul lui Gaspart, vicepreședintele. Secretara lui se chema Mercedes. La bar era toată lumea, Koeman, jucătorii cu nevestele. Eram acolo și vine Gaspart. Fusesem la Londra, împreună cu Popescu.

I-am zis ‘Joan, mă duc să fac contractul? Ca să fie clar, mai repetăm o dată, atât e net’. A spus ‘Nu, Giovanni, atât e brutul’. Popescu avea mai mult la Tottenham, ce rost avea să venim? Popescu se uita la mine. Atunci am înnebunit. Eu am fost la el acasă și am văzut că era catolic, ținea o cruce în buzunar, mergea la biserică. M-am pus în genunchi, se uita toată lumea la mine”, a afirmat celebrul agent la emisiunea „Don Giovanni”.

Giovanni Becali, dialog fabulos cu vicepreședintele Barcelonei

Giovanni Becali a rememorat apoi schimbul de replici cu Joan Gaspart. „I-am spus ‘Joan, uite, eu fac crucea mea ortodoxă că am vorbit de net. Fă și tu crucea ta catolică și spune-mi că nu e așa și dau eu diferența’. L-am lovit exact unde…

Mi-a spus ‘Calmează-te, ai dreptate, du-te la Mercedes’. S-a liniștit Popescu. Nu l-am jucat pe Gaspart, dar am știut cum să îl iau”, a afirmat Giovanni Becali, care a vorbit în cadrul emisiunii și despre performanța fabuloasă a lui David Popovici. Agentul a clarificat și situația în care se află tânărul jucător al Rapidului, Andrei Borza.

Joan Gaspart avea să devină mai apoi președinte la Barcelona, înlocuindu-l în 2000 pe Josep Lluis Nunez. Mandatul acestuia a fost însă unul dezastruos, iar Gaspart și-a dat demisia în 2003, fiind înlocuit de interimarul Enric Reyna, care a fost urmat după câteva luni de Joan Laporta.

Horia Ivanovici, SHOW DE CINCI STELE cu Ioan Becali inainte de Dinamo - FCSB | DON Giovanni

