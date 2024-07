Președintele Iohannis a inaugurat Casa României de la Jocurile Olimpice în prezența vedetelor din lumea sportului! Evenimentul fastuos, umbrit de lovitura primită de Team Romania

Președintele Klaus Iohannis și Nadia Comăneci au furat show-ul la inaugurarea Casei României. Pe acordurile Corului Operei Naționale din București, fastuosul eveniment a avut loc la Ambasada României de la Paris. N-au lipsit însă nici sportivii care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice, în perioada 26 iulie – 11 august.

Klaus Iohannis a inaugurat Casa României. Organizare exemplară din partea COSR și a Ambasadei României la Paris

Pe durata Jocurilor Olimpice, Ambasada României la Paris, cu sediul la Palatul Behague, va fi gazda Casei Ospitalității și va purta numele de „Casa României” pentru sportivii români. Acesta este un proiect comun al Ministerului Afacerilor Externe și COSR.

Evenimentul în care a fost inaugurată Casa României a avut loc joi, 25 iulie, de la ora 13:00 (14:00, ora României). Din măsuri de securitate, jurnaliștii acreditați au fost invitați cu o oră și jumătate mai devreme. Deși ziua a început cu o veste proastă, delegația României rămând cu 106 sportivi, în loc de 107, după ce atleta , atmosfera a fost una extrem de relaxată și nimeni nu a dezbătut subiectul în mod public.

Mihai Covaliu: „Flacăra pasiunii este puterea noastră”

Responsabilul principal cu buna dispoziție și omul care a întâmpinat aproape fiecare invitat a fost nimeni altul decât secretarul general al COSR, George Boroi. De organizarea exemplară s-a ocupat masiv COSR, în frunte cu Alina Alexoi, atașatul de presă al echipei Team Romania. Mai multe scaune, cu numele fiecărui invitat, au fost amplasate în fața scenei pe care avea să urce inclusiv Președinte Klaus Iohannis și pe care Opera Națională din București și-a făcut încălzirea încă dinainte de startul evenimentului.

Nici președintele COSR nu s-a lăsat mai prejos, care, alături de șefa Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, au ținut discursuri emoționante. „Casa Românei este o celebrare a excelenţei, o aniversare a bucuriei şi locul pe care noi, cei din Team Romania îl considerăm acasă. Aici ne vom omagia campionii.

Prin sport unim oamenii şi dincolo de orice bariere legate de limbă, cultură, politică sau religie, oferim exemple demne de urmat. Suntem hotărâţi să contribuim cu toate resursele de care dispunem pentru a valorifica potenţialul imens al sportului în societate. Olimpicii români au îmbogăţit patrimoniul sportului mondiial. România este o naţiune respectată în lumea olimpică.

Aici, Team România reprezintă cu cinste ţara în faţa lumii. Suntem convinşi că sportivii noştri vor reuşi să ne facă mândri şi vom oferi prilejul bucuriei câştigării medaliilor olimpice. Sunt convins că imnul României se va auzi din nou la Paris. La 100 de ani de la prima noastră medalie olimpică, câştigată tot aici, la Paris, de echipa naţională de rugby, doresc succes tuturor celor care vor concura pentru Team Romania.

Ştiu că suntem pregătiţi şi gata pentru a contribui cu energie, devotament şi mare bucurie la cel mai mare spectacol sportiv din istorie. Flacăra pasiunii este puterea noastră”, a transmis Mihai Covaliu, care a ținut să îi mulțumească, în mod special, Nadiei. „Îi mulţumim Nadiei Comăneci pentru faptul că este astăzi cu noi aici. Mulţumim, Nadia”. Ce-i drept, „Zeița de la Montreal” a atras toate privirile. Ea a venit la eveniment însoțită de soțul Bart Conner și de fiul Dylan Paul.

Casa României este locul în care trecutul glorios întâlneşte prezentul promiţător şi viitorul plin de speranţă al sportului românesc. De-a lungul timpului, sportivii noştri au adus României nu mai puţin de 309 medalii olimpice. Medaliile olimpice reprezintă şi un simbol al dăruirii, al muncii susţinute şi al spiritului de echipă care defineşte naţiunea noastră. Ne propunem să construim pe această moştenire, să susţinem tinerii talentaţi şi să investim în infrastructura sportivă. Sper şi cred în performanţele sportivilor noştri într-o ediţie cum rar ne-a fost dat să vedem” – Elisabeta Lipă.

Sosirea soților Klaus și Carmen Iohannis, momentul culminant. Opera Națională din București a intonat imnul național

Cel mai așteptat moment al evenimentului a fost apariția lui Klaus Iohannis. Președintele României a venit însoțit de soția sa, Carmen, și a fost întâmpinat cu aplauze, atât la sosire, dar mai ales în momentul discursului. , printre numele consacrate care au participat numărându-se soții Ionela și Marius Cozmiuc, cei care vor purta drapelul la ceremonia de deschidere, cât și restul lotului de canotaj, jucătoarele de tenis Ana Bogdan, Monica Niculescu și Irina Begu sau jucătorii de tenis de masă Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu.

Care sunt cele patru nume menționate de străini când aud de România

La deschiderea Casei României, Ambasada României de la Paris a pregătit un moment artistic grandios. Pe tot parcursul evenimentului, pe scenă a performat Opera Națională din București, sub îndrumarea Maestrului de Cor Daniel Nicolae Jinga. În Palatul Behague din capitala Franței a fost intonat imnul național, „Deșteaptă-te, române!”, și au răsunat inclusiv acordurile operelor lui George Enescu și Ciprian Porumbescu.

„Vreau să mai spun ceva, după ce am avut aşa o performanţă foarte, foarte frumoasă. M-am gândit să adaug o picătură de bilanţ, aşa, după 10 ani, cred că merge. În aceşti 10 ani, am întâlnit foarte mulţi politicieni, oameni de cultură, oameni de ştiinţă, oameni simpli, şi, când am întâlnit persoane în străinătate sau din străinătate, ştiţi, începe o discuţie.

‘De unde sunteţi?’, ‘Din România’. ‘Ah’, şi spune un nume. De obicei, aşa se întâmplă. Eu pot doar să trag concluziile mele personale şi am constatat că patru nume sunt foarte des menţionate. Şi cred că pot să spun că ele au intrat efectiv în imaginarul global. Acele nume reprezintă România.

Primul, şi cred că nu este nicio surpriză, este Brâncuşi; al doilea – Enescu; al treilea – Nadia Comăneci; şi al patrulea – Hagi. Şi atunci, cred că nu greşesc dacă spun că pe noi, românii, arta şi sportul ne definesc foarte bine.

Şi fiindcă pe Enescu l-am audiat, pe Brâncuşi putem să îl admirăm în Paris în foarte multe locuri, şi fiindcă Nadia este personal aici, cred că merită nişte aplauze speciale numai pentru ea”, a declarat Iohannis, care a stârnit un ropot de aplauze, mai ales când a rostit numele Nadiei și al lui Hagi.

Nadia Comăneci: „Bârna este loz în plic”

În ceea ce o privește pe Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal” a vorbit și despre șansele gimnasticii la Paris 2024. Una dintre componentele lotului.

„După două ediţii în care nu am reuşit să ne calificăm, mă bucur că suntem aici, la această Olimpiadă. Pentru că sărbătorim 100 de ani, revenind aici la Paris. Fetele sunt pregătite, sper să aibă un concurs fără greşeli, fără emoţii, pentru că de fapt asta este problema mare, emoţiile. Şi sper să vedem ceva finale, eu zic că avem şanse la finale. Cred eu că avem şanse şi la medalie, la bârnă, ştiţi că bârna este loz în plic”, a declarat Nadia Comăneci, care a luat 10 la bârnă, la Montreal 1976.

Nadia s-a arătat însă încrezătoare în şansele tuturor sportivilor noştri de a obţine un număr consistent de medalii la această ediţie a Jocurilor Olimpice de vară.

„Nu mă pot pronunţa în privinţa numărului de medalii, dar ştiu că avem şanse la înot, cu David Popovici. Ştiu că, de asemenea, canotajul are şanse multe la medalii, şi apoi vom vedea ce mai apare. Eu am încredere în România, prin prezenţa numeroasă. Am înţeles că sportivii de la canotaj sunt cei mai mulţi, este o participare frumoasă şi trebuie să sărbătorim acest lucru. Vom fi alături de ei. Succes Team Romania, din toată inima!”, a mai spus Nadia Comăneci la deschiderea Casei României.

Evenimentul s-a încheiat doar după ce Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, Nadia Comăneci, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă, Ionela Cozmiuc, Marius Cozmiuc și ambasadorul României la Paris, Ioana Bivolaru, au semnat tricoul olimpic oficial. La final, absolut toți invitații s-au strâns în grădina Palatului Behague pentru a face o fotografie de grup și au fost invitați de secretarul COSR George Boroi să bea un pahar de cocktail.

Casa României va fi deschisă publicului larg pe perioada Jocurilor Olimpice de la Paris

Pe perioada Jocurilor Olimpice, Palatul Behague, considerat unul dintre cele mai frumoase monumente din capitala Hexagonului, va fi deschis pentru vizitare publicului larg.

Vor putea fi admirate expoziţii temporare de fotografie, care evocă cei o sută de ani de olimpism ai României, lucrări de pictură despre performanţa olimpică în imaginaţia copiilor, prima diplomă olimpică oferită, în 1924, la Paris, căpitanului echipei noastre naţionale de rugby, precum şi moneda de argint pur emisă în acest an de către Banca Naţională a României pentru a onora centenarul olimpic al României.

De asemenea, vor putea fi vizitate saloanele principale şi grădina Palatului Behague, pregătite special pentru această sărbătoare a sportului.

1866 este anul în care a fost construit Palatul Behague, sediul Ambasadei României la Paris

309 medalii olimpice ( 90 aur, 97 argint și 122 bronz) are România la Jocurile Olimpice, locul 21 pe națiuni în istorie

Casa României, inaugurată de președintele Klaus Iohannis