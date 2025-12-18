Președintele LPF confirmă „bomba” detonată la Fanatik SuperLiga: „Să accepte campionat cu 12 echipe!”

ADVERTISEMENT

Gino Iorgulescu a comentat bomba finalului de an: campionat cu 12 echipe în SuperLiga! Informația a fost dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gino Iorgulescu vreau un campionat cu mai puțin echipe în România. „Din ce știu, e o discuție deja în sensul reducerii numărului de echipe. Pandemia a generat o astfel de idee. E o reducere care ar afecta și numărul de etape. Ar fi mai puține meciuri de jucat. E o discuție. (N.r. De la 16 echipe la 14?) Ceva de genul, da”, a explicat Marius Mitran.

Fotbalul românesc suferă din cauza lipsei de infrastructură și a faptului că multe cluburi au probleme financiare. „Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a declarat Gino Iorgulescu, conform

Sistemul cu play-off și play-out ar rămâne

Șeful de la Liga Profesionistă de Fotbal vede cu ochi buni această schimbare. În noul format, în care s-ar păstra totuși , echipele românești implicate în cupele europene și-ar putea amâna mai ușor anumite meciuri.

„Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe. S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile. Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a adăugat președintele LPF.

În sistemul competițional după care se desfășoară campionatul României în prezent, șase formații acced în play-off, restul de zece echipe ajungând în play-out. Două retrogradează direct în eșalonul secund, iar alte două merg la barajul de promovare/menținere în SuperLiga.