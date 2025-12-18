Sport

Președintele LPF confirmă „bomba” detonată la Fanatik SuperLiga: „Să accepte campionat cu 12 echipe!”

Gino Iorgulescu pregătește o revoluție în fotbalul românesc: un campionat cu mai puține echipe. Președintele LPF a confirmat „bomba” care s-a detonat în exclusivitate la Fanatik SuperLiga
Cristian Măciucă
18.12.2025 | 20:40
Presedintele LPF confirma bomba detonata la Fanatik SuperLiga Sa accepte campionat cu 12 echipe
SPECIAL FANATIK
Președintele LPF confirmă „bomba” detonată la Fanatik SuperLiga: „Să accepte campionat cu 12 echipe!”. FOTO: sportpictures.eu
Gino Iorgulescu a comentat bomba finalului de an: campionat cu 12 echipe în SuperLiga! Informația a fost dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gino Iorgulescu vrea campionat în SuperLiga cu 12 echipe

Gino Iorgulescu vreau un campionat cu mai puțin echipe în România. Planul președintelui LPF a fost dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. „Din ce știu, e o discuție deja în sensul reducerii numărului de echipe. Pandemia a generat o astfel de idee. E o reducere care ar afecta și numărul de etape. Ar fi mai puține meciuri de jucat. E o discuție. (N.r. De la 16 echipe la 14?) Ceva de genul, da”, a explicat Marius Mitran.

Fotbalul românesc suferă din cauza lipsei de infrastructură și a faptului că multe cluburi au probleme financiare. „Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a declarat Gino Iorgulescu, conform prosport.ro. 

Sistemul cu play-off și play-out ar rămâne

Șeful de la Liga Profesionistă de Fotbal vede cu ochi buni această schimbare. În noul format, în care s-ar păstra totuși sistemul cu play-off și play-out, echipele românești implicate în cupele europene și-ar putea amâna mai ușor anumite meciuri.

„Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe. S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile. Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a adăugat președintele LPF.

În sistemul competițional după care se desfășoară campionatul României în prezent, șase formații acced în play-off, restul de zece echipe ajungând în play-out. Două retrogradează direct în eșalonul secund, iar alte două merg la barajul de promovare/menținere în SuperLiga.

Noi trebuie să regândim sistemul ăsta competițional în România. Nu e normal ca noi să avem cele mai multe meciuri din Europa. Nu e normal ca în Premier League să fie 38 de etape, iar în Superligă să fie 40 în play-off și 39 în play-out. Nu e normal! Noi nu avem condițiile pe care le au ei” – Mihai Stoica

Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
