Președintele LPF, reacție virală ce-l va scoate din sărite pe Adrian Mititelu: „Craiova merită un titlu după 35 de ani!”. Video

Oltenia se pregătește de sărbătoare, întrucât Universitatea Craiova este la un singur pas de câștigarea titlului. Prezent la marele eveniment, Gino Iorgulescu (70 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut o declarație ce-l va supăra extrem de tare pe Adrian Mititelu, patronul celeilalte echipe din Craiova.

Gino Iorgulescu, declarație virală ce-l va enerva la culme pe Adrian Mititelu

Echipa lui Adrian Mititelu a avut câștig de cauză în procesul ce privește palmaresul istoric, însă Gino Iorgulescu, prezent pe „Ion Oblemenco” pentru „finala campionatului”, s-a referit la echipa lui Mihai Rotaru ca la câștigătoarea campionatului din 1991, antrenată de Sorin Cârțu.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a avut o declarație ce dă de gândit: „Atmosfera este cum trebuia să fie. Mereu când Craiova a trebuit să ia campionatul în istoria fotbalului a fost agitație mare. Eu vreau să fie o partidă frumoasă, nu ca cea din Cupa României. Să fie un meci frumos, cu goluri și ocazii multe. Meciul poate să fie decisiv, dacă nu va câștiga Craiova, totul merge înainte. Dacă e ca meciul de la Sibiu, se termină 0-0 și se decide în ultima etapă. (n.r. – Merită Craiova un titlu după 35 de ani?) Merită, dar să vedem dacă o să și poată”, a declarat Gino Iorgulescu.

Deși s-ar fi putut referi la Craiova ca oraș, cel mai probabil gândul său a fost la echipa ce joacă în această seară pe „Ion Oblemenco” împotriva Universității Cluj, lucru ce-l va enerva extrem de tare pe Adrian Mititelu,

Declarațiile lui Gino Iorgulescu înainte de U Craiova - U Cluj

Aurel Țicleanu a fost luat la țintă de fanii Universității Craiova

Aurel Țicleanu este o legendă a Universității Craiova, însă declarațiile lui recente au pornit un scandal imens în spațiul online. Dacă Gino Iorgulescu s-a referit la „un titlu după 35 de ani”, Aurel Țicleanu a declarat că acesta ar fi primul titlu al echipei, care este înființată în 2013, iar care susțin că echipa lor este adevărata „Știința”.

Suporterii au reacționat și mai virulent întrucât în urmă cu mai mulți ani, atunci când Universitatea Craiova a jucat contra lui Leipzig în preliminariile cupelor europene, Aurel Țicleanu a vorbit despre istoria bogată a echipei, iar declarațiile din urmă cu câteva zile au contrazis părerile sale din trecut: „(n.r. – O parte din fanii lui FC U Craiova au anunțat că vor susține U Cluj în acest meci) Este o exagerare. Sunt niște probleme acolo, orașul este divizat, fiecare crede că are dreptate, dar de aici și până la a susține o echipă din alt oraș mi se pare prea mult. Eu încerc să fiu neutru în războiul ăla. S-a înființat cum s-a înființat această echipă, au trecut problemele alea și reprezintă fotbalul din Craiova. Nu-i stă bine Craiovei să fie divizată. Ei trebuie să-și rezolve problemele și să nu mai fie orașul divizat. Cluj?) După mine, va fi primul. Este o echipă înființată în anul 2013, nu are nicio legătură cu Craiova Maxima, la fel cum nici echipa domnului Mititelu nu are”, a declarat Aurel Țicleanu.