Cristi Balaj a tras un semnal de alarmă pentru ardeleni înaintea returului CFR Cluj – Maccabi Petah Tikva. Președintele grupării din Gruia spune că elevii lui Dan Petrescu nu trebuie să fie siguri de calificarea în play-off-ul Conference League.

Președintele lui CFR Cluj, avertisment înaintea returului cu Maccabi Petah Tikva: “E periculos să credem că ne-am calificat deja”

în partida tur din Conference League, însă golul înscris în Bulgaria nu le asigură ardelenilor calificarea în play-off. Cristi Balaj vrea să vadă un joc solid din partea fotbaliștilor lui Dan Petrescu în Gruia.

Cristi Balaj știe că Maccabi Petah Tikva le poate pune probleme ardelenilor în partida retur din Gruia. Totuși, președintele lui CFR Cluj are încredere în elevii lui Dan Petrescu după 3-0 cu Unirea Slobozia.

„Suntem concentrați, nu am emoții foarte mari. Consider că suntem echipa mai bună, îmi pare rău că nu am tranșat calificarea din prima repriză în care am avut multe ocazii de gol. Sperăm să avem aceeași evoluție și atunci nu se pune problema calificării.

E periculos să credem că ne-am calificat deja, pentru că avem un adversar care are anumite atuuri. Suntem clubul mai puternic, aș vrea să închei prin a sublinia evoluția excelentă împotriva unei echipe care a creat panică în meciurile anteriore.

Unirea Slobozia a jucat bine împotriva FCSB-ului, a bătut Farul în deplasare. Îl felicit pe Mihalcea, pentru că a construit o echipă foarte bună din nimic. Aseară au fost depășiți la toate capitolele, așa cum a declarat și el”, a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj – Maccabi Petah Tikva, ultimul meci pentru Răzvan Sava?! Pe cine aduce CFR Cluj în locul portarului de națională

carierei de la CFR Cluj. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că internaționalul român este aproape de Udinese, formație la care evoluează și Alexis Sanchez.

„Din informațiile noastre, Sava va apărea cu Maccabi Petah Tikva și va fi foarte probabil ultimul lui meci la CFR Cluj. O eventuală plecare a lui Sava vă găsește cu varianta pregătită? FANATIK.RO a scris că este vorba despre Mihai Popa. Să închidem și subiectul Mihai Popa.

Mihai Popa este back-up-ul celor de la CFR Cluj. Mai mult decât atât, ca să fie lucrurile clare, informație FANATIK, Mihai Popa a semnat deja cu CFR Cluj. Urmează să fie prezentat oficial imediat după ce Sava pleacă la Udinese. Acesta este știrea momentului dinspre CFR Cluj”, a dezvăluit Cristi Coste.

