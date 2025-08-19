Preşedintele lui CFR Cluj confirmă negocierile cu Valencia pentru Louis Munteanu: “Sunt mai multe echipe interesate de transfer! Cred că va pleca”

pentru transferul atacantului, mai nou și cei de la Valencia și-au exprimat dorința pentru aducerea lui Louis Munteanu. „ , plus alte zece milioane de euro pentru transferul definitiv în vara anului viitor.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a confirmat exclusivitatea FANATIK referitoare la interesul celor de la Valencia pentru transferul lui Louis Munteanu: „De obicei se întâmplă să fiți foarte bine informați”

Cristi Balaj a confirmat în mare măsură această informație, dar, în plus, a dorit să sublinieze și că în prezent ar exista mai multe cluburi din afara României care l-ar dori pe Munteanu în această fereastră de mercato.

„Da, dar îți dai seama că nu mai știi ce să spui în momentul în care vrei să și driblezi, între ghilimele, anumite întrebări, ne protejăm legat de acest subiect, v-ați obișnuit cu mine, nu folosesc sume, nume decât atunci când s-a concretizat și contractul îmi permite să fac dezvăluiri, sau clauzele contractuale.

ADVERTISEMENT

Eu zic că de obicei se întâmplă să fiți foarte bine informați. Dar legat de subiectul Louis Munteanu atât pot să vă spun, că sunt mai multe echipe care sunt interesate de el. Nu dau nume, nu dau sume, în momentul în care se concretizează ceva putem să dezvoltăm subiectul.

(n.r. Despre faptul că sunt șanse mari că Louis Munteanu să se transfere de la CFR Cluj până la finalul acestei ferestre de mercato) Și eu cred acest lucru, dar important e că îl avem în lot, e serios, e concentrat la ce trebuie să facă aici și asta este în favoarea lor, a celor care îl vor transfera, în favoarea lui pentru că demonstrează că este un jucător care în primul rând este preocupat să se pregătească și să evolueze cât mai bine.

ADVERTISEMENT

Ultimele detalii despre situația medicală a atacantului

A avut mai puține reușite în acest sezon, și din cauza adversarilor, și din cauza faptului că a început pregătirea puțin mai târziu, având turneul final, o ușoară accidentare care l-a obligat oarecum să aibă o perioadă suplimentară de repaus. Și atunci din punctul meu de vedere mai are o scurtă perioadă de timp nevoie pentru a reveni să zic la forma pe care a avut-o în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

Plus, trebuie să luăm în calcul adversarii pe care i-am avut în cupele europene, suntem echipa care, din păcate pentru noi, am avut cei mai grei adversari. Nu poți să compari campionatul Elveției sau al Portugaliei cu alte campionate cu echipe care au jucat împotriva celorlalte echipe românești.

ADVERTISEMENT

(n.r. Dacă Louis Munteanu va face deplasarea în Suedia pentru meciul cu Hacken din Conference League) Da, da, da, face parte din lot, e ok, a revenit, i s-au acordat câteva minute pentru că a avut acea contractură, o ușoară problemă musculară, care a trebuit tratată cu seriozitate și corect.

În momentul în care nu respecți anumite protocoale medicale, riști să ai accidentări mai grave. Și în cazul lui s-a decis să nu fie forțat în meciul cu Braga. A efectuat un tratament de recuperare și a jucat în meciul cu Botoșani câteva minute și e bine. Se antrenează alături de colegi.

Obligatoriu, la orice jucător, nu poți să obligi un jucător să meargă la un club dacă el nu este mulțumit de contractul care i se oferă. Bineînțeles. Dar când există lucruri concrete noi vorbim.

CFR Cluj nu se opune plecării lui Louis Munteanu, a subliniat Cristi Balaj

Un lucru e cert, CFR Cluj nu-l oprește și ce e important, la jucătorii de valoare, și nu mă refer la Louis Munteanu, mă refer la jucătorii care sunt foarte valoroși, sumele de transfer sunt oarecum proporționale cu salariul jucătorului. Atunci când sumele de transfer sunt mari și salariul jucătorului este mare.

Nu există acel nivel de amatori să spunem, în care anumiți jucători se gândesc că dacă sunt liberi primesc o mie, două, trei mai mult la salariu, nu avem asemenea discuții la nivelul mare în fotbalul mondial.

Este concentrat, ați văzut cât aleargă, cât se luptă, apare în fața porții, are ocazii, găsește poarta să spun așa, dar în aceeași măsură este om, mă gândesc, chiar dacă el nu recunoaște, că există și anumite gânduri înainte de culcare sau când citește despre ceea ce se scrie despre el în presă, a fost un subiect foarte discutat în ultima perioadă. E greu să nu fii influențat la vârsta lui.

Una peste alta, demonstrează că este un jucător care a fost o alegere excelentă prin aducerea lui la CFR Cluj. Și el a ales foarte bine. Îmi aduc aminte de discuții dacă CFR Cluj este clubul potrivit. Atât timp cât a avut cel mai bun sezon din cariera lui, înseamnă că a ales bine”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Urmează acum ca Louis Munteanu să fie urmărit cu mare atenție de reprezentanții cluburilor interesate de transferul lui la cele două meciuri contra lui Hacken din play-off-ul Conference League.