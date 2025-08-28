Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Preşedintele lui CFR Cluj, reacţie despre venirea lui Mikael Silvestre: “Domnul Varga ne-a spus că el, personal, se ocupă de transferuri!”

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a reacționat în direct la FANATIK SUPERLIGA în legătură cu aducerea lui Mikael Silvestre ca director sportiv la clubul din Gruia.
Andrei David
28.08.2025 | 14:47
Presedintele lui CFR Cluj reactie despre venirea lui Mikael Silvestre Domnul Varga nea spus ca el personal se ocupa de transferuri
Cristi Balaj, preşedintele lui CFR Cluj, reacţie despre venirea lui Mikael Silvestre. Foto: colaj Fanatik

Cristi Balaj a avut o intervenție telefonică în emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Președintele lui CFR Cluj a răspuns întrebărilor legate de Mikael Silvestre, francezul care va ocupa funcția de director sportiv și va fi responsabil de transferurile din Gruia.

Neluțu Varga a început curățenia la CFR Cluj. Mikael Silvestre, noul director sportiv

Supărat de umilința suportată în Norvegia, 2-7 cu Hacken, Neluțu Varga a amenințat că va face curățenie în club pentru a-l readuce acolo unde ar trebui să fie. Primul pas a fost schimbarea antrenorului, forțată și de demisia lui Dan Petrescu.

În locul acestuia, a fost numit Andrea Mandorlini, aflat la al treilea mandat pe banca lui CFR Cluj. Italianul trebuie să readucă echipa pe linia de plutire în campionat, pentru că o calificare în grupa principală de Conference League este compromisă după rezultatul din Norvegia.

Însă, nu a fost singura schimbare la nivelul staff-ului făcută de Neluțu Varga. Patronul lui CFR Cluj se gândește la viitor și a adus un director sportiv cu nume. Mikael Silvestre este fost internațional francez, cu patru titluri în Premier League și o Liga Campionilor cu Manchester United.

Președintele lui CFR Cluj, despre numirea lui Mikael Silvestre: „Nu știm nimic”

Însă, numirea francezului nu a fost, încă, transmisă și actualei conduceri de la CFR Cluj. Cristi Balaj a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici faptul că patronul nu le-a comunicat nimic pentru moment. Doar faptul că se va ocupa personal de politica de transferuri.

„Domnul Varga ne-a spus doar că, din acest moment, el se ocupă de transferuri. El, personal. Am citit despre domnul Silvestre în ziar și altceva nu am ce să spun.

(n.r. – a ajuns Silvestre la club?). Noi nu știm nimic. Am citit doar ceea ce s-a scris. Domnul Varga ne-a spus că el se ocupă de acum înainte de transferuri. De fapt, nici nu mi-a spus mie, le-a spus colegilor mei.

Doamne ajută (n.r. – ca Neluțu Varga să se dovedească inspirat la capitolul transferuri viitoare)! Eu nu am vorbit nimic cu Silvestre, doar ce am citit în presă”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

