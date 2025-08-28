Preşedintele lui CFR Cluj, reacţie despre venirea lui Mikael Silvestre: “Domnul Varga ne-a spus că el, personal, se ocupă de transferuri!”

Cristi Balaj a avut o intervenție telefonică în emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Președintele lui CFR Cluj a răspuns întrebărilor legate de Mikael Silvestre, francezul care va ocupa funcția de director sportiv și va fi responsabil de transferurile din Gruia.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a început curățenia la CFR Cluj. Mikael Silvestre, noul director sportiv

Supărat de umilința suportată în Norvegia, 2-7 cu Hacken, în club pentru a-l readuce acolo unde ar trebui să fie. Primul pas a fost schimbarea antrenorului, forțată și de demisia lui Dan Petrescu.

În locul acestuia, a fost numit Andrea Mandorlini, aflat la al treilea mandat pe banca lui CFR Cluj. Italianul trebuie să readucă echipa pe linia de plutire în campionat, pentru că o calificare în grupa principală de Conference League este compromisă după rezultatul din Norvegia.

ADVERTISEMENT

Însă, nu a fost singura schimbare la nivelul staff-ului făcută de Neluțu Varga. . Mikael Silvestre este fost internațional francez, cu patru titluri în Premier League și o Liga Campionilor cu Manchester United.

Președintele lui CFR Cluj, despre numirea lui Mikael Silvestre: „Nu știm nimic”

Însă, numirea francezului nu a fost, încă, transmisă și actualei conduceri de la CFR Cluj. Cristi Balaj a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici faptul că patronul nu le-a comunicat nimic pentru moment. Doar faptul că se va ocupa personal de politica de transferuri.

ADVERTISEMENT

„Domnul Varga ne-a spus doar că, din acest moment, el se ocupă de transferuri. El, personal. Am citit despre domnul Silvestre în ziar și altceva nu am ce să spun.

ADVERTISEMENT

(n.r. – a ajuns Silvestre la club?). Noi nu știm nimic. Am citit doar ceea ce s-a scris. Domnul Varga ne-a spus că el se ocupă de acum înainte de transferuri. De fapt, nici nu mi-a spus mie, le-a spus colegilor mei.

Doamne ajută (n.r. – ca Neluțu Varga să se dovedească inspirat la capitolul transferuri viitoare)! Eu nu am vorbit nimic cu Silvestre, doar ce am citit în presă”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT