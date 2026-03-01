Președintele lui CS Păulești, dezvăluiri tulburătoare: ,,Soția a făcut atac de panică după ce au intrat mascații la 7 dimineața!”

ADVERTISEMENT

Oficialul echipei din Liga a treia a oferit un interviu tulburător în exclusivitate pentru FANATIK, în care a detaliat coșmarul pe care îl trăiește după ce doi jucători și alte două persoane din conducerea clubului au fost arestate pentru 30 de zile, inclusiv .

Vasile Vasile, președintele lui CS Păulești, trăiește un adevărat coșmar după „Dosarul Pariurilor”

După două zile în care telefonul i-a fost confiscat de către autorități despre unul dintre cele mai mari scandaluri de pariuri din istoria fotbalului românesc.

Domnule Vasile Vasile, cu ce ați dori să începem?

– Este foarte important că eu sunt doar martor în acest dosar, chiar dacă în presa locală se aberează mult pe acest subiect și nu e normal. Mă obosesc foarte mult aceste lucruri și vreau să mă distanțez de subiectul ăsta pentru că îmi face rău. Mă bucur că un jucător a vorbit și a spus adevărul despre ce s-a întâmplat. Eu am demonstrat la FRF cu documente că Alexandru Cristescu și Claudiu Blaga nu au băgat un bani în club, doar ne-au sponsorizat cu echipamente. Echipa este susținută strict de Consiliul Local. A zis că ne aduce jucători gratis. Cine n-ar fi profitat?

Vă simt că sunteți foarte afectat de toată povestea asta…

– Suntem într-o situație… Mai ales soția… S-a speriat foarte tare, normal că a afectat-o tot ce s-a întâmplat. Și acuma când am deschis ușa și s-a uitat la mine… A făcut un atac de panică. Când intră mascații peste tine în casă și te trezesc la 7 dimineață cu cagule pe față, cu toate astea, e foarte greu. Cum se poate simți soția mea când te iau din plapumă mascații? Noi n-am avut vreodată de-a face cu poliția. Am o singură amendă de circulație în viața mea.

Președintele lui CS Păulești, conflict cu autoritățile locale din PSD

Aveți parte de susținere la nivel local?

– Din contră. A fost un șoc puternic să ne trezim târâți în treaba asta, mai ales cu interpretările astea la nivel local și toate fabulațiile. La poliție mi-au spus direct că atunci e vorba de dosare de crimă organizată sunt căutați în principal cei responsabili. Eu ca președinte am multe responsabilități și cu siguranță dacă aș fi fost acum reținut dacă făceam ceva greșit. Pe plan local sunt însă tratat ca un infractor de consilierii PSD.

Vă gândiți să vă retrageți din funcție?

– Nu îmi voi da demisia pentru că nu am de ce. Luni voi avea o întâlnire la Consiliul Local și nu o să mă disculp absolut deloc pentru că nu consider că am făcut ceva greșit. Mai am două luni de contract și dacă vor să îmi prelungească e treaba lor. Dacă vor, să desființeze echipa, dar ce facem cu baza sportivă? Au fost voci aici în presa locală că am legături cu primarul și că mă pune să fac contracte. Eu am doar cu firma de pază și cu cineva pe partea de medicină pentru că trebuie să avem ambulanță la meciuri. Totul este la vedere și am fost controlați.

De ce nu a suspectat niciun moment rețeaua de pariori de la Păulești

Chiar nu ați avut nicio suspiciune?

– Cu ce am greșit? Că au fost niște jucători care au făcut asta? Au fost niște ratări, greșeli în apărare, dar nu am suspectat absolut nimic. Se întâmplă la case mai mari. Să ne aducem aminte de ratarea lui Petrila. Domnul Sora ne-a făcut reclamație și m-a acuzat de tot felul de lucruri. Băiatul lui a avut o ocazie uriașă în meciul de pomină cu Traian în minutul 5. Dacă dădea gol se alegea praful de toate pariurile lor.

L-am oprit eu pe copilul ăla să rateze, să dea în bară din 2 metri?! Am trimis mingea în bară de două ori în acea partidă. Am avut doar 13 jucători la acel meci, dintre care 7 juniori. Eu chiar nu am crezut că e blat, dar sunt dovezi clare din moment ce au fost arestați 4 oameni. Eu n-am pariat în viața mea, nu am intrat vreodată într-un cazinou, nu joc nici la Loto. Ce ni se poate reproșa nouă? Într-adevăr, clubul este sub tutela noastră, dar cine poate să controleze acest flagel al pariurilor? Eu nu vreau să conving pe nimeni de nevinovăția mea.

Dar?

– La meciul cu Sepsi 2 am avut posesie 70% niște ratări incredibile. Cu Odorheiul Secuiesc noi am avut un șut pe poartă în minutul 90 și am dat gol, iar ei au avut 30 de șuturi la poartă! Eu nu m-am gândit la așa ceva pentru că nu am în cap așa ceva. La nivel de tribună toată lumea e pe telefon și pariază, se vorbește de una de alta, s-a vorbit de meciul Farul – Dinamo și le spuneam să termine că se pot interpreta bârfele. Eu am încercat să evit toate lucrurile astea. Nici nu aș ști să pariez deci de ce să mă mai intereseze subiectul ăsta? Eu nu stăpânesc astea cu cote, pariuri…

Ce se întâmplă cu echipa de fotbal din Păulești

S-a luat în calcul retragerea din campionat sau desființarea echipei?

– Chiar nu știu ce să mai zic. Vreau să joace în continuare copiii ăștia, îl avem pe Romario Pires, pe Adrian Petre, care îi pot ajuta și să scăpăm de titulatura asta de blatiști, chiar dacă asta probabil o să dureze ceva. De acum încolo vom juca numai cu juniori și cu o infuzie de maxim 5 seniori.

Deci Adi Petre rămâne la echipă?

– Adi Petre mai e până în vară că n-o să vină băiatul de la București, el vine doar la două antrenamente și la meci. Mai ales că el mai are niște probleme cu spatele, dar e un exemplu pentru cei tineri. Eu am lucrat la clubul ăsta 10 ani fără să fiu plătit cu vreun leu, însă lumea vorbește fără să aibă habar.

Președintele de la CS Păulești, plângere penală împotriva anchetatorilor

Mai aveți ceva de precizat?

– În prima anchetă am fost acuzat și am depus o plângere penală împotriva mai multor persoane. Am făcut deja documentația. 100% fac plângere din cauza modului în care am fost anchetat. A fost acolo o persoană care nu cred că avea dreptul să mă ancheteze, să mă acuze și să pună asemenea presiune pe mine. Nu cer daune, nu cer nimic, doar fac o plângere penală pentru abuz în funcție”.