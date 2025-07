Preşedintele lui Csikszereda îl face praf pe Nicolescu: “Nici nu ştiu ce este! A făcut circ”. Acuze pentru fanii lui Dinamo: “Au lovit şi scuipat un jandarm”

Partida dintre Csikszereda și Dinamo s-a încheiat la egalitate, 2-2, într-un meci plin de tensiune și momente controversate. Încă de la început, atmosfera a fost tensionată, suporterii fiind inițial împiedicați să intre pe stadionul din Miercurea Ciuc. Mai târziu, fanii dinamoviști au afișat un banner cu mesaj controversat, iar punctul culminant al haosului a fost atins în minutul 61, când nocturna a cedat, forțând întreruperea jocului pentru aproximativ 25 de minute. Ce spune Zoltan Szondi despre aceste incidente.

Preşedintele lui Csikszereda îl face praf pe Nicolescu: “Nici nu ştiu ce este!

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Zoltan Szondi, președintele de la Csikszereda, a ținut să . Totodată, oficialul ciucanilor a transmis că nu știe cine este Nicolescu,

„Acest domn, cum îl cheamă… Nicolescu, sau cum îl cheamă, nu l-am văzut. Am auzit că el a făcut ceva circ și a aruncat câteva vorbe grele către jucătorii noștri. La mine el n-a fost. A aruncat niște vorbe grele, domnul Pârvulescu mi-a spus că așa a făcut. Asta treaba dânsului, eu sincer nu știu cine este dânsul. E proprietar, acționar la Dinamo? Dinamo este un mister pentru mine acum.

Un singur lucru – eu când am fost la meciul cu Dinamo, când am fost oaspete, am fost băgat la o lojă lăturalnică, ca nu cumva să văd meciul pe Național Arena. Mi-am luat de la bufet o cafea, m-am uitat la meci și am plecat acasă. Nu am căutat camerele, nu am dat declarații, nu m-am dus la jucătorii dinamoviști.

Mi-am văzut de treaba mea, eu nu am ambiții. Singura mea ambiție e să fiu lăsat în pace! Asta am primit la București, am fost lăsat în pace, nimeni nu a avut treabă cu mine, asta e viața.

Acum, la Miercurea Ciuc, noi ce am făcut? Înainte de meci am fost la loja oaspeților, m-am asigurat să fie totul în ordine, ca ei să primească aceeași ospitalitate pe care le-am primit noi. Le-am lăsat o femeie care să îi servească. Eu consider că mi-am făcut datoria de gazdă.

„Noi nu am aprobat acel banner! Suporterii dinamoviști au lovit și scuipat un jandarm”

Haideți să lămurim ceva! Noi avem un stadion de 3.000 de locuri și toată lumea poate să facă o matematică foarte simplă vizavi de câte bilete primește, 5% din acei 3.000. Dacă cei de la Dinamo nu pot face această matematică, asta nu e problema mea! E problema jandarmeriei! Nu e primul nostru meci cu Dinamo în care șeful jandarmeriei ne semnalează că dinamoviștii au mai multe bilete, iar de la acest lucru vor fi probleme. Asta nu sunt problemele noastre! Astea sunt problemele jandarmeriei și a suporterilor dinamoviști.

La taberele acestea de suporteri mai speciali, eu chiar atrag atenția să nu se intervină, ca să nu iasă ceva rău. Din auzite știu că suporterii dinamoviști au întârziat pentru că au făcut din nou incidente pe drum și au fost opriți de către jandarmii care îi însoțeau, dar asta nu e treaba mea.

Iar din auzite, toate incidentele au plecat de la faptul că ori au lovit, ori au scuipat un jandarm. Bineînțeles, jandarmii, ca în toată Europa, nu prea tolerează astfel de lucruri. Din câte știu eu, dacă tu scandezi împotriva maghiarilor, evreilor sau românilor, e ilegal! Distinsul domn de la Dinamo nu e corect, pentru că văd că acest lucru nu îl interesează.

Încă un exercițiu de gândire, cum a ajuns acel banner jignitor pe stadion? O bănuială, că nu îl știu pe acest distins conducător, e cumva jurist? (n.r. – E avocat) Atunci am ghicit! Asta nu e adevărat, că noi am aprobat acel banner. Martor este și șeful de la jandarmerie! Observatorul nu a fost de acord cu acest banner! Acest banner nu a fost la ședință! Aceste inscripții și steaguri nu au fost la ședința tehnică, pentru că nu ar fi fost aprobate! Data viitoare o să ne mai uităm cui îi oferim acreditări de la echipa oaspete”, a declarat Zoltan Szondi.